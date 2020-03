WASHINGTON: Shakehands trotz Coronavirus: US-Präsident Donald Trump will seinen Unterstützern weiterhin die Hand geben. Ins Grübeln gekommen ist er aber auch.

Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den USA gibt US-Präsident Donald Trump Unterstützern weiterhin die Hand. Er sei zwar generell kein Freund von Händeschütteln, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im Sender Fox News. Mit Blick auf seine Anhänger fügte er allerdings hinzu: «Sie wollen deine Hand schütteln, sie wollen Hallo sagen, sie wollen dich umarmen, sie wollen dich küssen, was auch immer. Das muss man machen.» Der Präsident betonte, es sei unvorstellbar, vor einer Gruppe von Trump-Fans zu stehen und niemandem die Hand zu geben. Er fügte aber auch hinzu: «Wenn es jemals eine Zeit gab, Menschen davon zu überzeugen, keine Hände zu schütteln, könnte es diese sein.»

UN-Menschenrechtschefin wegen Maßnahmen besorgt

GENF: Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte sorgt sich angesichts der vielerorts verhängten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus um die Menschenrechte. Bei der Abriegelung von Städten, Quarantänen und ähnlichen Maßnahmen müssten die Rechte der Menschen geachtet werden, verlangte Michelle Bachelet am Freitag in Genf. Das Büro wollte allerdings bewusst keine Länder oder einzelne Maßnahmen herausgreifen und anprangern.

Selbst im besten Fall liefen viele Menschen Gefahr, in prekäre Situationen abzurutschen, so Bachelet. Sie nannte etwa Einkommensverluste bei Werksschließungen oder Kurzarbeit, durch erzwungene Quarantäne zu Hause im Verdachtsfall oder die Schließung von Schulen, was Eltern zwinge, zur Kinderbetreuung zu Hause zu bleiben. «Regierungen müssen bereit sein, auf ungewollte Konsequenzen solcher Maßnahmen zu reagieren», forderte Bachelet.

Das UN-Menschenrechtsbüro lobte Maßnahmen wie solche, die Südkorea getroffen habe: zum Beispiel zusätzliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung, wenn Eltern arbeiten müssten, Abfertigungsschalter, an denen im Vorbeifahren ein Coronavirustest gemacht werden könne, oder Maßnahmen gegen überhöhte Preise für Produkte, die knapp werden.

Erneut 30 Tote in China - 143 weitere Infektionen

PEKING: In China ist die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen: Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Freitag mitteilte, kamen im Vergleich zum Vortrag 30 Opfer hinzu. 29 Todesfälle wurden in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei registriert, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Ein weiteres Opfer meldete die südchinesische Inselprovinz Hainan. Insgesamt sind bislang mehr als 3.000 Menschen in China an dem Erreger gestorben. Die Zahl der neuen Infektionen stieg bis Freitag um 143 auf nun 80.552 Fälle. Mehr als 53.000 Patienten haben sich den offiziellen Angaben zufolge jedoch erholt und wurden entlassen.

Erster Patient an Coronavirus-Infektion in Großbritannien gestorben

READING: In Großbritannien ist erstmals ein mit dem neuartigen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Das teilte der britische Gesundheitsdienst NHS am Donnerstagabend mit. Der Patient sei bereits höheren Alters gewesen und habe unter weiteren gesundheitlichen Problemen gelitten, hieß es in der Mitteilung. Er starb in einem Krankenhaus in der englischen Stadt Reading, westlich von London. Er hatte sich einem BBC-Bericht zufolge in Großbritannien mit dem Virus angesteckt. Premierminister Boris Johnson sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Die Zahl der Infizierten in Großbritannien stieg am Donnerstag unterdessen auf 116 an.

Zahl der Infektionen steigt in Südkorea auf über 6.000

SEOUL: Die Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 6.000 gestiegen. Am Donnerstag seien 518 weitere Fälle erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Die Gesamtzahl erreichte damit 6248. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um sieben auf 42. In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit Covid-19 Ende Dezember zuerst ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet.

Wieder wurden die meisten der neuen Infektionen in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region diagnostiziert, die im Zentrum des Ausbruchs in Südkorea stehen. Fast 4.700 Fälle wurden bisher allein in Daegu erfasst. Dort tritt die größte Häufung unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu auf, die auch Verbindungen nach China hat. Der Fokus bei den Virustests richtet sich jedoch den Behörden zufolge angesichts der raschen Ausbreitung in den Kommunen mittlerweile auf die anderen Bürger der Stadt.

Die Regierung äußerte unterdessen ihr «großes Bedauern» wegen der Entscheidung Japans, unter anderem alle Besucher aus Südkorea zwecks Eindämmung des neuartigen Coronavirus für zwei Wochen unter Quarantäne stellen. Es sei unverständlich, warum Japan diese Maßnahmen ohne vorherige Konsultation mit Seoul getroffen habe, teilte das Präsidialamt nach einem Treffen von Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats mit. Es würden nun Gegenmaßnahmen überprüft.

Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen. Seitdem versuchen die Behörden, vor allem die Ausbreitung des neuen Coronavirus im Südosten des Landes einzugrenzen.

Corona-Epidemie bremst Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica



Charenton-le-Pont (dpa) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica richtet sich wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für das erste Halbjahr auf ein gebremstes Umsatzwachstum ein. Wenn sich die Auswirkungen der Epidemie in den nächsten Monaten abschwächten, dürften die Erlöse im Gesamtjahr nur noch um 3 bis 5 Prozent

anziehen, teilte der Hersteller von Ray-Ban-Brillen am Freitag in Charenton-le-Pont bei Paris mit.



Der Brillenglas-Hersteller Essilor und der Brillenspezialist Luxottica hatten sich 2018 zusammengeschlossen. Im abgelaufenen Jahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis um 7,4 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Der um Sonderposten etwa aus der Fusion bereinigte Nettogewinn stieg 2019 um 9,2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Der tatsächliche Gewinn ging leicht auf 1,08 Milliarden Euro zurück. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,23 Euro je Aktie erhalten.



Derzeit belaste die Virus-Epidemie den Absatz in Festlandchina, Hongkong und Macau, schreibt das Unternehmen. Die Region stehe für rund 5 Prozent des Umsatzes von EssilorLuxotttica. In den chinesischen Produktionsstätten des Konzerns laufe die Produktion derzeit noch nicht wieder auf vollem Niveau. In den Werken in Italien und anderen Ländern gebe es aber keine Einschränkungen.

Über 500 Corona-Infektionen in Deutschland - Risikogebiet Südtirol

BERLIN: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland auf 534 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Insitut (RKI) in Berlin am Freitagmorgen mit. Der Erreger ist inzwischen in 15 Bundesländern nachgewiesen, die meisten registrierten Fälle seit Jahresanfang gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. In Sachsen-Anhalt wurde bislang keine Infektion gemeldet.

Am Donnerstagabend stufte das RKI zudem Südtirol als Risikogebiet ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran. In Südtirol gehen die Behörden bisher von zwei Infizierten in ihrem Gebiet aus. Einer davon befinde sich schon auf dem Weg des Gesundwerdens.

Dänemark will wegen Coronavirus Großveranstaltungen absagen

KOPENHAGEN: Alle größeren Veranstaltungen in Dänemark mit mehr als 1.000 Teilnehmern sollen wegen Sorgen vor einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt oder verschoben werden. Dazu fordere man die Organisatoren auf, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitag in Kopenhagen. Mit der Maßnahme, die zunächst bis Ende März gelten solle, wolle man die Verbreitung des Virus so gut wie möglich verzögern. Der Fußball-Spitzenclub FC Kopenhagen meldete umgehend, dass die nächsten Heimspiele des Teams ohne Publikum stattfänden, darunter auch das Europa-League-Rückspiel gegen Istanbul Basaksehir.

Bislang wurden laut Frederiksen 21 Infektionsfälle in Dänemark sowie zwei weitere auf den zum Königreich Dänemark zählenden Färöer-Inseln bestätigt. Die dänische Gesundheitsverwaltung riet dazu, dass alle Reisenden 14 Tage zu Hause bleiben sollten, die seit dem 2. März aus Risikogebieten wie China, Südkorea, dem Iran oder vier Regionen in Italien nach Dänemark zurückgekehrt seien.

Japan sagt Gedenkfeier für Tsunami-Opfer wegen Coronavirus ab

TOKIO: Japan hat eine zentrale Gedenkzeremonie für die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor neun Jahren wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt.

Regierungschef Shinzo Abe entschuldigte sich am Freitag bei den Hinterbliebenen und bat um Verständnis für die Entscheidung, die am kommenden Mittwoch geplante Gedenkfeier der Regierung abzusagen. Jedes Jahr nehmen rund 1.000 Menschen an der Gedenkzeremonie der Regierung in Tokio teil. Ein Erdbeben der Stärke 9,0 und ein gewaltiger Tsunami hatten am 11. März 2011 weite Gebiete im Nordosten verwüstet und 18.500 Menschen getötet. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in drei Reaktoren zu Kernschmelzen. Inzwischen ist die Lage in der Atomruine nach Angaben des Staates unter Kontrolle, Lebensmittel aus Fukushima seien sicher..

Japan: Millionen Visa für Chinesen und Südkoreaner werden ungültig

TOKIO: Japan wird zwecks Eindämmung des neuartigen Coronavirus Millionen Visa für Chinesen und Südkoreaner für ungültig erklären. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf das Außenministerium in Tokio berichtete, werden ab Montag 2,8 Millionen bereits ausgestellte Visa für Chinesen sowie 17.000 Visa für Südkoreaner ungültig. Am Vortag hatte der rechtskonservative japanische Ministerpräsident Shinzo Abe erklärt, dass ab demselben Tag alle Besucher aus China und Südkorea zwecks Eindämmung des neuartigen Coronavirus zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden.

Flüge aus den beiden vom neuartigen Coronavirus schwer betroffenen Nachbarländern sollen demnach nur noch an den beiden großen internationalen Flughäfen Narita im Osten Tokios sowie Kansai in Osaka ankommen. Besucher aus China und Südkorea sind zudem aufgefordert, keine öffentlichen Verkehrsmittel in Japan zu benutzen.

Spahn gegen Reisebeschränkungen in der EU wegen Coronavirus

BRÜSSEL: Trotz der raschen Ausbreitung des Coronavirus ist Gesundheitsminister Jens Spahn gegen Reisebeschränkungen innerhalb der Europäischen Union. «Ich fände jede Maßnahme, die zur Einschränkung des Reiseverkehrs über die Grenze führt, angesichts dessen, was wir über das Virus Stand heute wissen, weiterhin nicht für angemessen», sagte der CDU-Politiker am Freitag vor einem EU-Sondertreffen in Brüssel. «Und wenn wir da einen Konsens hätten heute, fände ich das ein wichtiges Signal.»

Die Gesundheitsminister der 27 EU-Staaten trafen sich bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen, um ihre Maßnahmen gegen die neue Krankheit Covid-19 abzustimmen. Die Lage habe sich seither dynamisch verändert, sagte Spahn. Damals sei es darum gegangen, die in China ausgebrochene Epidemie aus der EU fernzuhalten. Das sei auch einige Zeit gelungen. Nun sei die Krankheitswelle angekommen. «Jetzt geht es gemeinsam darum, das gemeinsam einzudämmen», sagte Spahn.

Doch ist der Umgang mit der neuen Krankheit sehr unterschiedlich. Italien etwa hat alle Schulen geschlossen, was in Deutschland als überzogen abgelehnt wird. Die EU selbst hat in der Gesundheitspolitik kaum Kompetenzen, das ist Sache der Mitgliedsstaaten.

Als Felder gemeinsamen Handelns nannte Spahn die Forschung an antiviralen Medikamenten zur Behandlung der Krankheit sowie an Impfstoffen zur Prävention. Wichtig sei ihm zudem, dass man gemeinsam erkenne, in einer neuen Phase angekommen zu sein und alle Politiken entsprechend anzupassen.

Bis Donnerstag waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC in der Europäischen Union rund 4.200 Infektionen registriert. In Deutschland waren es laut Robert Koch-Institut über 500 Fälle. In Deutschland wurde noch kein Todesfall dem Virus zugeschrieben, europaweit waren es 112.

So schützen wir uns: Wenn jemand bei sich selbst einen Verdacht auf das Coronavirus hat (hohes Fieber, trockener Husten und Erkrankung der oberen Atemwege), dann kontaktieren Sie bitte zuerst telefonisch Ihren Hausarzt oder eine der Hotline-Nummern, siehe weiter unten. Bitte suchen Sie auf keinen Fall ohne telefonische Voranmeldung eine Arztpraxis oder einen Spital auf. Tests können nur in speziellen Spitälern und Kliniken gemacht werden und sind nur sinnvoll, wenn jemand womöglich Kontakt zu infizierten Personen gehabt hat. Immer wieder gründlich die Hände waschen.

Atemmaske und Desinfektionsmittel immer dabei haben.

In Taschentuch husten und niesen.

Bei Fieber und Husten zu Hause oder im Hotel bleiben.

Kein Händeschütteln.

Taschentücher in geschlossenem Behälter entsorgen.

​​Halten Sie Abstand anderen Personen (z.B. beim anstehen an einer Kasse, Bank, Post etc).

Vermeiden Sie die Nähe von Menschenansammlungen. Häufig gestellte Fragen (Deutsch)

Lesen Sie dazu «Häusliche Quarantäne»: Behandlung mit Hausmitteln Verfolgen Sie auf dieser informativen Novel Weltkarte die Länder und Anzahl mit Coronavirus und Covid-19 infiszierten Personen. Thailand: Neue Bestimmungen für deutsche Urlauber (ab 3. März 2020)

Lesen Sie aktuelles auf der Webseite von WHO (Englisch)

Die Hotline des Department of Disease Control kontaktieren Sie über die Nummer 1422. Schweiz: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: +41 58 463 00 00 Deutschland: Hotlines zum Coronavirus

Unabhängige Patientenberatung Deutschland, Tel.Nr.: 0800 011 77 22

Einheitliche Behördenrufnummer - 115 (www.115.de)

Bundesministerium für Gesundheit (Bürgertelefon) - 030 346 465 100

Arzthotline 116 117 Österreich: Infoline Coronavirus

Täglich 24 h über die Tel.Nr.: 0800 555 621

Norwegen will große Militärübung trotz Coronavirus nicht absagen

OSLO: Trotz der Sorgen wegen des neuartigen Coronavirus hält Norwegen an der geplanten internationalen Militärübung «Cold Response» mit Tausenden beteiligten Soldaten fest. Die Ansteckungsgefahr wäre höher, wenn man die mehr als 15 000 Soldaten an zentralen Plätzen und Flughäfen versammeln würde, um sie aus dem Norden Norwegens auszufliegen, sagte Norwegens Verteidigungsminister Frank Bakke-Jensen am Freitag dem Rundfunksender NRK. Ein besserer Schutz gegen eine Infektion sei, die Übung wie geplant abzuhalten.

«Cold Response» ist eine federführend vom norwegischen Militär organisierte Winterübung, die alle zwei Jahre in Nordnorwegen abgehalten wird. Tausende Soldaten aus anderen Nato-Ländern beteiligen sich daran, darunter deutsche, amerikanische und britische Streitkräfte. In diesem Jahr findet der Kern der Übung vom 12. bis 18. März statt, die Vorbereitungen laufen aber schon seit längerem, weshalb sich bereits viele Streitkräfte aus dem Ausland in Nordnorwegen befinden.

Am Donnerstag war bei einem Teilnehmer der Übung das Coronavirus nachgewiesen worden. 1300 zivile und militärische Personen dürfen das betroffene Militärlager seitdem nach NRK-Angaben nicht verlassen. Es wird damit gerechnet, dass sie nicht an der Übung teilnehmen werden.

Digitalkonferenz «4Gamechangers» in Wien wegen Coronavirus verschoben

WIEN: Die für Ende März geplante Digitalkonferenz «4Gamechangers» in Wien findet wegen des neuartigen Coronavirus nun erst Mitte September statt. Das teilten die Veranstalter, zu denen auch der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gehört, am Freitag mit. Ursprünglich war die Veranstaltung, die eine Mischung aus Symposium, Musik-Festival und Technik-Messe sein soll, für den 31. März bis 3. April geplant. Nun solle sie vom 8. bis 11. September am gleichen Ort stattfinden.

«Aufgrund der derzeitigen Situation rund um den weltweiten Ausbruch des Coronavirus und im Hinblick darauf, dass nicht absehbar ist, ob demnächst behördliche Einschränkungen für Großveranstaltungen erlassen werden», sei es unverantwortlich, an dem Termin festzuhalten, heißt es in der Mitteilung.

Erste Testläufe auf Bobbahn von Peking auf Oktober verschoben

LAUSANNE: Die ersten Testläufe auf der Bobbahn für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 werden erst im Oktober stattfinden. Das teilte der Internationale Bob- und Skeleton-Verband IBSF am Freitag mit. Eigentlich waren die Probefahrten auf dem National Sliding Center Yanqing vor der endgültigen Homologisierung für den März 2020 vorgesehen.

Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einigten sich das Organisationskomitee von Peking 2022, die IBSF und der Internationale Rennrodel-Verband darauf, den Termin auf den Herbst zu verschieben.

Für die Testläufe vom 26. Oktober bis zum 1. November wurden fünf Bob-Teams, darunter Doppel-Weltmeister Francesco Friedrich sowie vier Skeleton-Piloten nominiert. Die Testläufe dienen der Erprobung der Bahn unter Wettkampfbedingungen. Bei der endgültigen Homologisierung werden Sicherheit und Fahrbarkeit der Bahn sowie Infrastruktur, Logistik und Arbeitsabläufe rund um den Eiskanal getestet.