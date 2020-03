KAIRO: Mit mehr als 900 Infektionen hat sich das neuartige Coronavirus in vielen Regionen Deutschland ausgebreitet. Nun stirbt in Ägypten der erste deutsche Staatsbürger: ein 60 Jahre alter Mann, der über Luxor in den Strandort Hurghada gereist war. Steckte er sich in Ägypten an?

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika. Aus welchem deutschen Bundesland der Mann stammte, blieb zunächst unklar.

Der Mann sei aus der bei Touristen beliebten Stadt Luxor im Süden Ägyptens in den Strandort Hurghada gereist, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Nach seiner Ankunft habe er eine erhöhte Temperatur gehabt und sei im Krankenhaus positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Der Mann sei auf der Intensivstation behandelt worden und habe sich geweigert, in eine andere Klinik verlegt zu werden. Sein Zustand habe sich zunehmend verschlechtert, am Sonntag sei er verstorben.

Wo der Urlauber sich ansteckte, blieb zunächst unklar. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die deutsche Botschaft in Kairo stehe dazu mit den ägyptischen Behörden in Kontakt. In Luxor waren zuletzt 45 Menschen an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, das auf dem Nil unterwegs war, positiv getestet worden. Nach offiziellen Angaben waren etwa 170 Menschen an Bord, darunter etwa 100 Ausländer.

Ägypten hatte im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum zunächst vergleichsweise wenige Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet. Vor allem der regionale Nachbar Iran, wo inzwischen nach offizieller Statistik rund 145 Menschen an der vom Virus verursachten Krankheit Covid-19 verstarben, meldete fast 6000 Fälle. In Kuwait, Bahrain und dem Irak wurden Dutzende nachgewiesene Infektionen erfasst.

Ägypten, mit 100 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Nordafrikas, meldete bisher 48 Nachweise, darunter die 45 Betroffenen an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Ägypten zählt nach wie vor zu den beliebten Reiseländern bei Deutschen. Der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer zufolge kamen 2019 rund ein Drittel der Touristen in Ägypten aus Deutschland. «Ägypten ist sicher und die Situation ist unter Kontrolle», hatte Ministerpräsident Mustafa Madbuli noch am Samstag erklärt.

Italienern Reisen ins EU-Ausland verbieten

WARSCHAU: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis fordert die Regierung in Rom auf, zum Schutz vor einer Ausbreitung des neuen Coronavirus den Italiener Reisen ins EU-Ausland zu verbieten. «Italien sollte allen seinen Bürgern verbieten, nach Europa zu reisen, weil wir in Schengen dies nicht anordnen können», sagte Babis dem tschechischen Fernsehsender CT am Sonntag. Zumindest aber könnte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte seine Bürger auffordern, nicht in andere EU-Länder zu reisen, so Babis weiter. Er appellierte an alle Tschechen, die sich derzeit beruflich oder als Touristen in Italien aufhalten, sofort in ihre Heimat zurückzukehren.

Italien ist der Staat in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählten die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben. In Tschechien gab es laut Gesundheitsminister Adam Wojtech bis Sonntag 28 bestätigte Coronavirus-Fälle, 24 der Patienten hätten sich zuvor in Italien aufgehalten, die übrigens vier in Boston.

Spahn: Großveranstaltungen absagen

BERLIN: Das neue Coronavirus stellt Italien vor eine nationale Notlage, so die Warnung der Regierung. Millionen sind von neuen, drastischen Anordnungen betroffen. Und auch in Deutschland ermuntert Gesundheitsminister Spahn, beherzter vorzugehen.

Wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht noch zu zaghaft, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden.» Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Sportveranstaltungen, Messen und Konzerte.

Spahn sagte, oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. «Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.»

Zum Thema Großveranstaltungen sagte Spahn: «Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen.» Weiter sagte Spahn: «Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat.» Darüber werde in den nächsten Tagen gesprochen. Klar sei aber, dass die Gesundheit vorgehe.

Weiter sagte Spahn: «Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen - sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung.» Er vertraue darauf, dass die Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten träfen. «Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger.»

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Beim RKI waren bis zum Sonntagmorgen 847 Infektionen erfasst. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnen Nordrhein-Westfalen (392), gefolgt von Baden-Württemberg (182) und Bayern (148).

Über Hilfen für betroffene Firmen wollte am Abend im Kanzleramt der schwarz-rote Koalitionsausschuss beraten. Es zeichneten sich eine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine Ausweitung der Kurzarbeit ab.

Angesichts von Hamsterkäufen in Deutschland mahnen die Behörden weiter zu Besonnenheit. Michael Willms, zuständig für Bevölkerungsschutz im baden-württembergischen Innenministerium, sagte: «Angesichts von Corona macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Lagerbestände anzuschaffen.» Bilder von leeren Supermarktregalen suggerierten möglicherweise Versorgungsengpässe. «Die gibt es aber de facto nicht.»

Italien riegelt Norden ab

ROM: Italien ist in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Nun sperrt die Regierung große Teile im Norden ab. Auch für die Wirtschaft in Deutschland wird die Coronakrise immer mehr zur Belastung - die Spitzen der Koalition wollen nun über Hilfen beraten.

Die Lage in Italien spitzt sich dramatisch zu: Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern drastisch ein. Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Sonntagmorgen, die wirtschaftsstarke Lombardei und 14 andere Gebiete würden weitgehend abgeriegelt. Er habe das entsprechende Dekret unterschrieben. Davon betroffen sind die Millionenstadt Mailand und die Touristenhochburg Venedig ebenso etwa wie Parma in der Region Emilia-Romagna. Außerdem bestätigte beziehungsweise verhängte die Regierung den Angaben nach Einschränkungen für ganz Italien wie den Stopp für Kinos, Theater, Museen, Demonstrationen und viele andere Veranstaltungen. Die neuen Sperrgebiete sollten von sofort bis zunächst zum 3. April gelten, schrieben Zeitungen.

Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Sars-CoV-2-Infektionen. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Bis Samstag zählen die Behörden 5883 Menschen mit einer Infektion. 233 Menschen davon sind gestorben.

Die neuen Ankündigungen der Regierung dürften den Alltag der insgesamt rund 60 Millionen Bürger weiter verändern, nachdem die bisher schon getroffenen Maßnahmen wie landesweite Schulschließungen bereits viele tagtäglich treffen. «Wir stehen vor einer nationalen Notlage», sagte Conte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. «Wir haben sie von Anfang an mit maximalen Vorsichtsmaßnahmen bekämpft», ergänzte der Ministerpräsident. «Wir haben zwei Ziele: Die Ausweitung der Ansteckung einzudämmen und eine Überlastung der Krankenhauseinrichtungen zu vermeiden.»

Die neuen Sperrgebiete dürften nur aus «ernsten und unvermeidlichen» Anlässen betreten oder verlassen, etwa zum Zwecke der Arbeit oder aus familiären Gründen, hieß es. Betroffen von den Sperrmaßnahmen sind nach der Ankündigung außer der Region Lombardei 14 Provinzen unter anderem in der Emilia-Romagna und Venetien im Norden. Auch innerhalb der neuen Sperrzonen dürfen sich Bewohner nicht mehr völlig frei bewegen, wie der Premier ankündigte. «Es herrscht eine eingeschränkte Mobilität», sagte er den Angaben zufolge. Nach den Entscheidungen in Italien wies auch das Auswärtige Amt auf die veränderte Situation hin.

Fast 850 Corona-Infektionen in Deutschland - 50 mehr als am Vortag

BERLIN: Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus.

847 Menschen haben sich mittlerweile bundesweit mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mitteilte. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet nach RKI-Angaben mit 392 weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg (182) und Bayern (148). Außer Sachsen-Anhalt sind mittlerweile alle Bundesländer betroffen.

Erstmals Coronavirus-Infektionen in Bulgarien

SOFIA: Im EU-Land Bulgarien sind erstmals Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Erkrankt sind zwei Patienten in einem Krankenhaus im nordbulgarischen Plewen, ein 27-Jähriger und ein 61-Jähriger, wie der zuständige medizinische Krisen-Stab am Sonntag in Sofia mitteilte. Außerdem sei die Infektion bei einer 75 Jahre alten Frau nachgewiesen worden sowie bei einer Mitarbeiterin des Personals einer Klinik im mittelbulgarischen Gabrowo.

Bei den nachgewiesenen Fällen handelt es sich ersten Angaben zufolge nicht um Menschen, die Krisenstaaten wie etwa China oder Italien besucht hätten. Nun suchten die Behörden nach dem sogenannten Patient 0, dem Überbringer der Infektion, hieß es weiter. In dem EU-Land sollen wegen einer saisonalen Grippe-Epidemie alle Schulen bis Mittwoch geschlossen bleiben.

Zahl der Coronavirus-Infektionen in Österreich deutlich gestiegen

WIEN: Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus ist in Österreich am Wochenende deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministerium gab es bis Sonntag, 8 Uhr, 99 bestätigte Fälle in der Alpenrepublik. Am Freitagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Pressekonferenz noch von 63 bestätigten Fällen gesprochen.

Kurz hatte dabei auch angekündigt, dass die Alpenrepublik sämtliche Direktflüge nach Mailand, Bologna, Südkorea und in den Iran für zwei Wochen einstellen wird. Zudem sollen punktuell Gesundheitschecks an der österreichisch-italienischen Grenze durchgeführt werden.

In New York gilt der Notstand

Auch in den USA sorgt die Krankheit zunehmend für Probleme: Im US-Bundesstaat New York gilt nun der Notstand. Derzeit gebe es dort 76 bestätigte Fälle, sagte Gouverneur Andrew Cuomo in der Hauptstadt Albany. Auch in den Bundesstaaten Kalifornien, Maine und Washington an der Westküste der USA wurde bereits der Notstand verhängt.

Coronavirus: Zahl der neu bestätigten Infektionen leicht rückläufig

SEOUL: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf mehr als 7100 gestiegen. Am Samstag seien 367 mehr Menschen positiv getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Bisher wurden 50 Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Erreger der zuerst in China ausgebrochenen Lungenkrankheit Covid-19 gebracht werden.

Es war zugleich das erste Mal seit dem 26. Februar, dass weniger als 400 neue Infektionsfälle an einem Tag erfasst wurden, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Die Mehrzahl von ihnen konzentrierte sich erneut auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein in Daegu wurden bisher mehr als 5300 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

In der Stadt steht seit Samstag ein ganzer Wohnblock unter Quaranäne. Laut Yonhap sind die Bewohner, bei denen das Virus diagnostiziert wurde, Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu. Die Sekte steht in Südkorea im Mittelpunkt des Ausbruchs. Etwas 60 Prozent der Infektionsfälle werden mit Anhängern der Sekte in Daegu in Verbindung gebracht.

Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen

Neue Coronavirus-Verordnung: Austragung von Skiflug-WM offen

PLANICA: Der neuartige Coronavirus könnte nun auch das Finale der Skispringer bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica (19. bis 22. März) durcheinander bringen. Sloweniens Regierung formulierte am späten Samstagabend Beschränkungen, wonach Sport-Veranstaltungen in der Halle in nächster Zeit wegen des Virus vor höchstens 500 Zuschauern stattfinden dürfen. Bei der Flug-WM in Planica, das unweit der Grenze zu Österreich und Italien liegt, werden tausende Zuschauer an der Schanze erwartet. In Slowenien war die Anzahl der Infizierten am Samstag von vier auf zwölf Fälle angestiegen.

Polens Sportdirektor Adam Malysz schrieb in einem Post auf Instagram, dass es am Donnerstag zu einem Treffen der Trainer mit dem Weltverband Fis komme, um zu erörtern, ob die Skiflug-WM abgesagt oder ohne Zuschauer ausgetragen werden solle. Fis-Rennleiter Walter Hofer waren solche Pläne am Sonntagmorgen noch nicht bekannt. Die Fis und das örtliche Organisationskomitee stehen in Verbindung, wie der Funktionär betonte. «Laut dieser Verbindung gibt es morgen ein Meeting, das die weiteren Schritte bekanntgibt», sagte Hofer der Deutschen Presse-Agentur.

WHO-Chef: Italienische Maßnahmen gegen Coronavirus «kühn und mutig»

GENF: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die Maßnahmen Italiens im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gelobt. «Die Regierung und die Menschen in Italien unternehmen kühne, mutige Schritte, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und um ihr Land und die Welt zu schützen», schrieb er am Sonntag bei Twitter. «Sie bringen wahre Opfer.» Die WHO stehe solidarisch an der Seite Italiens und werde das Land auch weiterhin unterstützen.

Italien hatte am Wochenende entschieden, im Kampf gegen das neue Coronavirus die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern im Norden des Landes drastisch einzuschränken. Die Menschen in der wirtschaftsstarken Lombardei und 14 anderen Provinzen dürfen nur noch mit triftigen Gründen aus den Zonen hinaus oder in sie hinein. Betroffen sind unter anderem Mailand und Venedig. Unklar war am Sonntag noch, wie streng die Abriegelung ist.

Iranische Fluggesellschaft setzt Europa-Flüge aus

TEHERAN: Die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air setzt bis auf weiteres ihre Flüge nach Europa aus.

«Aus uns noch unbekannten Gründen hat es seitens der europäischen Länder Limitierungen für die Iran Air Flüge gegeben. Und daher haben wir bis auf weiteres alle Flüge ausgesetzt», sagte ein Sprecher der zivilen Luftfahrtbehörde am Sonntag. Iran Air führe aber Verhandlungen, um diese Begrenzungen umgehend wieder aufzuheben, so der Sprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind im Iran bis jetzt 194 Menschen an dem Corona-Virus gestorben, über 6500 infiziert..

US-Ligen prüfen Kabinensperre für Medien

BERLIN: Vier der fünf großen amerikanischen Profisport-Ligen prüfen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Verschärfung des Zugangs zu den Umkleidekabinen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. In den höchsten Spielklassen im Basketball (NBA), Eishockey (NHL), Baseball (MLB) und Fußball (MLS) ist Medienvertretern der Zugang zu den «locker rooms» normalerweise nach und meist auch vor den Spielen gestattet. Die Saison in der Footballliga NFL startet erst im September.

Die NBA hatte der AP und «The Athletic» zufolge bereits ein Memo verschickt, laut dem sich die Teams darauf vorbereiten sollen, aufgrund der Ansteckungsgefahr vor leeren Zuschauerrängen zu spielen. «Spiele ohne Fans? Nein, das ist unmöglich... Ich würde nicht spielen», sagte Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers dazu.

Aufgrund der Sars-CoV-2-Epidemie hatten in den USA zuletzt die Bundesstaaten New York, Kalifornien, Maine und Washington den Notstand verhängt. Laut Zählungen der New York Times gab es in den Vereinigten Staaten bis Samstagnachmittag rund 350 bestätigte Fälle und 17 Tote.

27 weitere Tote in China - 44 neue Infektionen

PEKING: In China sind weitere 27 Menschen der Lungenkrankheit Covid-19 zum Opfer gefallen. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Sonntag mitteilte, wurden sämtliche der neuen Opfer in der besonders betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Deutlich zurück ging die Zahl neuer Infektionen. Laut offiziellen Angaben kamen seit dem Vortag nur noch landesweit 44 Fälle hinzu - der geringste Wert seit Wochen. Es wird jedoch eine hohe Dunkelziffer vermutet. Seit Ausbruch des Coronavirus wurden in China über 80.000 Infektionen registriert, von denen bislang rund 57.000 geheilt wurden.

Weltweit sind inzwischen mehr als 100.000 Infektionen und rund 3500 Todesfälle registriert - die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle dürfte Experten zufolge noch weit darüber liegen.

Wegen Coronavirus: Tschechien führt Kontrollen an Grenze ein

WARSCHAU: Tschechien führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Stichproben-Kontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Ab Montagmorgen werde die Polizei an zehn Grenzübergängen mit Deutschland, Österreich und der Slowakei Informationsbroschüren verteilen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntagabend laut Nachrichtenagentur CTK. Außerdem würden Feuerwehrleute nach dem Zufallsprinzip die Temperatur von Reisenden messen, die mit dem Auto nach Tschechien zurückkehren.

Genannt wurden unter anderem die Grenzübergänge Strazny, Rozvadov, Folmava und Zelezna Ruda, die alle in der Nähe von Bayern liegen. Reisende, bei denen eine Körpertemperatur von mehr als 38 Grad gemessen werde, sollen nach Rücksprache in Hausquarantäne oder in Krankenhäuser gebracht werden. Ausländer werde man bitten, in ihre Heimat zurückzukehren, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Anna Schillerova.

Tschechien verzeichnete nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntag 28 nachgewiesene Covid-19-Erkrankungen.

Zuvor hatte bereits Polen angekündigt, dass es ab Montag Stichproben-Kontrollen bei aus Deutschland kommenden Busreisenden am Grenzübergang an der A4 in Jedrzychowice in der Nähe von Görlitz einführen werde.