Schon 14 europäische Länder kontrollieren Grenzen

BRÜSSEL: In der Corona-Krise haben mittlerweile 14 europäische Staaten Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengenraum eingeführt. Über das Wochenende kam Belgien hinzu, wie ein Sprecher der EU-Kommission mitteilte. Neben Deutschland haben somit elf weitere EU-Staaten Kontrollen bei der Brüsseler Behörde gemeldet. Hinzu kommen die Schweiz und Norwegen, die ebenfalls zum Schengenraum gehören. Insgesamt bilden 26 europäische Länder den Schengenraum.

Die Kontrollen hatten in der vergangenen Woche mitunter zu Megastaus an den europäischen Binnengrenzen geführt. An der deutschen Grenze zu Polen staute der Verkehr sich zeitweise 60 Kilometer. Zuletzt hatte die Lage sich hier wieder entspannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte am Wochenende, dass Lastzüge mit wichtiger und verderblicher Fracht feststeckten.

Anstieg bei Covid-19-Opfern in Frankreich - jetzt 674 Tote

PARIS: In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Kranken und -Toten weiter gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, wurden 16.018 Ansteckungen registriert, 674 Menschen sind an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben.

Erstmals starb auch ein Krankenhausarzt. Am Vortag lag die Zahl der Infizierten noch bei 14.459, die der Toten bei 562. Frankreich hatte am Dienstagnachmittag eine Ausgangssperre verhängt.

China meldet erneut 39 aus dem Ausland eingeführte Virusfälle

PEKING: China kämpft weiterhin mit «importierten» Coronavirus-Fällen: Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden bei Menschen, die in das Land eingereist sind, 39 weitere Infektionen nachgewiesen. Insgesamt zählt China damit bislang 353 Infektionen durch sogenannte Coronavirus-Importe. Allerdings gab es nach den offiziellen Angaben erneut keine Infektion innerhalb des Landes mehr. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo das Virus Sars-CoV-2 sich ab Ende 2019 weltweit auszubreiten begann, starben weitere neun Menschen. Auf dem chinesischen Festland sind damit nach Angaben der Gesundheitskommission 3.270 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. China als Ausgangspunkt ist mit mehr als 81.000 Infizierten weiter das am stärksten betroffene Land.

10.000 Corona-Infektionen in New York City befürchtet

NEW YORK: In New York City steigt die Zahl der Coronavirus- Infizierten weiter stark an. «Wir befinden uns an der Schwelle von 10.000 Fällen», teilte der Bürgermeister von New York am Sonntag mit. Bill de Blasio sprach von einer schockierenden Zahl im «Epizentrum» der Corona-Pandemie in den USA und warnte vor einer «neuen Realität», die Wochen oder Monate andauern werde. Auf die mit knapp neun Millionen Einwohnern größte Stadt in den USA kommen damit rund ein Drittel der erfassten Covid-19-Fälle in den Vereinigten Staaten.

In dem besonders betroffenen US-Bundesstaat New York stieg die Zahl der Infizierten nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bis Sonntagabend (Ortszeit) auf knapp 15.800, 117 Menschen sind in dem Staat bereits an Covid-19 gestorben. Mehr Tests haben die Zahl der Corona-Fälle in New York in den letzten Tagen hochschnellen lassen.

De Blasio appellierte an die Bürger von New York, Abstand voneinander zu halten und Spaziergänge oder notwendige Einkäufe auf ein Minimum zu beschränken. Ansammlungen von Menschen in Parkanlagen oder auf Spielplätzen seien nicht erlaubt. Ab Sonntagabend mussten Einkaufszentren, Friseursalons, Büchereien und andere «nicht lebensnotwendige» Einrichtungen» schließen.

Seit Freitag gelten für die 19 Millionen Bewohner des Bundesstaates New York Ausgangsbeschränkungen. Die meisten Firmen dürfen ihre Mitarbeiter nur noch von zu Hause aus arbeiten lassen. Schulen, Museen, Kinos und viele Geschäfte sind schon seit Tagen geschlossen.

Virologin erwartet bald schnellere Coronavirus-Tests

FRANKFURT/MAIN: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erwartet noch in diesem Monat einfachere und schnellere Tests auf das Coronavirus. «Was die Tests angeht wird sich die Lage bald entspannen», sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur. Ciesek ist eine der führenden Forscherinnen für Sars-CoV-2 in Deutschland und arbeitet am Klinikum der Frankfurter Goethe-Universität. Sie sei sehr hoffnungsvoll, dass es in den kommenden Wochen Tests geben werde, die nicht so anspruchsvolle Laborarbeit erfordern. Verschiedene Firmen hätten schnellere Tests entwickelt, die vielleicht noch im März oder April auf den Markt kämen - zum Beispiel ein System, «mit dem man zum Beispiel in der Notaufnahme in etwa 90 Minuten ein Testergebnis bekommt».

In den USA wurde bereits ein neuer Schnelltest auf Sars-CoV-2 zugelassen. Er soll laut Hersteller Cepheid innerhalb von 45 Minuten eine Infektion nachweisen. In einer Mitteilung der Arzneimittelbehörde FDA hieß es, der Test ermögliche es, «innerhalb von Stunden» Ergebnisse zu bekommen. Cepheid will die Tests ab kommender Woche ausliefern. Er ist für ein Diagnostik-Gerät desselben Herstellers konzipiert.

Corona-Krise verschärft sich in Neuseeland

SYDNEY: In Neuseeland spitzt sich die Corona-Krise zu. Dort hat es mutmaßlich die ersten beiden Virusübertragungen innerhalb des Landes gegeben. Premierministerin Jacinda Ardern kündigte am Montag an, dass Bars, Cafés und Geschäfte für den nicht dringend notwendigen Bedarf schließen müssten. Supermärkte bleiben geöffnet. Ab Dienstag sind auch die Schulen geschlossen. Die Zahl der bestätigten Virusfälle sprang um 33 auf 102.

In Australien gab es unterschiedliche Ansagen, ob die Schulen schließen sollten, was Kritik der Lehrergewerkschaft auslöste. Regierungschef Scott Morrison wollte die Schulen geöffnet lassen, aber einige Regionen entschieden anders. In Australien gibt es um die 1500 bestätigte Fälle des Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Obwohl die meisten Geschäfte im Land schließen sollten, sagte Morrison am Sonntag, Kinder sollten in die Schule gehen. Er werde seine zwei Töchter auch dorthin schicken.

Erster Coronavirus-Todesfall in Montenegro

PODGORICA: Der Kleinstaat Montenegro beklagt sein erstes Todesopfer durch das Coronavirus. Ein 65-jähriger Montenegriner sei am Sonntag kurz nach seiner Ankunft zur Behandlung im Krankenhaus gestorben, berichtete das Staatsfernsehen RTCG in der Nacht zum Montag. Aktuell seien in dem kleinen Staat an der Adria 22 Personen an dem Virus erkrankt, weitere knapp 5.500 Menschen stünden unter Beobachtung, berichteten die Gesundheitsbehörden in der Hauptstadt Podgorica.

Arabische Emirate schotten sich gegen Coronavirus ab

DUBAI: Im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus haben sich jetzt auch die Vereinigten Arabischen Emirate weitgehend abgeschottet. Die Gesundheitsbehörden ordneten am frühen Montagmorgen eine Reihe von Schutzmaßnahmen an, mit denen eine Ausbreitung des Virus möglichst verlangsamt werden soll. Unter anderem würden in den VAE mit sofortiger Wirkung alle Einkaufszentren und Restaurants geschlossen, berichtete der Sender Al Arabiya.

Gleichzeitig wurden alle Menschen aufgerufen, möglichst in den eigenen vier Wänden zu bleiben und bei dringend notwendigen Aufenthalten in der Öffentlichkeit Schutzmasken zu tragen.

Zur weiteren Absicherung beschlossen die Behörden zudem eine komplette Schließung der Flughäfen für die nächsten zwei Wochen für den gesamten Flugverkehr. Dies werde in den kommenden 48 Stunden umgesetzt, hieß es. Zuvor schon hatte die Fluggesellschaft Emirates die Einstellung der meisten ihrer Passagierflüge ab Mittwoch angekündigt.

Saudi-Arabien verhängt Ausgangssperre wegen Corona-Krise

RIAD: In Saudia-Arabien gilt mit sofortiger Wirkung eine dreiwöchige nächtliche Ausgangssperre. Diese Entscheidung habe König Salman in der Nacht zum Montag zur Eindämmung des Coronavirus getroffen, berichtete die saudische Agentur SPA. Die Ausgangssperre gelte in der Zeit zwischen 19.00 und 06.00 Uhr.

Im Kampf gegen das Coronavirus hatte das Königreich bereits am Freitag beschlossen, neben internationalen auch inländische Flüge für 14 Tage auszusetzen. Zudem werde der Transport mit Bussen und Taxen untersagt. Das Königreich hatte bereits den Zugang zu den heiligen Stätten in Mekka und Medina für Pilger beschränkt.

Saudi-Arabien hat bislang nach offiziellen Angaben 274 Infizierte. Die Arabische Halbinsel liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Irans, der von der Pandemie besonders stark betroffen ist.

Weitere US-Bundesstaaten verkünden weitgehende Ausgangssperre

NEW YORK: Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, haben nun auch die US-Bundesstaaten Ohio, Delaware und Louisiana eine weitgehende Ausgangssperre angeordnet. Damit sind nun rund 100 Millionen Amerikaner von Ausgangsbeschränkungen verschiedener Bundesstaaten betroffen.

«Wir befinden uns im Krieg», erklärte der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, am Sonntag über Twitter. «In Kriegszeiten müssen wir Opfer bringen», erklärte er. Der «Bleib zu Hause»-Erlass werde am Montagabend in Kraft treten und zunächst bis 6. April gelten. Ausgenommen seien nur wichtige Dienstleistungen wie Supermärkte und der Gesundheitssektor, erklärte der Gouverneur. In dem Bundesstaat gab es DeWine zufolge bis Sonntagmittag 350 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2.

Der Gouverneur von Louisiana, John Bel Edwards, erklärte, die Verhängung der ab Montagabend geltenden Ausgangsbeschränkungen sei notwendig, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. In dem Staat, in dem auch New Orleans liegt, gab es demnach bis Sonntagmittag (Ortszeit) mehr als 800 bekannte Infektionen. Im Staat Delaware sollen die Einschränkungen ab Dienstag gelten, erklärte Gouverneur John Carney.

Zuvor hatten bereits die Bundesstaaten Kalifornien, New York, New Jersey, Connecticut und Illinois weitgehende Ausgangsbeschränkungen angeordnet. Eine landesweite Beschränkung lehnt US-Präsident Donald Trumps Regierung bislang ab. Die Zahl der Infektionen in den USA stieg am Sonntag auf rund 30.000.

Südkorea meldet rückläufige Entwicklung bei Infektionen

SEOUL: Südkorea hat den geringsten Tagesanstieg von nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit dem Höhepunkt Ende des vergangenen Monats verzeichnet. Am Sonntag seien 64 neue Fälle festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Montag mit. Die Gesamtzahl stieg damit auf 8.961. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um sieben auf 111.

Zwar hatte sich im März nach dem Höhepunkt Ende Februar mit über 900 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein Abwärtstrend eingestellt. Doch Sorge bereiten den Behörden weiterhin kleinere lokale Häufungen sowie eine Zunahme von infizierten Reisenden, die im Land eintreffen. Zuletzt verzeichneten die Behörden einen starken Wechsel von an- und absteigenden Fallzahlen.

Die Behörden riefen zudem eindringlich die Kirchengemeinden im Land dazu auf, sich an die Richtlinien einschließlich der Kampagne zur sozialen Distanz zu halten, die die Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Ministerpräsident Chung Sye Kyun drohte damit, die Regierung werde rechtlich gegen verschiedene protestantische Kirchen vorgehen, die am Wochenende Gottesdienste abhielten.

Von den neu gemeldeten Infektionsfällen stammten erneut die meisten in der südöstlichen Millionenstadt Daegu. Die größte Häufung im Land gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat.

Mindestens 23 Tote bei Aufstand in kolumbianischem Gefängnis

BOGOTÁ: Bei einer Gefängnis-Revolte gegen Coronavirus-Maßnahmen sind in Kolumbien mindestens 23 Häftlinge ums Leben gekommen und 80 verletzt worden. Die Rebellion ereignete sich im Gefängnis «La Modelo» in der Hauptstadt Bogotá. Zudem wurden neun Wärter verletzt, wie Justizministerin Margarita Cabello Blanco in einem Video am Sonntag sagte.

«Heute ist ein sehr trauriger und schmerzvoller Tag», erklärte sie. In «La Modelo» habe es einen «massiven und kriminellen Fluchtversuch» gegeben. Auch in anderen Haftanstalten des südamerikanischen Landes begehrten Insassen in der Nacht zum Sonntag dagegen auf, dass im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Besuche eingeschränkt wurden.

Sowohl Präsident Iván Duque als auch die Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, schrieben auf Twitter, dass Einsatzkräfte gegen die Aufstände vorgingen. Mit Bezug auf die Häftlinge schrieb der Präsident: «Ihr Leben schützen wir auch, aber wir können keine Unruhen in Gefängnissen zulassen.» Medien berichteten unter Berufung auf Nachbarn der Haftanstalten, dass Schüsse zu hören gewesen seien. Flüchtige habe es nicht gegeben, sagte Justizministerin Cabello Blanco. Er betonte: «Es gibt keine einzige Infektion, noch haben ein Häftling, Wärter oder jemand aus der Verwaltung das Coronavirus.»

Die Zahl der Infizierten in Kolumbien war zuletzt auf 231 gestiegen. Am Sonntag wurde der zweite Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Präsident Duque hatte am Freitag für das südamerikanische Land eine weitgehende Ausgangssperre von fast drei Wochen angekündigt, die von Mittwoch 00.00 Uhr Ortszeit an zunächst bis zum 13. April gelten soll. Die Hauptstadt Bogotá und einzelne Verwaltungsgebiete probten jedoch bereits zuvor den Notstand mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Britische Polizei warnt vor Betrügern während der Pandemie

LONDON: Immer mehr Kriminelle nutzen nach Angaben der britischen Polizei die Corona-Pandemie für ihre Machenschaften aus.

So würden Apps und Webseiten zu dem neuartigen Erreger angeboten, die nur das Ziel hätten, an persönliche Daten und finanzielle Informationen heranzukommen, warnte die Polizeibehörde National Crime Agency (NCA) am Sonntag in London. Es gibt den Ermittlern zufolge auch Berichte über Betrüger, die sich als Gesundheitsbeamte ausgeben. In Südengland sei ein Mann festgenommen worden, der gefälschte Behandlungskits gegen den neuartigen Erreger nach Frankreich, in die USA und innerhalb Großbritanniens habe schicken wollen.

So schützen wir uns: Wenn jemand bei sich selbst einen Verdacht auf das Coronavirus hat (hohes Fieber, trockener Husten und Erkrankung der oberen Atemwege), dann kontaktieren Sie bitte zuerst telefonisch Ihren Hausarzt oder eine der Hotline-Nummern, siehe weiter unten. Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Voranmeldung eine Arztpraxis oder einen Spital auf. Tests können nur in speziellen Spitälern und Kliniken gemacht werden und sind nur sinnvoll, wenn jemand womöglich Kontakt zu infizierten Personen gehabt hat. Immer wieder gründlich die Hände waschen.

Atemmaske und Desinfektionsmittel immer dabei haben.

In Taschentuch husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause oder im Hotel bleiben.

Kein Händeschütteln.

Taschentücher in geschlossenem Behälter entsorgen.

​​Halten Sie Abstand zu anderen Personen (z.B. beim anstehen an einer Kasse, Bank, Post etc).

Vermeiden Sie die Nähe von Menschenansammlungen.

Meiden Sie öffentliche Verkehrsmittel in den Hauptverkehrszeiten.

​Unterschied zw. Coronavirus, 2019-nCoV, Sars-CoV-2, Covid-19 Der Erreger (Influenza) wird Coronavirus genannt. Wissenschaftlich wurde zunächst das Kürzel „2019-nCoV“ zugeteilt. Später vergab die WHO den offiziellen Namen "Sars-CoV-2". Das Kürzel "Covid-19" steht für die Lungenkrankheit, die das Virus auslösen und die durch Atemnot die Todesfälle verursachen kann. Auch dieser Name wurde von der WHO vergeben. "Sars" steht für Severe Acute Respiratory Syndrome und verursacht ein akutes Krankheitsbild, welches die Atmung betrifft. "Covid" steht für Corona Virus Disease, also Coronavirus-Erkrankung. Häufig gestellte Fragen (Deutsch)

Lesen Sie dazu «Häusliche Quarantäne»: Behandlung mit Hausmitteln Verfolgen Sie auf dieser informativen Novel Weltkarte die Länder und Anzahl mit Coronavirus und Covid-19 infiszierten Personen. Thailand: Neue Bestimmungen für deutsche Urlauber (ab 3. März 2020)

Lesen Sie aktuelles auf der Webseite von WHO (Englisch)

Die Hotline des Department of Disease Control kontaktieren Sie über die Nummer 1422. Schweiz: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: +41 58 463 00 00 Deutschland: Hotlines zum Coronavirus

Unabhängige Patientenberatung Deutschland, Tel.Nr.: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer - 115 (www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon) - 030 346 465 100

Arzthotline 116 117 Österreich: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: 0800 555 621

Drei Ärzte sterben auf den Philippinen

MANILA: Im Kampf gegen das Coronavirus sind auf den Philippinen mindestens drei infizierte Ärzte ums Leben gekommen. Tausende Helfer behandelten Covid-19-Patienten, auch wenn es an Schutzausrüstung mangelte. Hunderte Klinikmitarbeiter mussten sich in Quarantäne begeben, berichteten die Krankenhäuser weiter. «Alle sind müde, aber wir haben keine Wahl, wir haben uns diese Arbeit ausgesucht», sagte Antonio Ramos, Manager des philippinischen Lungenzentrums, am Montag. «Wir haben keine Zeit dafür, um unsere Freunde zu trauern.» Ramos warb in einem Radiobericht um Spenden für Schutzausrüstung. Bei den meisten Stationen sei der Vorrat aufgebraucht.

In einer Klinik in der Provinz Laguna mussten sich die Ärzte und Schwestern mit Plastiktüten als Schutz behelfen. Die drei Ärzte unter den Opfern - ein Kardiologe, ein Anästhesist und ein Onkologe - hatten sich in drei unterschiedlichen Kliniken von Manila infiziert, wie der Medizinverband der Philippinen und die Krankenhäuser mitteilten. Der südostasiatische Inselstaat hat bisher 380 Patienten mit dem Virus verzeichnet, 25 davon starben.

Airbus fordert wegen Corona-Krise Hilfe für Fluggesellschaften

TOULOUSE: Der Flugzeugbauer Airbus fordert in der Coronavirus-Krise eine «starke Unterstützung» der Airlines durch die Staaten. Die Fluggesellschaften seien direkt betroffen, beispielsweise durch Reisebeschränkungen, sagte Airbus-Konzernchef Guillaume Faury am Montag bei einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz in Toulouse.

«Wir ersuchen keine direkte Hilfe der Regierungen für Airbus», fügte Faury hinzu. Unterstützung für Zulieferer, die in Schwierigkeiten gerieten, sei aber sinnvoll. «Das ist eine sehr komplizierte Branche», sagte Faury. Ein Flugzeug habe bis zu 500.000 Einzelteile.

«Es ist unsere Verantwortung, jetzt zu handeln», sagte Faury und wies auf die neue Kreditlinie über 15 Milliarden Euro hin, mit der der Hersteller sich weitere Liquidität sichern will. «Ich bin überzeugt, dass Airbus und die Luft- und Raumfahrtindustrie als Ganzes diese kritische Phase überwinden werden», so Faury.

Singapore Airlines streicht fast alle Flüge wegen Corona

SINGAPUR: Singapore Airlines (SIA) lässt bis Ende April nahezu alle Flieger am Boden. Grund sei die Ausweitung von Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. Insgesamt sollen 96 Prozent der ursprünglich geplanten Kapazitäten gestrichen werden, hieß es. Der Einbruch bei der Nachfrage an Flugreisen habe zu einem deutlichen Rückgang der Einnahmen durch Passagiere geführt.

Wann der Flugbetrieb wieder völlig normal laufen könne, sei unklar. Im Augenblick herrsche nämlich Ungewissheit darüber, wann die strengen Grenzkontrollen aufgehoben werden würden, teilte die Airline weiter mit.

Am Sonntag hatte die Regierung in Singapur ein Einreiseverbot für Ausländer oder Menschen ohne Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung verhängt, nachdem die Zahl der importierten Corona-Fälle sprunghaft angestiegen war. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums handelt es sich bei rund 80 Prozent der Neuinfektionen in jüngster Zeit um Menschen, die aus dem Ausland nach Singapur gekommen sind.

Das Ministerium meldete am Sonntag insgesamt 455 Infektionen mit dem Coronavirus. Das wohlhabende Singapur ist beim Flugverkehr eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt.

Gähnende Leere wegen Corona - Letzte Touristen verlassen Mallorca

PALMA: Ein geöffnetes Hotel - für nur einen Gast: Die normalerweise vor allem bei Deutschen beliebte Ferienhochburg Playa de Palma auf Mallorca ist derzeit im Ausnahmezustand. «Der letzte Urlauber wird heute, spätestens aber morgen in seine Heimat zurückreisen», sagte Patricia Lliteras, Geschäftsführerin des Hotelverbandes Playa de Palma, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Sonntag hatten die zuvor noch verbliebenen sieben Gäste die Heimreise angetreten.

Mitte März hatte die spanische Regierung den Alarmzustand ausgerufen und eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Unmittelbar danach hatten Hoteliers und Reiseveranstalter auf Mallorca begonnen, Rückflüge für die auf der ganzen Insel verstreuten Touristen zu organisieren. Die Urlauber waren ebenso wie die Einheimischen von der strikten Ausgangssperre betroffen. «Unsere Gäste mussten auf ihren Zimmern bleiben und durften diese nur zu den Mahlzeiten verlassen», so Lliteras. Ende der vergangenen Woche kündigte die Regierung in Madrid zudem an, dass alle Hotels des Landes innerhalb einer Woche schließen müssen.

Viele Besucher, die sich bei der Ausrufung des Alarmzustandes auf der Insel befanden, wurden aus anderen Gegenden der Insel an die nahe beim Flughafen liegende Playa de Palma gebracht. So sollte die Rückreise der Menschen zentralisiert und vereinfacht werden. Dass auch das letzte an der Playa de Palma geöffnete Hotel am Dienstag erst einmal seine Pforten schließt, begrüßt Lliteras: «Derzeit gehen Gesundheit und Sicherheit aller vor.» Die Hotels spenden nun ihre Lebensmittelvorräte an Wohltätigkeitsorganisationen.

40.000 Wanderarbeiter können nicht mehr arbeiten

KATHMANDU: Mindestens 40.000 nepalesische Wanderarbeiter können aufgrund von Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise nicht in ihre Gastländer einreisen. Betroffen seien Arbeiter, die zum ersten Mal ins Ausland wollten und solche, die gerade im Heimaturlaub gewesen seien und kurz vor der Abreise gestanden hätten, sagte Bishnu Gaire, der Präsident der Dachorganisation der nepalesischen Agenturen, die Wanderarbeiter vermitteln, der Deutschen Presse-Agentur.

Für das arme Land Nepal machen Geldüberweisungen seiner Wanderarbeitern knapp 30 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus. Die meisten arbeiten in Katar, Saudi-Arabien und Malaysia, Frauen meist als Hausangestellte, Männer oft im Bau, in der Landwirtschaft oder als Wächter.

Inzwischen haben jedoch die meisten Länder, wo nepalesische Wanderarbeiter gewöhnlicherweise arbeiten, ihnen die Einreise verboten. Etliche Baustellen wurden geschlossen, wie örtliche Medien weiter berichteten. Vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus verließen täglich rund 1.100 nepalesische Wanderarbeiter ihr Heimatland, heißt es aus dem nepalesischen Amt für ausländische Arbeit.

Macron bedankt sich für europäische Solidarität

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für die grenzübergreifende Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen das Coronavirus bedankt. «Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn», schrieb Macron am Montag auf Twitter mit Blick auf die Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus der Region Grand Est aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz sowie aus der Schweiz und Luxemburg. «Europäische Solidarität rettet Leben», schrieb Macron.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte am Sonntag angekündigt, im Rahmen der Kapazitäten und Möglichkeiten Beatmungsplätze für schwerkranke französische Coronavirus-Patienten zur Verfügung zu stellen. Auch in Baden-Württemberg erklärten sich nach Angaben des Wissenschaftsministeriums vier Universitätskliniken bereit, Patienten aus dem benachbarten Elsass aufzunehmen.

Vor allem im Département Haut-Rhin und in der gesamten ostfranzösischen Region Grand Est ist die Zahl der Corona-Infektionen dramatisch gestiegen. Der regionalen Gesundheitsbehörde zufolge werden dort derzeit fast 2.000 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 480 auf Intensivstationen. In der Region sind demnach seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 270 Menschen gestorben.

Austrian Airlines verlängert Flugstopp bis 19. April

WIEN: Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat die Einstellung ihres Flugbetriebs um drei Wochen verlängert. Wie das Unternehmen am Montag in Wien mitteilte, gilt der Flugstopp nun bis 19. April. Bis zu diesem Tag gehen zudem alle rund 7.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Lediglich Rückholflüge von im Ausland festsitzenden Österreichern werden weiter durchgeführt.

Die Fluglinie hatte die Einstellung des Flugbetriebs zunächst bis 28. März angekündigt. Die Verlängerung wurde mit den weiterhin geltenden, weltweiten Einreisestopps sowie der geringen Nachfrage nach Flugreisen begründet.

Beim Thema Kurzarbeit habe sich das Unternehmen mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Wirtschaftskammer auf eine Reduktion der Arbeitszeit auf bis zu 10 Prozent mit einem Gehalt von bis 90 Prozent geeinigt. Die Vereinbarung sei für einen Monat mit Beginn am 20. März abgeschlossen worden. Je nach weiterer Entwicklung gebe es aber Verlängerungsoptionen.