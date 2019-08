Written by: Redaktion DER FARANG | 08/08/2019

EGESTORF (dpa) - Lag es an der Bremse? Ein Defekt könnte den Unfall einer Kutsche bei Hamburg mit 13 Verletzten verursacht haben, vermutet die Polizei.

Eine defekte Bremse hat möglicherweise den Unfall einer Kutsche in der Nähe von Egestorf bei Hamburg mit 13 Verletzten verursacht. Dies teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag nach ersten Untersuchungen mit. Bei dem Unfall war am Mittwoch im Landkreis Harburg eine von zwei Pferden gezogene Kutsche von der Straße abgekommen und auf einer gepflasterten Straße umgekippt. Vier Fahrgäste erlitten schwere Verletzungen. Die Kutscherin und die beiden Pferde blieben unverletzt.