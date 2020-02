Written by: Björn Jahner

Das Sonnenschauspiel kann man nur an wenigen Zeitpunkten im Jahr bewundern. Foto: Facebook/อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

BURIRAM: Jedes Jahr ereignet sich in der Khmer-Ruine Prasat Hin Khao Phanom Rung in Buriram ein „Wunder“, das immer wieder auf ein Neues Tausende Besucher in die Nordostprovinz lockt.

Dann nämlich fallen die Strahlen der aufgehenden bzw. untergehenden Sonne für wenige Minuten genau durch die 15 Tore der antiken Khmer-Tempelanlage. Ein magisches Sonnenschauspiel, das nur an viermal im Jahr erlebt werden, in diesem Jahr an nachfolgenden Terminen:

Donnerstag, 5. März & Freitag, 6. März (Sonnenuntergang)

(Sonnenuntergang) Freitag, 3. April & Samstag 4. April & Sonntag, 5. April (Sonnenaufgang)

(Sonnenaufgang) Dienstag, 8. September & Mittwoch, 9. September & Donnerstag, 10. September (Sonnenuntergang)

(Sonnenuntergang) Montag, 5. Oktober & Dienstag, 6. Oktober & Mittwoch, 7. Oktober (Sonnenaufgang)

Da das Wunder von Buriram Schaulustige aus dem ganzen Land anzieht, sollte man bereits einige Stunden vor Sonnenaufgang bzw. -untergang am Tempelberg eintreffen.

Phanom Rung Festival im April

Vom 3. bis 5. April wird anlässlich des Sonnenschauspiels auch in diesem Jahr wieder ein großes Festival veranstaltet, bei dem die Tempelanlage bei einer beeindruckenden Klang- und Lichtshow grandios in Szene gesetzt wird. Die Besucher dürfen sich außerdem auf viele kulturelle Aufführungen, eine große Marktmeile mit OTOP-Produkten („One Tambon One Product“) und vielen weitere Attraktionen für für Groß und Klein freuen.

Weitere Infos werden auf Facebook bekanntgegeben.