Das neueste über Covid-19 am Montag

CDU-Präsidium berät per Schaltkonferenz über Corona-Maßnahmen

BERLIN: Die CDU-Spitze berät an diesem Montag (8.30 Uhr) per Schaltkonferenz über den Stand der Maßnahmen gegen die Corona-Krise und die Hilfen für Bürger und Unternehmen. Im Präsidium werde es unter der Leitung von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wohl auch darum gehen, ob und wo hier nachjustiert werden müsse, hieß es in Parteikreisen. Zuletzt hatte das Präsidium vor drei Wochen am 9. März getagt. Die am Montag ursprünglich geplante Tagung des größeren CDU-Vorstands entfällt.

«Wirtschaftsweise» stellen Sondergutachten zu Corona-Folgen vor

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» stellen am Montag (11.00 Uhr) ein Sondergutachten zum Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise vor. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung will in einer Video-Pressekonferenz außerdem Maßnahmen vorstellen, wie die Konjunktur angekurbelt werden könnte. Der Sachverständigenrat berät die Bundesregierung.

Flughafen-Gesellschafter beraten über Tegel-Schließung

BERLIN: Die mögliche vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel beschäftigt am Montag die Länder Berlin und Brandenburg sowie den Bund. Vertreter der drei Flughafen-Eigentümer beraten in einer Telefonkonferenz über die Folgen der Coronavirus-Krise. Die Passagierzahlen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld sind zuletzt eingebrochen. Die Schließung eines Standorts könnte Kosten sparen. Erwogen wird nach dpa-Informationen, Tegel zunächst bis Ende Mai zu schließen.

Spiele-Organisatoren beraten über Neustart der Olympia-Vorbereitungen

TOKIO: Sechs Tage nach der Entscheidung zur Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio ins nächste Jahr berät die Exekutive des Organisationskomitees am Montag (8.00 Uhr/MESZ) über den Neustart der Vorbereitungen. Nach der Sitzung in Japans Hauptstadt soll die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz (10.00 Uhr) über den Stand der Dinge informiert werden.