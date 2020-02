BERLIN: Das neuartige Coronavirus breitet sich weltweit aus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Erreger Sars-Cov-2 inzwischen in mehr als 50 Ländern nachgewiesen. Eine Auswahl (Stand Samstagabend):

ITALIEN: Mit mehr als 1100 Infizierten verzeichnet das Land den größten Ausbruch von Sars-CoV-2 in Europa. 29 Menschen sind an der Erkrankung Covid-19 bereits gestorben, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Samstag mitteilte. Besonders der Norden des Landes ist betroffen. Am Wochenende gab es erneut Spielabsagen in der Fußballliga Serie A. Die Regierung in Rom schob ein Bündel von Nothilfen für die betroffenen Gebiete an. Das Kabinett will den Bürgern die Möglichkeit geben, Zahlungen etwa an Versicherungen vorübergehend auszusetzen.

SCHWEIZ: Wegen des Coronavirus hat das Alpenland vorerst bis mindestens Mitte März alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Dazu gehören unter anderem der Genfer Autosalon und die Basler Fasnacht. In der Schweiz waren bis Samstag 18 Menschen positiv auf das neue Virus getestet worden.

ÖSTERREICH: Neun Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 sind bestätigt - in vier der neun Bundesländer. Zuletzt wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Ehepaar aus der Nähe von Wien positiv getestet. Ein Treffen von Regierungschef Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump ist vom Weißen Haus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Kurz wollte am Sonntag in die USA reisen und sich am Dienstag mit Trump über politische Fragen austauschen.

SKANDINAVIEN: Insgesamt blieb Nordeuropa bisher weitgehend verschont von Sars-CoV-2. Schweden bestätigte am Samstag die zwölfte Infektion. Darunter sind Patienten, die kürzlich den stark betroffenen Iran besucht hatten. Norwegen registrierte bisher 15 Fälle. Unter den drei Infektionen in Dänemark ist ein Krankenhausmitarbeiter aus Aarhus, der sich anscheinend während des Besuches einer Konferenz in München angesteckt hat. Finnland bestätigte bislang drei Fälle, darunter eine Italienreisende.

SPANIEN: Die Zahl der mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Menschen kletterte auf 50. Nach Behördenangaben handelt es sich vorwiegend um importierte Fälle - die meisten hätten sich in Italien angesteckt. In dem seit Tagen auf Teneriffa unter Quarantäne gestellten Hotel saßen unterdessen nach amtlichen Angaben weiterhin knapp 600 Personen fest, darunter zahlreiche Urlaubsgäste aus Deutschland. Dort waren vier Italiener positiv auf das Virus getestet worden.

FRANKREICH: Gesundheitsminister Olivier Véran untersagte am Samstag Grossveranstaltungen von mehr als 5000 Teilnehmern in dem Land. Bis Samstag hatten sich 73 Menschen mit dem Virus angesteckt. Nach Vérans Ansicht war damit eine neue Etappe der Epidemie überschritten. In Frankreich starben bisher zwei mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen.

CHINA: Im Ursprungsland des neuen Virus sind weitere 47 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wie die Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, stammen allein 45 der neuen Opfer aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus in der Millionenmetropole Wuhan ursprünglich ausgebrochen war. Nach offiziellen Angaben stieg die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf dem chinesischen Festland auf 79 251. Bislang wurden 2835 Tote in China bestätigt.

USA: Am Samstag wurde der erste Todesfall des Landes infolge einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Bis Freitag waren nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Weitere 47 Fälle gab es bei US-Staatsbürgern, die aus Japan oder China zurück in die Vereinigten Staaten gebracht wurden.

SÜDKOREA: Die Gesundheitsbehörden meldeten im Verlauf des Samstags 813 neue Infektionen. Damit steckten sich bisher 3150 Menschen in dem Land mit dem Erreger von Covid-19 an. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte auf 17. Besonders betroffen ist weiter die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein 476 der neuen Infektionen wurden in Daegu erfasst. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu.

JAPAN: Bislang zählt das Land, in dem im Sommer die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden sollen, mehr als 900 Infektionsfälle. Die meisten davon sind Passagiere und Crewmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes. Im Kampf gegen das Virus werden ab Montag bis mindestens Ende März alle Schulen geschlossen.

IRAN: In dem schwer betroffenen Land breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Zahl der Todesopfer ist auf 43 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind insgesamt 593 Menschen - 205 mehr als am Vortag - positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Experten nehmen allerdings eine viel höhere Zahl an Infizierten an. Mehr als 20 der insgesamt 31 Provinzen sind nach Behördenangaben betroffen. Schulen und Universitäten bleiben landesweit weiterhin geschlossen.

Türkei verbietet Flüge von und nach Italien, Südkorea und Irak

ISTANBUL: Die Türkei hat alle Flüge von und nach Italien, Südkorea und Irak verboten. Das sei Teil der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Die Türkei hatte zuvor auch Flüge in den Iran und nach China verboten. Das Verbot für die drei weiteren Länder gilt ab Mitternacht in der Nacht auf Sonntag.

Italien-Reisehinweise verschärft

WASHINGTON: Auch in den USA steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus. Besonders große Sorge lösen Fälle in einem Pflegeheim aus. Es gibt es den ersten Toten - und Washington verschärft daraufhin seine Reisewarnungen.

Nach Bekanntwerden des ersten Toten durch das neuartige Coronavirus im Land haben die USA davon abgeraten, in die betroffenen Regionen in Italien und Südkorea zu reisen. Die Reisehinweise wurden auf die höchste Stufe vier verschärft, wie US-Vizepräsident Mike Pence am Samstag im Weißen Haus in Washington sagte.

Außerdem würden neue Einschränkungen für den Iran erlassen. Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen im Iran waren, dürften nicht mehr in die USA einreisen. Pence leitet im Auftrag von Präsident Donald Trump die Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Coronavirus im Weißen Haus. Amerikaner sollten in Europa derzeit besondere Vorsicht walten lassen, sagte Trump kurze Zeit später bei einer Rede.

Kurz zuvor war das erste Todesopfer in den USA durch das neuartige Coronavirus gemeldet worden. Über die genaue Identität des Opfers gab es zunächst Verwirrung: Trump sagte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, es habe sich um eine Frau Ende 50 im US-Bundesstaat Washington gehandelt. Kurz darauf sagte Jeff Duchin, zuständiger Gesundheitsbeauftragter von Seattle und King County, bei einer telefonischen Pressekonferenz der US-Gesundheitsbehörde CDC, es sei ein Mann Ende 50. Wie dieser sich angesteckt habe, sei noch völlig unklar. «Zu diesem Zeitpunkt sehen wir keine Verbindungen.» Er habe aber vorher schon gesundheitliche Probleme gehabt.

Zudem sei die Zahl der bekannten Fälle von Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in den USA auf 22 gestiegen, sagte Nancy Messonier, Leiterin der Abteilung für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der Gesundheitsbehörde CDC. «Die vorläufigen Informationen verstärken unsere Sorge über die unmittelbare Bedrohung für bestimmte Gruppen in den USA.» Gesundheitsminister Alex Azar hatte zuvor gesagt: «Das Risiko bleibt gering. Aber das kann sich schnell ändern.» Azar fügte hinzu: «Wir werden mehr Fälle sehen.»

Besonders große Sorge lösten zwei vorläufig bestätigte Fälle in einem Pflegeheim im Bundesstaat Washington aus, sagte der zuständige Gesundheitsbeauftragte Duchin. Es handele sich um ein Mitglied des Pflegepersonals und eine etwa 70 Jahre alte Frau. Zudem klagten viele weitere Pfleger und Patienten über Symptome. «Ich wäre nicht überrascht, wenn wir weitere Fälle finden», sagte Duchin. «Es ist eine herausragende Aufgabe, einen Ausbruch in einer Einrichtung in den Griff zu bekommen, wo so viele anfällige Menschen sind.»

Erst am Freitag hatte das US-Außenministerium wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Reisehinweise für ganz Italien auf die Stufe drei erhöht: Nicht notwendige Reisen sollten demnach überdacht werden. Bereits zuvor hatte Trumps Regierung Reiseeinschränkungen für China erlassen, die weiter gelten. Auch von dort dürfen keine Ausländer einreisen, die in den vergangenen 14 Tagen das Land besucht hatten.

In den USA waren bis Freitag nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bei 15 Menschen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Weitere 47 Fälle gab es bei US-Staatsbürgern, die aus Japan oder China zurück in die Vereinigten Staaten gebracht wurden. Trump kündigte an, sich am Montag im Weißen Haus mit Vertretern von Pharmafirmen zu treffen.

Trump bemühte sich bislang, das Thema herunterzuspielen. Der Präsident betonte wiederholt, die USA seien auf das Virus vorbereitet. Messonnier von der CDC hatte am Dienstag gesagt, es sei weniger eine Frage, ob sich das Virus in den USA ausbreiten würde, sondern vielmehr, wann das geschehen werde. Trump hatte dagegen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch betont, er denke nicht, dass eine Ausbreitung in den USA unvermeidlich sei.

Trump bemüht sich auch darum, durch seine Äußerungen weitere Verluste an den bereits schwer gebeutelten Aktienmärkten zu vermeiden. Der Präsident strebt seine Wiederwahl im November an und wirbt besonders mit der wirtschaftlichen Lage in den USA.

Frankareich verbietet Großveranstaltungen

PARIS: Nach der Schweiz untersagt nun auch Frankreich Großveranstaltungen. Ausgenommen sind Sportevents in Stadien. Der Pariser Halbmarathon fällt allerdings aus.

Frankreich hat wegen des neuartigen Coronavirus alle Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag in Paris mit.

Von dem Verbot seien vor allem Veranstaltungen in geschlossenen Räumen betroffen und einige Sportevents. Ausgenommen seien Veranstaltungen in Stadien, erklärte Véran. Dazu gehörte auch das Ligaspiel Paris Saint-Germain gegen FCO Dijon am Samstag. Der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt am Sonntag fällt allerdings dem Verbot zum Opfer.

Nach Vérans Angaben stieg die Anzahl der Infektionen bis zum Samstag um 16 neue Fälle auf 73. Bereits zwei mit dem Coronavirus infizierte Menschen waren gestorben, zuletzt am Mittwoch ein 60-jähriger Franzose.

In Paris schließt auch der bekannte Landwirtschaftssalon seine Türen früher und endet statt am Sonntag einen Tag früher. Die Organisatoren des Immobiliensalons Mipim in Cannes, einer der bedeutendsten internationalen Branchenveranstaltungen, hat das Event von März auf Anfang Juni verschoben.

Inzwischen neun Coronavirus-Infektionen in Österreich

WIEN: In Österreich sind inzwischen neun Fälle von Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Ein Ehepaar aus der Nähe von Wien sei positiv getestet worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag. Damit wurde das Virus Sars-CoV-2 in vier von neun Bundesländern nachgewiesen. In Österreich wurden auf der Suche nach dem Erreger bisher 1650 Tests gemacht. Ein Treffen von Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump ist vom Weißen Haus auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben worden. Kurz wollte am Sonntag in die USA reisen und sich am Dienstag mit Trump über aktuelle politische Fragen austauschen..

Südkorea mit fast 600 neuen Infektionsfällen

SEOUL: Die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist binnen 24 Stunden auf mehr als 3000 gestiegen. Die Gesundheitsbehörden meldeten im Verlauf des Samstags 813 neue Infektionen. Damit steckten sich bisher 3150 Menschen in dem Land mit dem Erreger von Covid-19 an. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte um vier auf bisher 17.

Erstmals wurde in Südkorea eine Patientin gemeldet, die zum zweiten Mal positiv auf den Erreger getestet wurde. Es handelt sich den Behördenangaben zufolge um eine über 70-jährige Frau, die zuerst als 25. Covid-19-Patientin geführt worden war. Die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf einen Behördenvertreter, die Frau könnte sich ein zweites Mal angesteckt haben, weil ihr Immunsystem sehr schwach sei. Möglich sei aber auch, dass sich der Körper nicht vollständig der Viren entledigt habe, als sie das erste Mal wegen der Krankheit behandelt worden sei.

Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein 476 der neuen Infizierungen wurden in Daegu erfasst. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu.

Die Behörden rechnen auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen, da alle der mehr als 200 000 Mitglieder der Sekte in Südkorea auf das Virus getestet werden sollen. Die Organisation hat auch Verbindungen nach China.

Stimmung in Chinas Industrie fällt auf Rekordtief

PEKING: Vor dem Hintergrund des Coronavirus-Ausbruchs ist die Stimmung in Chinas Industrie auf ein Rekordtief gesunken. Wie das Pekinger Statistikamt am Samstag mitteilte, fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes im Februar auf 35,7 Punkte, den niedrigsten bisher gemessenen Wert. Das vorherige Rekordtief war im November 2008 während der globalen Finanzkrise gemessen worden. Werte über der kritischen Grenze von 50 Punkten deuten auf eine positive Stimmung in der Wirtschaft hin, während darunter von einem Abschwung auszugehen ist.

Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Nur langsam nehmen Fabriken und Unternehmen die Arbeit wieder auf.

Zahl der Infektionen in China steigt auf über 79.000

PEKING: In China sind weitere 47 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, stammen allein 45 der neuen Opfer aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo das Virus ursprünglich ausgebrochen war. Auch die Zahl neuer Erkrankungen legte erneut zu. Laut offiziellen Angaben wurden landesweit 427 neue Fälle registriert, davon 423 in Hubei. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen stieg auf dem chinesischen Festland damit auf 79.251. Bislang wurden 2.835 Tote in China bestätigt.

Asean-Treffen in Las Vegas wegen Coronavirus abgesagt

WASHINGTON: Die US-Regierung hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einem Medienbericht zufolge ein Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) in Las Vegas abgesagt. Das meldete der US-Sender NBC am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf ungenannte US-Regierungsvertreter. Das Spitzentreffen sollte demnach am 14. März stattfinden. NBC berichtete weiter, auch ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz sei auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Trump wurde am Freitag von einem Reporter gefragt, ob er wegen des Virus Reisebeschränkungen auf weitere Staaten wie beispielsweise Italien ausdehnen wolle. Der Präsident antwortete, das werde im Fall von einigen Ländern mit einer hohen Zahl von Infektionen geprüft. «Und wir werden diese Entscheidung bald fällen.» Derzeit dürfen Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in China waren, nicht in die USA einreisen. US-Staatsbürger, die in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei waren, müssen 14 Tage in Quarantäne.

Kita-Kinder mit Coronavirus infiziert - Michelin-Verleihung abgesagt

BERLIN: Das neuartige Coronavirus breitet sich besonders in NRW aus, Schulen und Kitas sind betroffen. Und auch die Sterneverleihung für die Spitzengastronomie fällt dem Virus zum Opfer.

Im besonders vom neuartigen Coronavirus betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben sich vier Kindergartenkinder infiziert. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Wegen des Virus Sars-CoV-2 sagte auch der Restaurantführer Guide Michelin die für kommende Woche geplante Sterneverleihung in Hamburg ab.

Den Kita-Kindern im Kreis Heinsberg gehe es gut, sagte eine Sprecherin des Kreises. Sie zeigten «allenfalls leichte Erkältungssymptome». Bei vier von rund 100 getesteten Jungen und Mädchen war der Befund positiv. Weitere rund 14 Kinder seien zu dem freiwilligen Test nach bisherigen Erkenntnissen nicht erschienen. Insgesamt sei die Zahl der Personen, die sich im Kreis Heinsberg mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachweislich infizierten, damit bis Samstagmittag auf 60 gestiegen.

Der Sorge vor dem Virus fiel am Samstag auch die für Dienstag geplante Sterneverleihung des Restaurantführers Guide Michelin zum Opfer. Die Auszeichnung der Restaurants erfolge nun in einer «digitalen Pressekommunikation», wie Michelin-Sprecher Florian Flaig mitteilte. Zu der in der Hamburger Handelskammer geplanten Veranstaltung wurden rund 400 Besucher aus der Spitzengastronomie erwartet.