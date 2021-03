Dax setzt Rekordjagd in Tippelschritten fort

Written by: Redaktion (dpa) | 12/03/2021 | Aktualisiert um: 00:35

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn ließ die Dynamik allerdings spürbar nach - obwohl geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und neue Bestmarken an der Wall Street den deutschen Leitindex am Donnerstag stützten.

Zum Handelsende behauptete der Dax ein Plus von 0,20 Prozent auf 14.569,39 Punkte, nachdem er davor bis auf 14.595 Punkte geklettert war. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich um 1,16 Prozent auf 31.937,03 Punkte hoch.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,67 Prozent höher bei 3845,64 Zählern. In Paris und London legten die nationalen Indizes um 0,7 Prozent beziehungsweise 0,2 Prozent zu. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende rund ein Prozent im Plus, nachdem er zuvor - ebenso wie der marktbreite S&P 500 - einen Rekordwert markiert hatte. Die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq erreichten zwar keine neuen Bestmarken, stiegen aber deutlicher als die Standardwerte-Indizes.

Bei den deutschen Einzelwerten waren die Kursbewegungen wie zuletzt von wechselnden Branchenpräferenzen geprägt. Im derzeit besonders schwankungsreichen Technologiesektor erholten sich die Aktien von Infineon im Dax um über dreieinhalb Prozent von ihrem verlustreichen Vortag. Auch die Aktien von Corona-Gewinnern waren dieses Mal wieder gefragt: Delivery Hero legten als Dax-Spitzenreiter um fast vier Prozent zu und Hellofresh im MDax um rund sechs Prozent.

Die zuletzt als Zykliker favorisierten Banken- und Autowerte waren dagegen unter den Verlierern zu finden. Papiere der Deutschen Bank und von Volkswagen büßten zwischen anderthalb und zwei Prozent ein. Die Aktien von BMW weiteten ihr Minus sogar auf dreieinhalb Prozent aus. Die Anteilsscheine von Dax-Schlusslicht Bayer rutschten um 3,7 Prozent ab. Hier drehte der Kurs scharf, nachdem am Vortag neue Mittelfristziele sehr gut angekommen waren. Am Donnerstag gab es nun aber vereinzelt kritische Stimmen vor allem zu den Aussichten im Pharmageschäft.

Im MDax konnten sich die Aktien von K+S nach dem gestrigen Kurseinbruch um mehr als zweieinhalb Prozent erholen. Schwache Eckdaten und enttäuschende Ziele für 2021 waren schon bekannt, nun wurde für das vergangene Jahr auch die Dividende gestrichen.

Beim Index-Schlusslicht Lanxess bestraften die Anleger enttäuschende Ziele mit einem Kursverlust von 4,8 Prozent nach einem Hoch seit zweieinhalb Jahren. Darüber hinaus berichtete der Modekonzern Hugo Boss über das vergangene Jahr. Die zuletzt gut gelaufenen Aktien büßten rund dreieinhalb Prozent ein.

Der Euro setzte seine Erholung fort und notierte zuletzt bei 1,1971 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1969 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,35 Prozent auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 171,67 Punkte.