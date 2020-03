Erster Todesfall durch Coronavirus in Spanien bestätigt



MADRID/VALENCIA: In Spanien hat es erstmals einen Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, starb ein 69-jähriger Mann bereits am 13. Februar in Valencia im Osten des Landes an einer Lungenentzündung unbekannter Herkunft. Jetzt sei bestätigt, dass der Patient mit dem Covid-19-Erreger infiziert war. Er soll sich vorher in Nepal aufgehalten haben, einem Nachbarland von China, wo das Virus zuerst aufgetreten war. In Spanien gab es bis zum Dienstagabend mehr als 150 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2. Sieben Patienten liegen auf der Intensivstation. Besonders viele neue Infektionen gab es zuletzt in der Region von Madrid.

Ärzte warnen vor Ansturm auf Praxen wegen Coronavirus

BERLIN: Angesichts der verbreiteten Sorge vor dem Coronavirus fürchten deutsche Ärzte um die allgemeine medizinische Versorgung der Bevölkerung. Bei den Tests auf das Virus gelte es, ein vernünftiges Maß zu halten, betonen die Kassenärzte.

Deutschlands Kassenärzte warnen eindringlich vor unnötigen Praxisbesuchen aus Sorge vor dem neuen Coronavirus. Andernfalls sehen sie die Versorgung der Bevölkerung als gefährdet an. «Umfangreichere Testung von klinisch Gesunden ist medizinischer Unfug», sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Dienstag in Berlin. Um die Ausbreitung der Viren zu verringern, wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt. Im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern gab es je erste bestätigte Coronavirus-Infektionen. Damit ist der Erreger nun in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt nachgewiesen.

Wenn jemand bei sich selbst einen Verdacht auf das Coronavirus habe, dann sollte er nicht gleich eine Praxis aufsuchen, mahnte Deutschlands oberster Kassenarzt Gassen. Sinnvoll seien Tests nur, wenn jemand Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege aufweise und womöglich Kontakt zu Infizierten gehabt habe. Auf jeden Fall sollten Menschen, die eine eigene Infektion befürchteten, laut KBV zunächst bei der Praxis oder der Arzthotline 116 117 anrufen. Denn in den meisten Fällen verliefen Infektionen mit dem Coronavirus milde.

Wenn ein Infizierter gleich eine Praxis aufsuche, könne diese zudem vom zuständigen Gesundheitsamt aus Gründen des Seuchenschutzes vorübergehend geschlossen werden, hieß es. In der vergangenen Woche seien 11 000 Tests auf das Coronavirus gemacht worden - bis Dienstagvormittag wurden aber nur 188 Sars-CoV-2-Infektionen erfasst.

Die Berliner Charité hat am Dienstag eine eigene Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen eröffnet, vor der Menschen schnell Schlange standen. Das Pilotprojekt soll Vorbild für andere Krankenhäuser sein, sagte der Ärztliche Direktor Ulrich Frei.

DFB zu möglichen Absagen wegen Coronavirus: Folgen Behörden-Entscheid

AMSTERDAM: Der Deutsche Fußball-Bund vertraut bei der Frage über Konsequenzen des neuen Coronavirus und mögliche Spielabsagen auf offizielle Stellen. «Die Frage kann ich einfach beantworten, weil wir keinerlei entsprechenden medizinischen Sachverstand haben», sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch auf die Frage, ob wie in der Schweiz auch in Deutschland Profispiele abgesagt werden könnten. «Wir stimmen uns da ganz klar mit den entsprechenden Behörden und den Gesundheitsämtern ab, die haben die Entscheidungen zu treffen und deren Ratschlägen folgen wir und deren Entscheidungen werden wir natürlich umsetzen.»

In der Schweiz waren am Montag bereits alle Spiele der 1. und 2. Liga im März abgesagt worden. Die italienische Serie A musste bislang zehn Partien wegen der Auswirkungen des Coronavirus verschieben. Die Führung der Europäischen Fußball-Union UEFA hatte angesichts der Coronavirus-Krise eingeräumt, mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer diverse Notfall-Optionen zu prüfen. Mit dem Spielort München ist auch der DFB Gastgeber von vier EM-Partien.

Erneut 31 Tote in China - Debatte über Änderungen der Statistik

PEKING: Die Zahl der Toten und amtlich neu nachgewiesenen Infektionen durch das neue Coronavirus in China steigt weiter an. Die nationale Gesundheitskommission in Peking berichtete am Dienstag von weiteren 31 Toten. Damit sind in Festlandchina bereits 2.943 Todesfälle durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 zu beklagen. Mit einem neuerlichen Anstieg der offiziell bestätigten Infektionen um 125 kletterte die Zahl der Virusfälle auf 80.151. Alle neuen Todesfälle sowie die meisten Ansteckungen sind demnach in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina zu beklagen, wo das Sars-CoV-2 genannte Virus ursprünglich auch ausgebrochen war.

Das wahre Ausmaß der Epidemie in China scheint aber unklar, da die Zählweise der nachgewiesenen Infektionen mehrfach geändert wurde, was sich auch spürbar auf die amtliche Statistik auswirkt. Wie das chinesische Magazin «Caixin» berichtete, können beispielsweise Personen, die nachweislich infiziert sind, aber keine Symptome der Krankheit zeigen, seit Anfang Februar nicht mehr als neu bestätigte Ansteckungen mitgerechnet, sondern anderweitig aufgelistet werden. Dabei können solche Personen auch ansteckend sein. Die Änderung hat eine Diskussion unter Experten ausgelöst.

Auch waren vor zwei Wochen klinische Diagnosen ausgenommen worden. Dabei stellt der Arzt nur anhand der Symptome oder der Vorgeschichte des Patienten die Infektion fest, ohne dass ein Test gemacht wird. Seither hat sich der täglich berichtete Anstieg der neuen Infektionen und der Todesfälle in der offiziellen Statistik Chinas auch deutlich reduziert. Auf den Rückgang der Zahlen wird von amtlichen Stellen gerne verwiesen, wenn jetzt dazu aufgerufen wird, in Gebieten Chinas, wo das Risiko nicht so groß ist, zur Normalität zurückzukehren und auch die Produktion in den Betrieben wieder aufzunehmen.

Die Änderungen der Zahlen in China können nach Angaben von Experten auch Auswirkungen auf die statistischen Erhebungen zur Einschätzung der neuen Lungenkrankheit wie etwa die Sterblichkeitsrate durch das Virus haben. «Es zeigt, dass es weiter verbreitet und schwieriger einzudämmen sein könnte, als wir denken, was vielleicht die wichtigste Komponente zu diesem Zeitpunkt ist», zitierte «Caixin» den Experten Michael Mina von der Harvard School of Public Health.

Südkorea hat nun mehr als 5.000 Infektionen

SEOUL: Die Zahl erfasster Sars-CoV-2-Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 5.000 gestiegen. Die Gesundheitsbehörden meldeten im Verlauf des Dienstags über 800 weitere Fälle, bei denen sich Menschen mit dem Erreger der Lungenkrankheit ansteckten. Die Gesamtzahl erreichte 5.186 - so viele wie nirgendwo sonst außerhalb Chinas. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem neuen Coronavirus in Verbindung gebracht werden, stieg im Vergleich zum Vortag um fünf auf 31.

Präsident Moon Jae In sagte, das gesamte Land befinde sich «in einem Krieg gegen eine Infektionskrankheit». Die Regierung wolle mehr als 30 Billionen Won (etwa 22,6 Milliarden Euro) an direkten und indirekten Finanzmitteln zur Überwindung der Covid-19-Krise aufbringen. Unter anderem sollen damit Krankenhäuser unterstützt und kleinen Unternehmen geholfen werden, die wegen des Ausbruchs in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Der Betrag enthält auch einen geplanten Nachtragshaushalt, dem noch das Parlament zustimmen muss.

Wieder wurde die Mehrheit der neuen Ansteckungsfälle in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region erfasst. Mehr als die Hälfte aller nachgewiesenen Fälle entfällt dabei auf Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu, die in Daegu stark vertreten ist und auch Verbindungen nach China hat. Neue Sorgen bereitet den Behörden der Anstieg von Infektionen unter Menschen in Daegu, die nicht mit der Sekte in Verbindung stehen.

Saudi-Arabien rät von Reisen nach Deutschland ab

RIAD: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Saudi-Arabien von Reisen nach Deutschland und Frankreich abgeraten. Zuvor hatte das saudische Gesundheitsministerium wegen des Virus bereits empfohlen, soweit möglich nicht mehr nach Italien oder Japan zu reisen. Reisen nach China, wo Sars-CoV-2 ausgebrochen war, hatte das Königreich bereits vor mehreren Wochen gestoppt.

Saudi-Arabien hatte am Montag den ersten Coronavirus-Fall verkündet. Der Mann sei über Bahrain aus dem Iran eingereist, sein Zustand sei stabil, sagte ein Sprecher des saudischen Gesundheitsministeriums am Dienstag. 70 Menschen, mit denen der Patient Kontakt hatte, seien isoliert worden. Diejenigen, die aus betroffenen Ländern zurückgekehrt seien, müssten sich melden, damit «sie selbst, ihre Familien und die Gesellschaft» geschützt werden könnten.

Aus dem saudischen Innenministerium hieß es, dass an Grenzübergängen weitere Maßnahmen getroffen worden seien. Bürger der Golfstaaten sollten für 14 Tage an der Einreise nach Saudi-Arabien gehindert werden, wenn sie aus einem vom Coronavirus betroffenen Land zurückgekehrt seien.

Aus Sorge vor einer Ausbreitung hatte Saudi-Arabien seine Grenzen für Pilgerreisen von Ausländern in die beiden Städte Mekka und Medina bereits geschlossen. Zur Großen Wallfahrt Hadsch kamen vergangenes Jahr mehr als 1,8 Millionen Menschen aus dem Ausland. Die Hadsch beginnt Ende Juli.

Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal «Al-Arabija» hatte zuletzt Bilder gezeigt, wie der Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka gereinigt wird. Dort - und generell an Orten mit sehr hohem Menschenandrang - könnte sich das Virus besonders rasch ausbreiten.

Ifo-Chef sieht wegen Coronavirus erhöhte Rezessionsgefahr

BERLIN: Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht massive Folgen für die Wirtschaft bei einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. «Wir haben eine deutlich erhöhte Rezessionsgefahr», sagte Fuest am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Derzeit kämen ein «Angebots- und ein Nachfrageschock» zusammen, dies könne eine gefährliche Mischung sein. Die Politik müsse dringend ein Signal setzen und klar machen, alles zu tun, was notwendig sei.

Möglich seien zum Beispiel eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes sowie Notkredite für Unternehmen, die von der Unterbrechung von Lieferketten betroffen seien - damit könnten Insolvenzen verhindert werden. Dies betreffe Branchen wie den Maschinenbau oder die Autoindustrie, aber auch Dienstleistungsfirmen. Fuest sagte, der Wachstumsrückgang in China könne erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben. Es gebe eine große Unsicherheit unter

Favorit aus China vor Schachturnier in Quarantäne

JEKATERINBURG: Einer der chinesischen Schachfavoriten des WM-Kandidatenturniers in Jekaterinburg muss wegen des Coronavirus vorsorglich einige Tage in Quarantäne verbringen. Der 27 Jahre alte Ding Liren sei seit dem 2. März bis zum Turnierbeginn in einem Sanatorium in Moskau untergebracht, bestätigte das Organisationsteam der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Man gehe davon aus, dass Ding Liren das Sanatorium rechtzeitig verlassen und ohne Probleme an dem Turnier teilnehmen werde.

Ding Liren gehe es gut, bestätigte Turnierdirektor Albert Stepanjan der Zeitung «Rossijskaja Gaseta». Er habe in dem Sanatorium die besten Voraussetzungen, um sich auf das Turnier vorzubereiten. Das WM-Kandidatenturnier findet in der Millionenmetropole Jekaterinburg am Ural vom 15. März bis mindestens 3. April statt. Die acht Teilnehmer spielen in 14 Runden je zweimal gegeneinander.

Ding Liren habe bereits in seinem Heimatland eine zweiwöchige Quarantänezeit verbracht, sagte Stepanjan. Ein weiterer Turnierteilnehmer aus China, Wang Hao, habe kurz nach dem Ausbruch des Coronavirus rechtzeitig nach Japan ausreisen können, hieß es. Das sei bei Ding Liren aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen.

In Russland wurden bisher kaum bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Ende Januar waren zwei infizierte chinesische Staatsbürger in Sibirien isoliert worden; zudem wurde bei drei Russen auf dem Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» das Virus nachgewiesen. Zu Wochenbeginn wurde ein Fall in der Hauptstadt Moskau bestätigt.

Göring-Eckardt zu Coronavirus: Medikamente in Europa produzieren

BERLIN: Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an die Pharmabranche appelliert, Medikamente verstärkt auch in Europa zu produzieren. Man habe «dabei wieder gelernt, dass es natürlich sinnvoll und notwendig ist, dass in Europa Medikamente hergestellt werden, dass in Europa die entsprechenden Hilfsmittel hergestellt werden, die im Moment jedenfalls zum Teil nicht zur Verfügung stehen», sagte Göring-Eckardt am Dienstag in Berlin. Das sei zunächst ein Appell an die Wirtschaft. Es stelle sich aber auch die Frage, welche Standortvorteile man schaffen könne. Umzusteuern «macht sehr viel Sinn», sagte sie.

Lieferprobleme bei Arzneien sorgen unabhängig vom neuartigen Coronavirus immer wieder für Kritik. Zuletzt hatte es Warnungen gegeben, Antibiotika könnten im Zuge der Epidemie knapp werden. Die Wirkstoffe werden im großen Stil in China produziert, wo sich das Coronavirus rasant ausgebreitet hat. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte betont aber mit Blick auf das Coronavirus, es gebe «weder national noch europäisch Hinweise, die kurzfristig auf eine Einschränkung oder ein Erliegen der Arzneimittelversorgung hindeuten».

Göring-Eckardt forderte die Bundesregierung ferner auf, Firmen, die wegen Lieferengpässen, Krankheitsfällen oder abgesagten Veranstaltungen in Schwierigkeiten seien, sofort zu helfen, etwa mit Kurzarbeitsgeld und Liquiditätsprogrammen. «In einem nächsten Schritt kann man dann auch über Konjunkturprogramme reden», sagte sie. Darüber jetzt schon zu streiten, helfe aber nicht weiter. Die Grünen forderten seit Monaten, mehr zu investieren. «Das ist eine Grundsatzfrage».

Dritter Fall auf Mallorca bestätigt

PALMA: Auf Mallorca ist ein dritter Fall des neuen Coronavirus bestätigt worden. Bei der infizierten Patientin handele es sich um eine Frau, die sich kürzlich im norditalienischen Turin aufgehalten habe, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Urlaubsinsel am Dienstag mit. Norditalien ist besonders stark von dem Virus betroffen. Die Frau liege isoliert im Krankenhaus Son Llatzer in der Inselhauptstadt Palma, so die Balearenregierung. In Spanien insgesamt ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen auf über 120 gestiegen.

Bereits am Samstag war eine Frau positiv auf das Virus getestet worden. Sie hatte sich zuvor ebenfalls in Norditalien aufgehalten und wird im Krankenhaus Son Espases in Palma behandelt. Die Kinder der Patientin seien aber nicht angesteckt, hieß es. Bereits vor einigen Wochen war ein erster Fall auf Mallorca bekannt geworden. Der Brite mit Wohnsitz auf der Insel ist aber bereits wieder gesund.

Twitter-Mitarbeiter sollen von Zuhause arbeiten

SAN FRANCISCO: Als erster großer Tech-Konzern empfiehlt Twitter seinen fast 5.000 Angestellten Heimarbeit wegen der Coronavirus-Ausbreitung. Andere Firmen greifen nur punktuell zu solchen Maßnahmen - wie etwa Google in Irland.

Twitter hat alle seine Beschäftigten weltweit aufgerufen, wegen der Coronavirus-Gefahr von Zuhause aus zu arbeiten. Interne Besprechungen und wichtige Aufgaben sollen für den Internet-Zugang optimiert werden, kündigte der Kurznachrichtendienst an. Ziel sei, die Mitarbeiter zu schützen und die Ausbreitung der Krankheit zu bremsen. Twitter hatte Ende vergangenen Jahres 4.900 Vollzeit-Beschäftigte weltweit.

In Hongkong, Südkorea und Japan müssen die Twitter-Mitarbeiter sogar zwingend zu Hause arbeiten. In anderen Ländern können sie auch ins Büro kommen, «wenn sie dies vorziehen oder es erforderlich ist», erklärte Twitter am Montag. Dafür wurden an den Standorten zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen verordnet. Zudem wird verstärkt abgepacktes Essen angeboten.

Google lässt unterdessen seine Beschäftigten in Dublin vorsichtshalber für einen Tag zuhause arbeiten, nachdem sich bei einem Mitarbeiter Grippe-ähnliche Symptome zeigten, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Der Internet-Konzern will dabei auch gleich testen, wie gut seine Abläufe bei einer für längere Zeit verordneten Schließung funktionieren. Google hat nach früheren Angaben mehr als 8.000 Mitarbeiter in der EU-Zentrale in Irland.

Bei der Plattform Coinbase, an der Digitalwährungen wie Bitcoin gehandelt werden können, sollen zunächst Mitarbeiter, für die eine Erkrankung mit Covid-19 besonders gefährlich wäre, ihren Arbeitsplatz nach Hause verlagern.

In den vergangenen Tagen hatten Tech-Unternehmen bereits Reisen für ihre Mitarbeiter eingeschränkt. Zudem werden immer mehr Konferenzen abgesagt und die Ankündigungen in Livestreams verlagert. Allein am Montag wurden die öffentlichen Veranstaltungen bei Googles Cloud-Konferenz Next '20 und den großen jährlichen Treffen beim Grafikkarten-Spezialisten Nvidia und dem Software-Spezialisten Adobe abgesagt. Bereits vergangene Woche strich Facebook seine für Anfang Mai geplante Entwicklerkonferenz F8. Jetzt lässt das Online-Netzwerk auch keine privaten Besucher mehr an allen seine Standorte, wie ein Sprecher der Website «Business Insider» bestätigte.

Der deutsche Anbieter von Videokonferenz- und Fernwartungs-Software Teamviewer verzeichnet unterdessen einen Boom, vor allem in China. «Die momentane Intensität der Telearbeit in China zeigt sich in einer Verdreifachung der täglichen regionalen TeamViewer-Verbindungen seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie», sagte Oliver Steil, CEO von Teamviewer. Das Unternehmen, das seine Dienste für Privatleute kostenlos anbietet, verzichtet derzeit auf eine Überprüfung, ob die Verbindungen in China kommerziell genutzt werden.

Die Aktie des Videokonferenzen-Spezialisten Zoom ließen Anleger seit Anfang Februar um rund ein Drittel steigen, weil sie von einem deutlichen Anstieg des Geschäfts ausgehen.

Coronavirus-Nachweise in fast allen Bundesländern - rund 190 Fälle

BERLIN: Deutschland muss sich weiter auf einen Anstieg der Sars-CoV-2-Fallzahlen einstellen. Bei den Tests auf das Virus gelte es, ein vernünftiges Maß zu halten, betonen die Kassenärzte. Die Versorgung mit Schutzausrüstung müsse besser werden.

In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Gut die Hälfte der vom Robert Koch-Institut (RKI) bis Dienstagvormittag erfassten 188 Sars-CoV-2-Infektionen wurde in Nordrhein-Westfalen gemeldet. «Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und auch Ausbrüchen in Deutschland muss gerechnet werden», betonte das RKI. Neben NRW sind derzeit Bayern und Baden-Württemberg stärker betroffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte für Mittwoch eine Regierungserklärung zum Krisenmanagement bei Sars-CoV-2 an. Zudem ist ein Treffen mit den Gesundheitsministern der Länder vorgesehen.

Am Montagabend waren erste Fälle in Brandenburg, Thüringen und Sachsen bekannt geworden. Noch keine Meldungen gab es aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Schwere Verläufe der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sind selten, ein darauf zurückgehender Todesfall wurde in Deutschland bisher nicht erfasst. In Berlin, wo der erste Fall am Sonntag bekannt wurde, kamen zwei weitere Nachweise hinzu. Da eine Lehrkraft unter den Infizierten ist, bleibt nun auch in der Hauptstadt eine öffentliche Schule geschlossen.

Deutschlands Kassenärzte warnen vor zu vielen unnötigen Tests auf Sars-CoV-2. «Umfangreichere Testung von klinisch Gesunden ist medizinischer Unfug», sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. Sinnvoll seien Tests nur, wenn jemand Symptome einer Erkrankung der oberen Atemwege aufweise und womöglich Kontakt zu Infizierten gehabt habe.

Die Praxisärzte sehen sich nach wie vor gewappnet für den Umgang mit Sars-CoV-2 in Deutschland - aber Handlungsbedarf beim Nachschub an Schutzausrüstung. «Der Grundbestand, über den die niedergelassenen Kollegen in ihren Praxen verfügen, wird bundesweit nicht ausreichen, wenn die Zahl der Verdachtsfälle steigen wird», sagte Gassen. «Und darauf deutet ja alles hin.» Es müsse rasch Abhilfe geschaffen und Schutzbekleidung dort vorgehalten werden, wo sie gebraucht werde. «Es muss Klarheit darüber herrschen, wie die Ärzte an das notwendige Material gelangen können.»

Es sei zu erwarten gewesen, dass die Zahl der bestätigten Fälle zunehme und wohl auch noch weiter zunehmen werde. «Wichtig ist aber: Viele Infizierte haben überhaupt keine Symptome, die meisten haben nur grippeähnliche Beschwerden, nur wenige erkranken schwer.» Auf jeden Fall sollten Menschen, die einen Verdacht auf Sars-CoV-2 bei sich hätten, zunächst beim Hausarzt oder der Arzthotline 116.117 anrufen. Denn wenn ein Infizierter gleich eine Praxis aufsuche, könne diese vom zuständigen Gesundheitsamt aus Gründen des Seuchenschutzes vorübergehend geschlossen werden. «Und genau das wollen wir vermeiden», sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

Bei weitem nicht jeder mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierte erkrankt an der Lungenkrankheit Covid-19. Zudem hat die große Mehrheit der Betroffenen lediglich Erkältungssymptome, die rasch wieder abklingen. Schwerere Krankheitsverläufe - etwa eine Lungenentzündung - entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus möglichst verlangsamt. Dadurch soll möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem erhalten bleiben.

Kreuzfahrtschiff «Aida Aura» in Norwegen festgehalten

OSLO: In Norwegen saß am Dienstag das Kreuzfahrtschiff «Aida Aura» fest. Zwei deutsche Passagiere standen unter Verdacht, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein. Wie die Reederei Aida Cruises mitteilte, hatte einer der beiden in der vergangenen Woche in einer Einrichtung gearbeitet, in der inzwischen zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Schiff mit rund 1.200 Passagieren lag am Morgen im Hafen der Küstenstadt Haugesund. Mit den Ergebnissen der Tests wurde noch im Tagesverlauf gerechnet.

Indonesien baut Insel-Krankenhaus für Coronavirus-Fälle

JAKARTA: Indonesien will für Patienten mit dem neuen Coronavirus ein Krankenhaus auf einer Insel bei Singapur bauen. Auf der Insel Galang soll eine Spezialklinik entstehen, wie der zuständige Minister Basuki Hadimuljono am Dienstag erklärte. Die Insel sei geeignet, weil sie dünn besiedelt sei und zugleich in der Nähe der Stadt Batam südlich von Singapur liege. Auf Galang wurden nach dem Vietnam-Krieg zwischen 1979 und 1996 mehr als 200.000 vietnamesische Flüchtlinge untergebracht.

In Indonesien sind gerade die zwei ersten Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelte es sich um eine Mutter und eine Tochter. Die zwei sollen Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt haben. Bei dem südostasiatischen Land mit seinen 260 Millionen Einwohnern war zuvor auffällig, dass dort zuvor keine Sars-CoV-2-Fälle gemeldet wurden.