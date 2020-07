US-chinesischer Streit trübt Laune nach Dax-Rally

Written by: Redaktion (dpa)

FRANKFURT/MAIN: Der sich wieder verschärfende US-chinesische Konflikt sowie neue Sorgen rund um die Corona-Pandemie haben den Dax am Freitag erstmals seit dem Wochenbeginn unter die Marke von 13.000 Punkten gedrückt. Gegen Mittag büßte der deutsche Leitindex 1,73 Prozent auf 12.877,00 Punkte ein. Nach drei Gewinnwochen in Folge, in denen er insgesamt um knapp sechseinhalb Prozent gestiegen war, steuert der Dax damit nun auf einen Wochenverlust von 0,3 Prozent zu.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax sank am Freitag um 2,14 Prozent auf 26.728,35 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,70 Prozent nach.

Hierzulande standen Technologie-Werte im Fokus, zumal am Vorabend der US-Chipkonzern Intel seinen Quartalsbericht vorlegt hatte. Die Intel-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel bereits kräftig nach und zog auch Infineon und SAP nach unten. Beide verloren im Dax jeweils rund dreieinhalb Prozent.

Anteile von Delivery Hero büßten im MDax 5,5 Prozent ein. Der Essenslieferdienst, der gute Chancen auf einen Dax-Aufstieg hat, kann keine Aussagen darüber machen, wann ihm der Sprung in die Gewinnzone gelingen könnte. Auf die Frage des «Handelsblatts» (Freitag), wann das Unternehmen profitabel werde, antwortete Firmenchef Niklas Östberg: «Ich weiß es wirklich nicht. Als ich letztes Mal ein Datum genannt habe, habe ich mich geirrt.»

Die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag behielten nach besser als erwarteten Quartalszahlen ihren Kurs in Richtung des Rekordhochs von etwas über 59 Euro im Jahr 2015 bei. Gegen Mittag gewannen sie 2,1 Prozent auf 54,78 Euro. Die Anteilsscheine der Corona-Krisengewinnerin Shop Apotheke gaben nach deutlich angehobenen Jahreszielen zuletzt um 2,9 Prozent nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie kurz nach dem Handelsstart noch ein neues Rekordhoch bei etwas über 147 Euro markiert hatte. Mit einem fulminanten Kursgewinn von immer noch fast 225 Prozent seit Jahresbeginn ist das Papier der absolute Top-Favorit im SDax.