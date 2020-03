Das neueste über Coronavirus Covid-19 am Mittwoch, 4. März

China entdeckt 75 Infektionen bei Reisenden aus dem Ausland

PEKING: Mit der weltweiten Ausbreitung kehrt das neuartige Coronavirus auf dem Umweg über das Ausland wieder nach China zurück. So sind innerhalb einer Woche bei der Ankunft in China bereits 75 Reisende entdeckt worden, die mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert waren, wie die Grenzbehörden nach Angaben der chinesischen Ausgabe der Zeitung «Global Times» vom Mittwoch berichteten.

Allein acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, sind in der ostchinesischen Provinz Zhejiang positiv getestet worden, wie das Wirtschaftsmagazin «Caixin» berichtete. Die Chinesen seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief.

Bei der Einreise in China seien durch die verschärften Kontrollen und Fiebermessungen bisher 6.728 Menschen mit Krankheitssymptomen aufgefallen, hieß es. Der erste Fall einer Infektion bei einem Reisenden aus dem Ausland sei am vergangenen Donnerstag in der Provinz Ningxia festgestellt worden.

Das Virus war im Dezember erstmals in der zentralchinesischen Provinz Hubei entdeckt worden, die bis heute mit 67.000 Fällen und 2.871 Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 am schwersten betroffen ist. Seither hatte es sich in alle chinesischen Provinzen ausgebreitet und ist weltweit inzwischen in mehr als 70 Ländern aufgetreten.

Zahl der Toten in China durch neues Coronavirus steigt auf fast 3.000

PEKING: Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus in China ist erneut um 38 gestiegen. Damit sind in Festlandchina bereits 2.981 Todesfälle zu beklagen, wie die nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking berichtete. Außerdem wurden 119 Infektionen neu nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Ansteckungen in der Volksrepublik seit Beginn der Epidemie im Dezember klettert damit auf offiziell 80.270. Von ihnen haben knapp 50.000 die Krankenhäuser wieder verlassen.

Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Die überwiegende Zahl der neu bestätigten Infektionen und Todesfälle in der offiziellen Statistik gab es wieder in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina, wo das Sars-CoV-2 genannte Virus seinen Ausgang genommen hat. In der seit Ende Januar abgeschotteten Krisenregion sind bislang allein mehr als 67.000 Fälle registriert und 2.871 Tote durch die Covid-19-Lungenkrankheit gemeldet.

Mit der Ausbreitung des Virus in anderen Ländern wächst in China die Angst vor einer Einschleppung durch Reisende aus dem Ausland. Acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, sind im chinesischen Landkreis Qingtian in der ostchinesischen Provinz Zhejiang positiv getestet worden, wie das Wirtschaftsmagazin «Caixin» berichtete.

Die Chinesen seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief. Rund 100.000 Chinesen aus Qingtian lebten nach Einschätzung der örtlichen Regierung in Italien. Die Behörden versuchten, sie trotz der Epidemie in Italien von einer Heimkehr abzubringen.

Mehrere chinesische Städte und Regionen wie Peking, Shanghai oder die Südprovinz Guangdong verlangen von Reisenden aus schwer betroffenen Ländern wie Italien, Südkorea, Iran oder Japan, nach der Landung 14 Tage in Quarantäne entweder überwacht zuhause, in einem besonderen Hotel oder in speziellen Zentren zu verbringen. Vielfach ordnen auch lokale Behörden einfach eine solche Isolation an.

Erste bestätigte Coronavirus-Infektionen in Argentinien und Chile

BUENOS AIRES/SANTIAGO DE CHILE: Erstmals ist in Argentinien und Chile bei Patienten das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. In Buenos Aires sei ein Mann positiv getestet worden und stehe nun in einem Krankenhaus unter Quarantäne, teilte der argentinische Gesundheitsminister Ginés González García am Dienstag mit. Der Patient sei am Sonntag aus Italien eingereist.

In Chile wurde eine Infektion bei einem 33 Jahre alten Arzt nachgewiesen. Der Mann war zuvor einen Monat lang durch Südostasien gereist, unter anderem nach Singapur. Er befinde sich derzeit in einer Klinik, könne aber bald nach Hause und werde dort weiter überwacht, teilte das Gesundheitsministerium in Santiago de Chile mit.

In Südamerika wurden bislang in vier Ländern Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 bestätigt. In Ecuador wurden sieben Fälle und in Brasilien zwei Fälle registriert.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 90.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. In Europa sind in Italien die meisten Fälle gemeldet. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Die meisten Infizierten haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet, oder gar keine Symptome.

Zahl der Infektionen steigt in Südkorea auf über 5.300

SEOUL: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Südkorea auf mehr als 5.300 gestiegen. Die Zahl der Menschen, die sich bisher mit dem Virus angesteckt hätten, sei seit Dienstag um 516 auf 5.325 gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Nach einer Änderung der Zählmethode schlossen die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention dabei 374 Fälle ein, die zunächst schon am Dienstagnachmittag bekanntgegeben worden waren. In keinem anderen Land außerhalb Chinas wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet.

Die Zahl der bisherigen Todesfälle, die mit dem Covid-19-Erreger in Verbindung gebracht werden, wurde mit 32 angegeben.

Im Zentrum des Ausbruchs in Südkorea steht die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Von den neuen Infizierungsfällen wurden den Angaben zufolge allein 405 in Daegu erfasst. Dort gibt es die größte Häufung unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die auch Verbindungen nach China hat. Neue Sorgen bereitet den Behörden der Anstieg von Infektionen unter Menschen in der Stadt, die mit der Sekte nicht in direkter Verbindung stehen.

Die Regierung hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Seitdem versuchen die Behörden, vor allem die Ausbreitung des neuen Coronavirus im Südosten des Landes einzudämmen. Die Regierung will laut Präsident Moon Jae In mehr als 30 Billionen Won (etwa 22,6 Milliarden Euro) zur Überwindung der Covid-19-Krise aufbringen.

Fluggesellschaften sehen noch kein Ende der Coronavirus-Krise

BRÜSSEL: Die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat für Europas Fluggesellschaften unabsehbare Folgen. Bei einem Branchentreffen in Brüssel berichteten mehrere Airline-Chefs am Dienstag von einem starken Rückgang der Buchungszahlen. «Es ist klar, dass wir noch nicht die vollen Auswirkungen von Covid-19 erkennen können», sagte Air-France-KLM-Vorstand Benjamin Smith, der auch dem Verband Airlines for Europe (A4E) vorsitzt.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärte, «die Situation ist sehr dynamisch». Derzeit blieben wegen der Viruskrise rechnerisch 23 von 200 Langstreckenmaschinen am Boden. «Die Aussichten hängen sehr von der Entwicklung in Europa in den nächsten Tagen ab», sagte Spohr der Deutschen Presse-Agentur. Erst in zwei Wochen werde man genaueres sagen können. Derzeit rechnet Lufthansa damit, in den kommenden Wochen das Angebot auf Kurz- und Mittelstrecken im gesamten Konzern um 25 Prozent zu reduzieren.

Erstmals Coronavirus-Infizierter in Polen

ZAGREB: In Polen ist erstmals ein Patient mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Bei dem Erkrankten handele es sich um einen Mann aus der westpolnischen Woiwodschaft Lebus, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Mittwoch. Der Patient habe sich telefonisch bei seinem Hausarzt gemeldet. Da die Symptome eine Covid-19-Erkrankung nahelegten, sei er daraufhin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus in Zielona Gora gebracht worden. «Es geht ihm gut. Alle Personen, die mit dem Mann in Kontakt waren, sind in Quarantäne», sagte Szumowski.

Es ist der erste Fall von Covid-19 in Polen. Nach Angaben des Gesundheitsministers stehen derzeit weitere 68 Menschen in Krankenhäusern unter Beobachtung, rund 500 Menschen seien in Quarantäne zuhause.

Eventim rechnet nicht mit signifikanten Folgen durch Corona-Krise

BREMEN: Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim befürchtet keine stärkeren Belastungen infolge des Coronavirus. Der Großteil der Veranstaltungen finde im Sommer und in der zweiten Jahreshälfte statt. «Daher erwarten wir derzeit keine signifikanten Auswirkungen auf unsere Unternehmensgruppe», sagte Eventim-Sprecher Thomas Kollner der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit würden nur vereinzelt Auswirkungen auf das Geschäft von Eventim etwa in Norditalien und der Schweiz festgestellt, wo Veranstaltungen und Events verschoben würden. In Deutschland seien bislang aufgrund von Covid-19 Live-Entertainment-Veranstaltungen weder eingeschränkt noch abgesagt oder verschoben worden.

«Es gibt aktuell keine belastbaren Prognosen zur weiteren Verbreitung des Virus. Auf der Grundlage der aktuellen Situation gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die großen Festivals im Sommer unter freiem Himmel nicht stattfinden werden», sagte Kollner. Mit Blick auf etwaige Vorbeugemaßnahmen etwa bei Großkonzerten betonte der Eventim-Sprecher, dass darüber die verantwortlichen Veranstalter gemeinsam mit den Behörden vor Ort in Abstimmung mit der Veranstaltungsstätte zu entscheiden hätten.

Die CTS Eventim AG & Co. KGaA ist seit 2.000 börsennotiert und derzeit im MDax. Mit knapp 3150 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2018 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Coronavirus könnte Smartphone-Geschäft verändern

EGHAM: Das neuartige Coronavirus könnte für den Smartphone-Markt nach Einschätzung von Branchenexperten auch dauerhafte Folgen haben. So werde sich der Vertrieb noch stärker zu Online-Käufen verschieben - «vielleicht auch langfristig, wenn mehr Verbraucher Gefallen daran finden», sagte Analystin Annette Zimmermann vom Marktforscher Gartner am Dienstag. Außerdem seien die aktuellen Probleme eine besondere Belastung für bereits schwächelnde Anbieter. Mit einem Anstieg der Smartphone-Preise rechnet Gartner unterdessen nicht - weil der Markt dafür zu sehr umkämpft sei.

Die Coronavirus-Krise in China nimmt die Smartphone-Anbieter in die Zange: Werke von Zulieferern und Fertigern standen still und laufen zum Teil immer noch nicht mit voller Kraft - und die Verkäufe im weltgrößten Markt für Computer-Handys brechen gerade weg.

Zum Beispiel arbeitet der vor allem als iPhone-Hersteller bekannte Auftragsfertiger Foxconn aktuell nur mit halber Kapazität und will die Produktion erst wieder bis Ende März vollständig hochfahren.

Im zweiten Quartal werde man die Produktionsengpässe auch international zu spüren bekommen, betonte Gartner-Analyst Anshul Gupta. Die Arbeitsausfälle in China behinderten auch die Arbeit an neuen Modellen, die erst in einigen Monaten auf den Markt kommen sollen. Auch das könne die Verkäufe in diesem Jahr bremsen, warnte Gupta. Der Markt werde von Ersatzkäufen angetrieben - und wenn Verbrauchern keine interessanten neuen Modelle präsentiert werden, behielten sie ihre aktuellen Smartphones länger.

Besonders hart trifft die Situation aus Sicht der Gartner-Analysten den chinesischen Huawei-Konzern. Außerhalb Chinas hat Huawei bereits mit Rückgängen zu kämpfen, weil wegen US-Sanktionen neue Modelle ohne Google-Dienste verkauft werden müssen. Also ist die Firma noch stärker auf den Heimatmarkt angewiesen - der jetzt schwächelt. «2020 wird für Huawei sehr schwierig werden», betonte Zimmermann.

Gupta zweifelt am Erfolg von Huaweis Plan, eine eigene App-Plattform als Alternative zu Googles Play Store aufzubauen. Denn es sei nicht damit getan, den Nutzern heute populäre Apps zu bieten. Vielmehr müsse eine Plattform so attraktiv für Entwickler sein, dass dort auch künftige Hits von Anfang an landen. «Ohne Google-Dienste kann Huawei in Smartphone-Märkten außerhalb Chinas nicht überleben», zeigte sich der Gartner-Analyst überzeugt.

Neue Basketball-Liga in Afrika verschiebt Start wegen Coronavirus

CHICAGO: Die von der NBA unterstützte neue Basketball-Liga in Afrika (BAL) hat den Start in ihre Premierensaison wegen des neuartigen Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. Man folge damit einer Empfehlung der senegalesischen Regierung, teilte BAL-Präsident Amadou Gallo am frühen Mittwoch in einem Statement auf der Website der Liga mit. Die Saison hätte am Freitag kommender Woche im senegalesischen Dakar beginnen sollen. In der Liga spielen zwölf Teams aus zwölf Ländern, die NBA unterstützt dabei erstmals eine Liga außerhalb von Nordamerika.

Experten schätzen das Risiko einer Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in Afrika als sehr hoch ein, da der Kontinent enge Verbindungen mit China hat und die Gesundheitssysteme in vielen Ländern eher schwach sind. Zudem leben in Ballungsräumen wie Lagos, Kairo und Algier Millionen Menschen auf engem Raum zusammen.