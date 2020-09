Dax leicht im Minus

Written by: Redaktion (dpa) | 15/09/2020 | Aktualisiert um: 14:35

FRANKFURT/MAIN: Auch am Dienstag hat sich am deutschen Aktienmarkt nicht viel getan. Die Ungewissheit mit Blick auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch könnte die Kurse bremsen. Im frühen Handel gab der Dax um 0,20 Prozent auf 13.167 Punkte leicht nach. Damit setzt sich jedoch die Hängepartie zwischen 13.000 Punkten und dem jüngsten Hoch bei 13.460 Zählern fort. Am Vortag war der Leitindex knapp über 13.300 Punkten stecken geblieben und wieder zurückgefallen.

«Damit bleibt fraglich, ob der deutsche Leitindex grundsätzlich in der Lage sein wird, sich nachhaltig von der 13.300er Marke nach oben abzusetzen», schrieb Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Es stelle sich die Frage, ob das Potenzial des Dax ausgereizt ist. Ähnlich sah es die Bank HSBC: «Investoren brauchen derzeit eine Menge Geduld». Seit Tagen schon zeige der Dax nur marginale Veränderungen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel zeigte sich mit 27.590 Punkten kaum verändert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone trat mit 3316 Punkten ebenfalls auf der Stelle.

Aktien von Bayer stiegen um ein Prozent. Händler werteten eine Meldung leicht positiv, der zufolge die Leverkusener weitere Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA beigelegt haben.

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Mainfirst für die Aktien von Heidelbergcement ließ diese an der Dax-Spitze um 1,8 Prozent zulegen. Als Schlusslicht im MDax verbilligten sich die Papiere des Großküchenausrüsters Rational um 2,3 Prozent, nachdem die Berenberg Bank die Kaufempfehlung gestrichen hatte.