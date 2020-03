WIEN: Österreich wird auch den Flugverkehr weitgehend einstellen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntagabend in der Sendung «ZiB2» des österreichischen Fernsehens an. Er appellierte an alle Österreicher im Ausland, sich auf den Weg nach Hause zu machen oder das Außenministerium zu kontaktieren, um heimgeholt zu werden. Sobald das abgeschossen sei, würden alle Flüge in Corona-gefährliche Gebiete gestoppt, sagte Kurz.

Österreich setze viel härtere Maßnahmen als andere europäische Länder um, meinte Kurz. Die Hoffnung sei, dass sich die Ansteckungskurve sich damit in der kommenden Woche abflache.

Estland führt wegen Coronavirus wieder Grenzkontrollen ein

TALLINN: In der Corona-Krise macht auch Estland seine Grenzen für Ausländer dicht. «Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen und die öffentliche Gesundheit zu schützen, hat die Regierung beschlossen, die Grenzkontrollen an der gesamten Grenze vorübergehend wieder einzuführen», erklärte Regierungschef Jüri Ratas in der Nacht zu Sonntag. Die Maßnahme werde ab Dienstag (17. März) in Kraft treten. Nur estnische Staatsbürger und Personen mit einem Aufenthaltsrecht oder Familienangehörigen in dem baltischen EU-Land dürfen dann noch einreisen. Für den Warenverkehr bleiben die Grenzen offen.

An den Grenzübergängen werden nach Angaben der Staatskanzlei in Tallinn Gesundheitskontrollen durchgeführt. Wer nach Estland einreist, muss sich 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Umgekehrt sollten Esten auf Reisen in andere Länder verzichten. In Estland, das bereits den Notstand ausgerufen hat, war die Zahl der Coronavirus-Fälle zuletzt sprunghaft auf 115 angestiegen.

Auch die beiden anderen Baltenstaaten Lettland und Litauen hatten ihre Maßnahmen zuletzt verschärft. In Reaktion auf den Beschluss der lettischen Regierung, ab 17. März den internationalen Personenverkehr einzustellen, kündigte die lettische Fluglinie Air Baltic an, alle Flugzeuge am Boden zu lassen. Sämtliche Verbindungen würden vorübergehend ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Dies gelte auch für den Flugbetrieb in Estland und Litauen. Air Baltic ist die größte Fluggesellschaft in den baltischen Staaten.

Eingeschränkt werden auch Personenfähren über die Ostsee: Die estnische Reederei Tallink kündigte die Aussetzung der Linien zwischen Riga und Stockholm und zwischen Tallinn und Stockholm an.

A-Rosa-Kreuzfahrten auf Donau, Seine und Rhône abgesagt

Rostock (dpa/mv) - Das Rostocker Flusskreuzfahrtunternehmen A-Rosa setzt seine Kreuzfahrten auf Donau, Seine und Rhône vorübergehend aus. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und den damit verbundenen behördlichen Anweisungen. Die französischen Behörden haben Kreuzfahrtschiffen mit mehr als 100 Passagieren an Bord die Einfahrt in Häfen des Landes vorerst untersagt. Davon seien alle Schiffe des Unternehmens auf Seine und Rhône betroffen, weshalb der Kreuzfahrtbetrieb auf den beiden Flüssen für die Dauer der Maßnahmen abgesagt werden müsse, heißt es in der Mitteilung von A-Rosa vom Sonntag.

Aufgrund eines ähnlichen Erlasses des österreichischen Gesundheitsministeriums und von Einreisebeschränkungen, die Gästen eine Anreise zum Abfahrtsort Engelhartszell in Österreich nicht ermöglichen, hat das Unternehmen auch alle Kreuzfahrten auf der Donau bis zum 03. April abgesagt.

Von den Absagen betroffene Gäste sollen ihre Kreuzfahrten laut A-Rosa kostenlos umbuchen können und eine Sonderermäßigung erhalten.

Bundeskanzler Kurz: Ausgangsbeschränkungen in Österreich

WIEN: Die österreichische Regierung ruft für das ganze Land Ausgangsbeschränkungen aus. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag der Nachrichtenagentur APA. Es gebe schon ab Sonntag Polizeikontrollen. Größere Gruppen, die sich etwa auf Spielplätzen ansammeln, würden aufgefordert, nach Hause zu gehen. Ab Montag drohen bei Zuwiderhandlung Geldstrafen von bis zu gut 2000 Euro, wie das Kanzleramt mitteilte. Der Landeshauptmann (Ministerpräsident) von Tirol, Günther Platter, formulierte seine Maßnahmen noch drastischer: «Ohne einen triftigen Grund darf niemand seine Wohnung verlassen», erklärte er. Es gebe nur wenige Ausnahmen. Tirol ist vom Coronavirus besonders betroffen.

Kurz präzisierte damit einen neuen Maßnahmenkatalog vom Vormittag. Für Ausnahmen, das Haus zu verlassen, solle es nur drei Gründe geben: je nach Beruf nicht aufschiebbare Arbeit, notwendige Besorgungen oder Hilfe für andere Menschen. Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, «der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt», sagte Kurz.

Platter führte für Tirol ähnliche Ausnahmen aus: «beruflich notwendige Gründe, medizinische Versorgung, Versorgung der Grundbedürfnisse, Rückkehr zum eigenen Wohnort und wenn es berechtigte Gründe zum Verlassen des Landes gibt». Es sei aber erlaubt, Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen, Geld vom Geldautomaten abzuheben, zum Arzt zu gehen oder den Hund auszuführen.

Kreise: Deutschland schließt wegen Coronavirus teilweise Grenzen

BERLIN/MÜNCHEN: Wegen des Coronavirus schließt Deutschland ab Montagmorgen 08.00 Uhr weitgehend seine Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die «Bild-Zeitung» dies berichtet..

Touristeneinbruch auf Mallorca wegen Coronavirus: Airport fast leer

PALMA: Der ausgerufene Alarmzustand wegen des Coronavirus in Spanien ist seit dem Wochenende auch auf dem Flughafen von Mallorca deutlich spürbar. Wo sich sonst Touristen drängeln und in langen Schlangen vor den Eincheck-Schaltern ausharren, gab es am Sonntag nur wenig Betrieb. Viele Fluggäste trugen Schutzmasken.

Die Regierung in Madrid hatte am Samstagabend landesweit eine zunächst 15-tägige Ausgangssperre verhängt und die Bewegungsfreiheit der Menschen stark eingeschränkt. Urlauber dürfen aber zu ihrem Hauptwohnsitz zurückzukehren. Dennoch enthält das Dekret auch die Vorgabe, den Luftverkehr um mindestens 50 Prozent einzuschränken.

Der Tourismus auf der gerade bei Deutschen beliebten Baleareninsel war wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 bereits in den vergangenen Wochen drastisch eingebrochen. Die örtlichen Behörden teilten am Sonntag mit, dass bislang 55 Fälle auf den Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera) verzeichnet wurden, davon die meisten auf Mallorca - bei landesweit fast 8000 Infizierten.

Kasachstan erklärt Coronavirus-Notstand - Usbekistan schließt Unis

MOSKAU: Mehrere ehemalige Sowjetrepubliken haben ihre Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus massiv verstärkt. Kasachstan in Zentralasien rief den nationalen Notstand bis Mitte April aus. Die Einreise in das Land an der Grenze zu China werde extrem eingeschränkt, wie aus einem Dekret des Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew hervorgeht. In Kasachstan sind zwar erst sechs Infektionsfälle nachgewiesen, mehrere hundert Menschen befinden sich jedoch in Quarantäne.

Auch im Nachbarland Usbekistan mit bislang einem bestätigen Fall seien neben anderen Maßnahmen auch Schulen, Kindergärten und Universitäten geschlossen, ordnete die Regierung in Taschkent an.

In Russland stieg die Zahl der Infektionen nach offiziellen Angaben auf 63 an - die meisten davon in Moskau. In dem Land wurde der Zugverkehr in einige Nachbarländer eingestellt: in das EU-Land Lettland, in die Ukraine und nach Moldau, wie die russische Bahn mitteilte.

Die Regierung in Chisinau (Moldau) beschloss ebenfalls, die Grenzen ab Dienstag für Ausländer dicht zu machen, den Flugverkehr in dem Binnenland einzustellen sowie Märkte, Bars und Restaurants zu schließen. Georgien schloss für Reisende die Grenze im Norden zu Russland.

Grenzschließungen: Von der Leyen warnt vor leeren Regalen

BRÜSSEL: Nach den Grenzschließungen in Europa wegen der Corona-Krise warnt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor leeren Supermarktregalen. Schon jetzt seien Tausende Bus- und Lastwagenfahrer an Grenzen in der EU gestrandet. «Wenn wir jetzt nicht handeln, werden Läden Schwierigkeiten bekommen, ihre Lager mit bestimmten Produkten zu füllen», sagte von der Leyen in einem am Sonntag auf Twitter verbreiteten Video. «In diesem Moment der Krise ist es von äußerster Wichtigkeit, unseren gemeinsamen Binnenmarkt am Laufen zu halten.»

Von der Leyen kündigte mehrere Initiativen an: Am Montag werde sie einen Vorschlag für einheitliche Kontrollmaßnahmen an den europäischen Grenzen machen. Gesundheitsschutz dürfe nicht dazu führen, dass wichtige Güter und Personal blockiert würden, sagte die Kommissionschefin. Zudem werde die Kommission am Montag für die EU-Staaten die gemeinsame Beschaffung von Coronavirus-Tests und Beatmungsgeräten starten.

Darüber hinaus habe man den EU-Staaten Exportbeschränkungen für wichtige Güter in Drittstaaten vorgeschlagen, sagte von der Leyen. Konkret soll vor der Ausfuhr medizinischer Hilfsmittel von den EU-Staaten geprüft werden, ob sie in der Europäischen Union gebraucht werden.

Kurz zuvor hatte die Bundesregierung Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz angekündigt. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen gesichert bleiben. Hamsterkäufe im kleinen Grenzverkehr sollen aber unterbunden werden.

Auch Frankreich will Kontrollen an deutscher Grenze verstärken

PARIS: Frankreich will seine Kontrollen zum Nachbarn verstärken, nachdem Deutschland wegen des Coronavirus seine Grenzen teilweise schließt. Man wolle den Grenzverkehr zwischen Deutschland und Frankreich auf das Nötigste reduzieren, teilte das Innenministerium in Paris am Sonntag mit. Frankreich führe bereits gezielte Kontrollen an seinen Grenzen zu allen Nachbarländern durch.

Die verschärften Kontrollen stellten keine Schließung der gemeinsamen Grenze dar. Ziel sei es, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Pendlerinnen und Pendler sowie Warenverkehr sollen demnach weiter passieren können. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner und sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer (CSU) stünden seit Tagen zu dieser Thematik in Kontakt.

Deutschland will strengere Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz einführen. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen 08.00 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19.00 Uhr in Berlin informieren.

Neue Corona-Fälle in Afrika - Kenia und Südafrika blocken Ausländer

JOHANNESBURG: Afrika war bei der Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle bisher eher eine Randerscheinung. Das ändert sich nun langsam. Mehrere Länder streichen Flugverbindungen. Für Touristen wird das zum Problem.

Das neue Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Afrika aus. Die Konsequenz: Staaten wie Namibia oder Madagaskar streichen Flüge, schließen Schulen oder schließen ihre Häfen für Kreuzfahrtschiffe. Das hat auch Konsequenzen für Urlauber in diesen Ländern. Namibias Regierung setzte nach Verkündung seines ersten Falls für die Dauer von 30 Tagen alle Flüge von und nach Katar, Deutschland und Äthiopien aus. Südafrika lässt keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land und schließt Schulen und Grenzposten.

Präsident Cyril Ramaphosa kündigte am Sonntag an, ebenso wie Kenia Reisende aus Risikogebieten wie Deutschland, Spanien, China, den USA, Italien oder Iran nicht mehr ins Land zu lassen. Bereits erteilte Visa würden widerrufen. Ähnliche Restriktionen gelten auch für Ausländer, die in den vergangenen Wochen in Risikogebieten waren. Insgesamt 35 der 53 Grenzposten zu Lande würden geschlossen, zwei Seehäfen mit Restriktionen belegt. Versammlungen mit mehr als 100 Menschen sind untersagt. Südafrika hat bisher 51 nachgewiesene Fälle.

Ähnliche Restriktionen traf der Afrika vorgelagerten Inselstaat Madagaskar, der wie der westafrikanische Staat Senegal mit seinen nun 21 Fällen Kreuzfahrtschiffen das Anlegen in seinen Häfen verbietet. «Wir haben im Schnitt 6000 Touristen, die wöchentlich auf der Insel eintreffen; sie haben bis zum 20. März Zeit, einen Rückflug zu finden - sonst müssen sie 30 Tage länger auf Madagaskar bleiben», sagte Präsidentschaftssprecherin Rinah Rakotomanga am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Insel hat bisher keinen einzigen Fall gemeldet. Kenia will Reisende aus Risikogebieten nicht mehr ins Land lassen - die Einreise soll nur noch für kenianische Staatsangehörige oder Ausländer mit gültiger Arbeitserlaubnis möglich sein.

Am Wochenende hatten neben Namibia auch Ruanda und das Königreich Eswatini (ehemals Swasiland) erste Coronavirus-Fälle bekanntgegeben. Der Kongo - der gerade vor dem Ende der Ebola-Epidemie im Lande steht - meldete wie auch Kamerun und Kenia den bisher dritten Fall, Äthiopiens Anzahl stieg um drei neue Fälle auf vier. Auch auf dem Urlauberparadies Seychellen gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass zwei Reisende aus Italien positiv getestet wurden. In Südafrika war am Samstag ein Flugzeug mit 122 Südafrikanern aus der chinesischen Metropole Wuhan eingetroffen - sie befinden sich nun unter Militärbewachung in Quarantäne.

Afrika war anfangs von dem neuartigen Coronavirus verschont geblieben. Bisher sind in mindestens 23 afrikanischen Ländern Fälle von Sars-CoV-2 aufgetreten. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) könnten die Volkswirtschaften vieler Länder auf dem Kontinent durch die Folgen der Krise stark in Mitleidenschaft gezogen werden. «Afrika könnte die Hälfte seines Bruttosozialproduktes verlieren bei einem Wachstum, das von 3,2 auf 2 Prozent sinkt», sagte ECA-Managerin Vera Songwe. Öl-exportierenden Ländern könnten durch gesunkene Ölpreise fast 65 Milliarden Dollar an Einkünften entgehen.

Supermärkte, Apotheken und Banken öffnen «auf jeden Fall»

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat um Verständnis für drastische Maßnahmen geworben, um gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus «das öffentliche Leben herunterzufahren». In der ZDF-Sendung «Berlin direkt» sagte er am Sonntagabend zu den Schließungen vieler Einrichtungen: «Was ich nicht auschließen kann - dass wir zu weiteren Maßnahmen kommen.» Spahn versicherte zugleich: «Supermärkte, Apotheken, Banken - die werden auf jeden Fall auf bleiben, die stellen die Grundversorgung sicher.»

Der Minister betonte, bei der Coronavirus-Pandemie sei Deutschland noch «relativ am Anfang der Entwicklung». Es werde hierzulande leider auch noch mehr Tote durch die Lungenkrankheit Covid-19 geben. Zu den geplanten Grenzschließungen betonte Spahn, diese seien nötig, um soziale Kontakte tatsächlich so weit wie möglich einzuschränken. Er fügte hinzu, es müsse auch verhindert werden, dass etwa Menschen aus Österreich angesichts eigener Beschränkungen nun «alle über die Grenze einkaufen gehen».

Strengere Grenzkontrollen sind zum Schutz Bayerns notwendig

MÜNCHEN: Die strengeren Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze sind nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder wegen des sich ausbreitenden Coronavirus unverzichtbar. «Zur Sicherheit und zum Schutz Bayerns ist die Einschränkung des Grenzverkehrs zu Österreich notwendig», schrieb der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend auf Twitter. Für Pendler sowie Waren- und Lieferketten bleibe die Grenze offen, damit die Bevölkerung versorgt werde. «Die bayerische Grenzpolizei steht bereit, um Bundespolizei zu unterstützen.»

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor verschärfte Kontrollen und Einreiseverbote an den Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg angekündigt. «Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können», sagte er am Sonntagabend in Berlin. Die Entscheidung werde an diesem Montag ab 08.00 Uhr greifen.

«Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran», sagte er. «Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist», so Seehofer. «Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen.»

Strenge Kontrollen an deutschen Grenzen wegen Coronavirus

BERLIN: Mit Einreiseverboten und strengen Grenzkontrollen will Deutschland von Montag an die Ausbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Die Maßnahmen sollen um 8.00 Uhr in Kraft treten, und zwar an den Grenzübergängen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag angekündigte. «Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können», sagte er.

Ausnahmen gibt es etwa für den Warenverkehr und für Pendler. Außerdem: «Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen», erklärte Seehofer. Das Gleiche gelte auch für Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in Deutschland, erklärte Staatssekretär Hans-Georg Engelke.

Coronavirus: Südkorea meldet wieder weniger Neuinfektionen

SEOUL: Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Am Samstag seien 76 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8162. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um 3 auf 75.

Die aktuellen Fallzahlen bestätigten den Abwärtstrend bei den Neuerkrankungen in den vergangenen Tagen. Südkorea hatte am Freitag zum ersten Mal seit dem Beginn des Ausbruchs im Januar mehr Genesungen von dem Virus gemeldet als neue Infektionen.

Die Behörden warnten jedoch zuletzt mehrmals vor dem Risiko, dass weitere Virusfälle aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten. Sorgen bereiten ihnen auch weiter lokale Häufungen von Ansteckungen. Zuletzt wurden in der Hauptstadt Seoul mehr als 100 Infektionen unter Mitarbeitern eines Call-Centers und ihren Familienangehörigen festgestellt.

Die Mehrheit der neu erfassten Fälle konzentriert sich aber erneut in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region. Mehr als 60 Prozent aller Infektionen in Südkorea entfallen auf Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat. Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen.

Coronavirus: China bestätigt neue 20 Infektionen - 10 Tote

PEKING: In China ist die Zahl der Infektionen durch das neuartige Coronavirus laut offizieller Angaben erneut nur leicht gestiegen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, kamen landesweit 20 Erkrankungen mit der Lungenkrankheit Covid-19 hinzu. 16 der Fälle wurden demnach bei Menschen nachgewiesen, die aus dem Ausland nach China zurückkehrten. Die Kommission führt diese Patienten als importierte Fälle in der Statistik. Zehn weitere Menschen kamen durch das Coronavirus ums Leben, wie die Behörde ferner berichtete.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80 844 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65 000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3199 Tote sind bislang in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.