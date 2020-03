SAN FRANCISCO: Der Apartment-Vermittler Airbnb will von der Coronavirus-Krise betroffenen Reisenden entgegenkommen und für die kommenden Wochen gebuchte Aufenthalte kostenlos stornieren lassen. Airbnb-Reservierungen müssen üblicherweise vorab bezahlt werden, oft wird bestenfalls ein Teil des Betrag zurückerstattet. Für alle Aufenthalte, die bis zum Samstag gebucht wurden und bis zum 14. April beginnen, gelte nun aber eine Sonderregelung, teilte Airbnb mit.

Reisen könnten von Vermietern oder Gästen gebührenfrei storniert werden. Die Regelung gilt weltweit. In China allerdings, wo wegen der Coronavirus-Ausbreitung bereits Ausnahmeregeln galten, will Airbnb am 1. April wieder zum Normalzustand zurückkehren.

Die aktuellen Reisebeschränkungen führen dazu, dass viele Airbnb-Kunden ihre Aufenthalte nicht antreten können. Man sei sich bewusst, dass die kostenlosen Stornierungen Vermieter finanziell treffen werden, räumte Airbnb ein. Man werde nach Wegen suchen, sie zu unterstützen. Auch Airbnb selbst werde bei stornierten Reisen auf seine Service-Gebühr verzichten.

Kriminelle nutzen Coronavirus-Krise für Betrugsversuche

BERN: Unter dem Deckmantel der Fürsorge in Zeiten der Coronavirus-Pandemie versuchen Kriminelle in der Schweiz, private Computer zu infizieren.

Unbekannte hätten seit Freitag E-Mails mit dem gefälschten Absender «Bundesamt für Gesundheit» verschickt, berichtete die schweizerische Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) am Samstag. Es gehe um eine Datenerhebung, und die Angeschriebenen müssten einen Anhang mit dem Namen «list.xlsx» öffnen, heißt es darin. Beim Klicken auf den Anhang installiere sich aber eine Schadsoftware auf den Gerät, die es den Betrügern erlaube, persönlichen Daten und Passwörter herunterzuladen, warnte die Meldestelle..

Russische Regierung rät Bürgern Reisen einzuschränken

MOSKAU: Die russische Regierung hat ihre Bürger wegen der Ausbreitung des Coronavirus aufgerufen, das Reisen in nächster Zeit auf ein Minimum zu begrenzen. Das sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag bei einer Sitzung seines Krisenstabes in Moskau russischen Agenturen zufolge. An den Flughäfen und Bahnhöfen soll es zusätzlich stärkere Kontrollen geben und im ganzen Land Veranstaltungen begrenzt werden.

In Russland ist das Coronavirus Sars-CoV-2 nach offiziellen Angaben bei rund 60 Menschen nachgewiesen worden. Russland hatte schon im Januar die Grenzen zum Nachbarland China geschlossen; ab Sonntag soll auch die Grenze zum EU-Land Polen bei Kaliningrad und im Norden zu Norwegen bis auf wenige Ausnahmen geschlossen werden. Reisende etwa aus Italien und Deutschland müssen zudem nach ihrer Ankunft in Russland zwei Woche in Quarantäne verbringen. Flüge in die EU wurden weitgehend eingestellt.

Auch im Nachbarland Ukraine sind ab Dienstag die Grenzen für alle öffentlichen Transportmittel dicht. Alle Ukrainer sollen bis dahin in die Heimat zurückkehren.

Grenzschließung wegen Corona: Dänemark stoppt Dutzende Reisende

Stockholm/Kopenhagen (dpa) - In Dänemark ist am Samstag erstmals ein Patient im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie gestorben. Der 81-Jährige sei zunächst wegen anderer Krankheiten in eine Klinik gebracht worden, meldete die Kopenhagener Regionalregierung am Samstag. Dort wurde das Virus festgestellt und der Mann entsprechend isoliert. Um eine Ausbreitung des Coronavirus in dem Land zu

verhindern, hat Dänemark indes seine Grenzen für Reisende aus anderen Ländern geschlossen.



In den ersten Stunden nach der Schließung der deutsch-dänischen Grenze haben dänische Grenzposten insgesamt 29 Menschen die Einreise aus Deutschland verweigert. Die Reisenden seien an drei Landübergängen gestoppt worden, teilte die Polizei in Südjütland am Samstag mit. An der Öresundbrücke an der Grenze zu Schweden wurden nach Angaben der Kopenhagener Polizei 13 Personen angehalten. Am Flughafen Kopenhagen wurden demnach keine Passagiere aufgehalten.



Erste Berichte deuteten darauf hin, dass insgesamt weniger Menschen an den dänischen Grenzen ankämen, sagte Polizeisprecher Anders Frandsen während einer Pressekonferenz. «Es scheint, die Nachricht ist bei den Menschen angekommen.»



Dänemark hatte seine Grenzen von Samstag (12.00 Uhr) an bis Ostern geschlossen. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten Grund für eine Einreise dürfen nicht mehr ins Land. Für Lastwagenfahrer, die Waren über die Grenze bringen, soll die Reglung nicht gelten.

Türkei stoppt Einreise aus neun Ländern

ISTANBUL: Die Türkei hat Reisenden aus neun europäischen Ländern die Einreise verboten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das erklärte das türkische Innenministerium am Samstag. Die Grenze sei für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen.

Türkische Staatsbürger dürften «vorübergehend» nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, von Samstagmorgen an Flüge in diese Länder bis zum 17. April auszusetzen. Bereits zuvor hatte Ankara Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in der Türkei war am Freitag auf fünf gestiegen.

Coronavirus: RKI stuft Tirol und Madrid als Risikogebiete ein

BERLIN: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die internationalen Coronavirus-Risikogebiete ausgeweitet: Seit Freitagabend gelten auch das Bundesland Tirol in Österreich und die spanische Hauptstadt Madrid offiziell als Gebiete, in denen eine fortgesetzte Virus-Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Derzeit gelten außerdem als solche Orte: die Länder Italien und Iran sowie die Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) und Provinzen in China und Südkorea.

In Tirol wurden nach Angaben der Behörden seit Freitagabend weitere 34 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, davon 21 mit Verbindungen zum Paznauntal mit den Touristenorten Ischgl und Galtür sowie St. Anton. Die Regierung hat beide Regionen am Freitag unter Quarantäne gestellt. Am Samstag kam auch Heiligenblut in Kärnten mit seinem Skigebiet unter Quarantäne. Ausländische Gäste durften abreisen.

Zahl neuer Coronavirus-Fälle in China bleibt niedrig

PEKING: Mit nur elf neu nachgewiesenen Fällen bleibt die Zahl der neuen Coronavirus-Erkrankungen in China weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Wie aus am Samstag von der Pekinger Gesundheitskommission vorgelegten Daten hervorging, wurden damit landesweit drei Fälle mehr als am Vortag registriert. Schon seit Tagen liegt die Zahl der Neuinfektionen jedoch im unteren zweistelligen Bereich. 13 weitere Menschen kamen durch die Lungenkrankheit Covid-19 ums Leben, wie die Kommission ferner mitteilte.

Seit Beginn der Epidemie im Dezember haben sich nach der offiziellen Statistik insgesamt 80.824 Menschen in Festlandchina mit dem neuen Coronavirus infiziert. Mehr als 65.000 haben die Krankenhäuser wieder verlassen. 3.189 Tote sind bislang in der Volksrepublik zu beklagen.

Die Gesundheitsbehörde hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass China den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten habe. Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer nicht erfasster Fälle ist, ist jedoch unklar.

Südkorea meldet wieder weniger Neuinfektionen

SEOUL: Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist bei zuletzt rückläufiger Tendenz bei den neuen Fällen auf mehr als 8.000 gestiegen. Am Freitag seien 107 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Die Gesamtzahl der Menschen in dem Land, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8086. Es wurden bisher 72 Todesfälle mit dem Erreger in Verbindung gebracht.

Südkorea hatte am Freitag zum ersten Mal seit dem Beginn des Ausbruchs im Januar mehr Genesungen von dem Virus gemeldet als neue Infektionen. Trotz der langsameren Zunahme der Infektionsfälle warnten die Behörden zuletzt vor dem Risiko, dass weitere Virusfälle aus dem Ausland eingeschleppt werden könnten.

Sorgen bereiten den Behörden auch weiter lokale Häufungen von Ansteckungen. Zuletzt wurden in der Hauptstadt Seoul mehr als 100 Infektionen unter Mitarbeitern eines Call-Centers und ihren Familienangehörigen festgestellt.

Die Mehrheit der neu erfassten Fälle konzentriert sich aber erneut in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region. Mehr als 60 Prozent aller Infektionen in Südkorea entfallen auf Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat. Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen.

UN fahren Zahl der Mitarbeiter in New York drastisch zurück

NEW YORK: Nach dem ersten nachgewiesenen Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Diplomatin in den Vereinten Nationen fahren die UN die Zahl der Mitarbeiter in ihrem New Yorker Hauptquartier drastisch zurück. «Ich habe entschieden, dass von Montag, dem 16. März, bis zum 12. April alle Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, wenn ihre physische Anwesenheit im Gebäude nicht erforderlich ist (...)», schrieb UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag in einer Mail an die Mitarbeiter. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Guterres betonte darin, dass die Vereinten Nationen weiterarbeiten würden. Diplomaten zufolge werden wichtige UN-Organe wie der Sicherheitsrat weiter tagen.

Am Donnerstag war die erste Erkrankung einer Diplomatin am neuartigen Coronavirus bekannt geworden, als eine philippinische Diplomatin positiv getestet wurde. Sie habe sich zuletzt am Montag für etwa eine halbe Stunde im UN-Hauptquartier am East River aufgehalten. Die Vereinten Nationen hatten ihren Mitarbeitern bereits am Dienstag angekündigt, dass das 39-stöckige Gebäude vorerst für Besucher geschlossen würde. Der Komplex in Manhattan beherbergt unter anderem die UN-Generalversammlung mit 193 angehörigen Ländern der Welt sowie den UN-Sicherheitsrat.

Trump will sich «wahrscheinlich» doch auf Coronavirus testen lassen

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump will sich unter wachsendem Druck wahrscheinlich doch auf das Coronavirus testen lassen. «Sehr wahrscheinlich ja», sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage. «Wir arbeiten einen Zeitplan aus.» Trump war am vergangenen Wochenende mit einem Mitglied einer brasilianischen Delegation in Kontakt, das US-Medienberichten zufolge mit Trump für ein Foto posierte und das später positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, hatte am Donnerstag mitgeteilt, Trump habe fast keinen Umgang mit der Person gehabt. Es gebe daher keine Notwendigkeit für einen Test. Trump sagte am Freitag: «Wir haben keinerlei Symptome.»

Kambodscha untersagt Einreise aus Deutschland und weiteren Staaten

PHNOM PENH: Kambodscha untersagt Bürgern aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den USA ab Dienstag für 30 Tage die Einreise, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Das südostasiatische Land hat bisher sieben bestätigte Covid-19-Erkrankungen. Darunter sind nach Medienberichten ein Kanadier und ein Belgier, die am Freitag in der in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Phnom Penh unter Quarantäne gestellt wurden. Laut Ministerium wurden drei britische Touristen zu Wochenbeginn positiv getestet und befinden sich ebenfalls in Isolation, so wie auch ein Einheimischer. Ein Mann aus China, dessen Infektion in Kambodscha zuerst bekannt wurde, hat sich mittlerweile erholt und ist vergangenen Monat ausgereist.

In Kambodscha befindet sich mit der Tempelanlage von Angkor Wat eine der größten Sehenswürdigkeiten Asiens. Hier ist die Besucherzahl zuletzt wegen des Coronavirus bereits stark gesunken. Im Februar kamen 119 000 Besucher - das waren 56 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Angkor Wat gehört zum Unesco-Welterbe.

US-Einreisestopp für Reisende aus Europa wegen Coronavirus in Kraft

WASHINGTON: Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus weiten Teilen Kontinentaleuropas ist in Kraft getreten. Die Maßnahme gilt seit 23.59 Uhr am Freitag (4.59 Uhr MEZ am Samstag) für Menschen aus dem Schengen-Raum, der 26 europäische Staaten umfasst, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Damit soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA eingeschränkt werden. Trump hatte am Mittwochabend in einer Ansprache an die Nation angekündigt, die Regelung solle 30 Tage gelten. Amerikaner, die sich im Schengen-Raum aufhalten, dürfen in die USA zurückkehren, müssen sich aber Tests unterziehen.

Trump sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, angesichts steigender Infektionszahlen in Großbritannien - das dem Schengen-Raum nicht angehört - müsse die Maßnahme vielleicht auf dieses Land ausgeweitet werden. «Wir müssen sie möglicherweise in die Liste aufnehmen.» Womöglich würden die Reiseeinschränkungen auch noch auf «ein paar andere» Länder ausgeweitet. Trump verteidigte die Reiseeinschränkungen für Europa am Freitag erneut. «Diese Maßnahme wird zahllose Menschenleben retten», sagte er.

Die einseitige Maßnahme hatte für Kritik in Europa gesorgt. Bundesaußenminister Heiko Mass (SPD) warf Trump vor, im Alleingang gehandelt zu haben, und betonte, dass es sich bei der Bekämpfung des Coronavirus um eine globale Herausforderung handele. Die EU-Spitzen, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, kritisierten, die US-Entscheidung sei ohne Rücksprache getroffen worden. Trump hatte zu seiner Rechtfertigung gesagt, er habe keine Zeit verlieren wollen. Die EU habe es außerdem versäumt, Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken, was zu einer Ausbreitung des Virus auch in den USA geführt habe.

Reisebeschränkungen haben Virus-Verbreitung verlangsamt

NEW YORK: Die nach dem Ausbruch des Coronavirus in China vorgenommenen Reisebeschränkungen haben den Export von Fällen ins Ausland einer Studie zufolge bis Mitte Februar um rund 70 Prozent verringert. Ohne diese Reisebeschränkungen wären bis zum 15. Februar 779 Sars-CoV-2-Fälle exportiert worden, schreiben die Autoren um Alison Galvani von der US-Universität Yale in der am Freitag (Ortszeit) im Fachjournal «Proceedings» der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlichten Studie.

Ende 2019 waren erste Fälle in der chinesischen Metropole Wuhan bekannt geworden, rund drei Wochen später hatte die chinesischen Regierung weitgehende Reisebeschränkungen eingeführt.

Diese und andere Reisebeschränkungen und Einreisekontrollen hätten die Ausbreitung des neuartigen Erregers verlangsamt, schreiben die Forscher. Alleine könnten sie so einen Ausbruch aber nicht eindämmen - beispielsweise weil viele Infizierte bei der Einreise in ein anderes Land keine Symptome gezeigt hätten. Für ihre Untersuchung nutzten die Wissenschaftler unter anderem Flugdaten und solche zur Verbreitung des Virus.

Regierungswechsel inmitten der Corona-Krise

LJUBLJANA: Das slowenische Parlament hat am späten Freitagabend der neuen Regierung des rechts-konservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa das Vertrauen ausgesprochen. Das Kabinett nimmt seine Arbeit inmitten der Coronavirus-Pandemie auf, von der das kleine EU-Land Slowenien hart betroffen ist. In dem Staat mit knapp mehr als zwei Millionen Einwohnern sind bis zum Freitag 141 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Zum Regierungswechsel kam es, weil der bisherige Ministerpräsident Marjan Sarec Ende Januar zurückgetreten war, nachdem seine Minderheitsregierung der Mitte nicht mehr die nötige äußere Unterstützung erhalten hatte. Zwei kleinere Parteien aus der Sarec-Koalition wechselten in das Lager Jansas, so dass seine stark rechts ausgerichtete Koalition eine absolute Mehrheit im Parlament hat.

Jansa gilt in Slowenien als umstritten. Er war schon von 2004 bis 2008 und von 2012 bis 2013 Ministerpräsident. Seine Amtszeiten waren von Korruptionsskandalen geprägt. Er ist außerdem ein enger Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, dessen Vorliebe für einen autoritären Regierungsstil und eine strenge Asylpolitik er teilt.

Coronavirus-Hilfspaket passiert US-Kongress

WASHINGTON: Der US-Kongress hat mit deutlicher Mehrheit ein milliardenschweres Hilfspaket für Familien gebilligt. Das Gesetz, auf das sich die Demokraten im Repräsentantenhaus mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump zuvor verständigt hatten, wurde am späten Freitagabend (Ortszeit) mit 363 zu 40 Stimmen angenommen. Anfang kommender Woche soll noch der US-Senat zustimmen, die zweite Kammer des Parlaments, in der Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Anschließend muss der Präsident das Gesetz unterzeichnen. Trump hatte am Freitag wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand ausgerufen.

«Wir sind stolz darauf, dass wir eine Vereinbarung mit der Regierung erzielt haben», hatte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am (Ortszeit) in einem Schreiben an demokratische Kongressabgeordnete mitgeteilt. Trump schrieb auf Twitter, er unterstütze das Paket voll und ganz. In einem weiteren Tweet betonte der Präsident, er wolle das Gesetz so schnell wie möglich unterschreiben.

Pelosi schrieb, im Zentrum des Gesetzesentwurfs stünden Tests auf das Virus. «Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, haben wir kostenlose Coronavirus-Tests sichergestellt für alle, die einen Test benötigen.» Das gelte auch für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. «Wir können das Coronavirus nicht wirksam bekämpfen, wenn nicht jeder in unserem Land, der getestet werden muss, seinen Test kostenlos bekommt.» Trump ist in die Kritik geraten, weil Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 in den USA bislang kaum verfügbar sind.

Pelosi teilte weiter mit, in dem Gesetzesentwurf sei unter anderem vorgesehen, dass Menschen, die wegen einer Erkrankung nicht arbeiten könnten, 14 Tage weiterbezahlt würden. Besondere Sorge gilt wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor allem Geringverdienern in den USA, die im Krankheitsfall nicht weiterbezahlt würden. Der Entwurf sieht laut Pelosi zudem eine Stärkung der Arbeitslosenversicherung vor.

Pelosi schrieb weiter, das Gesetz solle außerdem sicherstellen, dass die Ernährung von 22 Millionen Kindern, die auf kostenloses oder preislich reduziertes Essen in ihren Schulen angewiesen seien, weiterhin ernährt würden. Mehrere US-Bundesstaaten haben die Schließung von Schulen angeordnet. Außerdem sollen laut Pelosi zusätzliche Bundesmittel für die staatliche Krankenversicherung für Bedürftige (Medicaid) bereitgestellt werden.

Gedenkfeier für Opfer der Terroranschläge von Christchurch abgesagt

CHRISTCHURCH: Die für Sonntag geplante zentrale öffentliche Gedenkfeier zum Jahrestag der Terroranschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch ist wegen der Gefahren durch die Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurden. «Wir sind sehr traurig, sie abzusagen», betonte Premierministerin Jacinda Ardern in einer Erklärung am Samstag. Man wolle aber kein Risiko eingehen. «Am 15. März hat nun jeder Neuseeländer die Gelegenheit, auf seine Weise über die Ereignisse von vor einem Jahr nachzudenken», fügte die Regierungschefin hinzu.

Am 15. März 2019 hatte ein australischer Rassist bei den Anschlägen 51 Menschen getötet.

Apple schließt alle Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen

CUPERTINO: Apple schließt wegen der Coronavirus-Ausbreitung alle seine Läden außerhalb Chinas für zwei Wochen. Man wolle damit dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, erklärte Firmenchef Tim Cook am Samstag. Der iPhone-Konzern hat außerhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte, in den vergangenen Tagen hatte Apple bereits die Stores in Italien dichtgemacht. Die gut 40 Apple Stores in China sind inzwischen nach zum Teil längeren Schließungen alle wieder geöffnet. Die Coronavirus-Krise hatte in den vergangenen Wochen auch die iPhone-Produktion beeinträchtigt.

Coronavirus: China prangert Tweet von spanischem Rechtspopulisten an

MADRID: Die chinesische Botschaft in Spanien hat in Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie einen rassistischen Tweet des Rechtspopulisten-Führers Javier Ortega Smith kritisiert. «Die Meinungsfreiheit hat Grenzen», schrieb die Botschaft am Samstag auf Twitter. Der Generalsekretär der Partei Vox, der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurde, hatte am Freitag auf Twitter gepostet: «Meine spanischen Antikörper kämpfen gegen diese verdammten chinesischen Viren, bis sie sie bezwingen.»

Die Botschaft wies in ihrem Tweet darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation bei der Bezeichnung der neuartigen Atemwegserkrankung Covid-19 (Corona virus disease 2019) vermieden habe, einen Zusammenhang zu irgendeiner «geographischen Lage, Kultur oder Bevölkerung» herzustellen. Bei allem Unmut wünschten die Chinesen dem 51-jährigen Anwalt und Parlamentsabgeordneten aus Madrid eine «gute Besserung».

Österreich kündigt milliardenschweren Corona-Krisenfonds an

WIEN: Österreich stellt für die Folgen der Coronavirus-Pandemie vier Milliarden Euro bereit. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag an. Aus dem «Corona-Krisenfonds» sollen unter anderem Betriebe und Mitarbeiter unterstützt werden, die nun noch stundenweise oder gar nicht arbeiten können. Damit lasse sich der für 2020 geplante ausgeglichene Haushalt nicht mehr verwirklichen, sagte Finanzminister Gernot Blümel.

Auf die Frage, ob Österreich - wie die deutsche Regierung - im Fall des Falles zur Verstaatlichung zentraler Unternehmen bereit wäre, meinte Kurz: «Natürlich ist das möglich nach dem Epidemiegesetz. Dort, wo es nötig wäre, würden wirnicht davor zurückschrecken. Derzeit stellt sich diese Frage nicht.»

Trump weitet US-Einreisestopp auf Großbritannien und Irland aus

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump weitet den 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus weiten Teilen Europas wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Großbritannien und Irland aus. Das kündigte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus an. Vizepräsident Mike Pence ergänzte, die Maßnahme trete um Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft. Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis (Green Card), die sich in diesen beiden Ländern aufhielten, dürften auch danach weiter in die USA einreisen. Sie müssten sich aber Tests unterziehen und sollten sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben.

Damit soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den USA eingeschränkt werden. Pence sagte, Gesundheitsexperten hätten einmütig dazu geraten, den Einreisestopp wegen zunehmender Infektionszahlen auf Großbritannien und Irland auszuweiten. Um Mitternacht in der Nacht zu Samstag war bereits ein 30-tägiger Einreisestopp für Menschen aus dem Schengen-Raum in Kraft getreten. Der Schengen-Raum umfasst 26 europäische Staaten, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Auch hier gilt, dass Amerikaner und Green-Card-Inhaber weiter einreisen dürfen. Rückkehrer aus den vom Einreisestopp betroffenen Ländern müssen auf einem von 13 Flughäfen in den USA einreisen, die das Heimatschutzministerium bestimmt hat. Nach Angaben des geschäftsführenden Heimatschutzministers Chad Wolf sind außerdem ausländische Diplomaten von den Reiseeinschränkungen ausgenommen.