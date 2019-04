Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.19

Papst feiert traditionelle Osternachtsliturgie im Petersdom

ROM (dpa) - Papst Franziskus feiert am Samstag (20.30 Uhr) die traditionelle Liturgie der Osternacht im Petersdom.



Der Gottesdienst markiert den Übergang vom Karsamstag zum Ostersonntag und erinnert an die im christlichen Glauben zentrale Auferstehung von Jesus Christus. Tausende Gläubige werden im Petersdom und auf dem Petersplatz erwartet.

Ägyptens Wähler entscheiden über mehr Macht für Präsident Al-Sisi

KAIRO (dpa) - Ägyptens Wähler entscheiden von Samstag an in einem Volksentscheid über neue Machtbefugnisse für Präsident Abdel Fattah al-Sisi.



Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte sind in dem nordafrikanischen Land aufgerufen, an dem dreitägigen Referendum teilzunehmen. Zur Abstimmung stehen Verfassungsänderungen, die Al-Sisi unter anderem die Möglichkeit geben würden, seine Amtszeit bis 2030 zu verlängern. Ein Ja der Wähler gilt als sicher.

Busunglück auf Madeira: Rücktransport von Verletzten soll beginnen

FUNCHAL (dpa) - Nach dem verheerenden Bus-Unglück auf Madeira mit 29 Toten soll der Rücktransport der überlebenden deutschen Urlauber an diesem Samstag beginnen.



Vom Auswärtigen Amt hieß es, ein Flugzeug der Bundeswehr stehe bereit. Das Krankenhaus hatte jedoch empfohlen, die Verletzten nicht schon am Freitag auszufliegen. Insgesamt wurden zwei Tage nach dem Unfall noch 16 der 28 Verletzten im Krankenhaus von Funchal behandelt.

FC Bayern will im Titelrennen der Bundesliga vorlegen

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München will seine Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga am Samstag festigen und den nächsten Schritt zum Meistertitel machen.



Der Rekordmeister von Trainer Niko Kovac empfängt um 15.30 Uhr Werder Bremen und kann seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf vier Punkte ausbauen. Der BVB tritt erst am Sonntag beim SC Freiburg an. Das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr bestreiten die Champions-League-Kandidaten Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Zwei Stunden später gastiert 1899 Hoffenheim beim FC Schalke 04.

München mit Heimrecht im zweiten DEL-Finale gegen Mannheim

MÜNCHEN (dpa) - Die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München stehen sich am Samstag (20.00 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) im zweiten Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegenüber.



Titelverteidiger München hat diesmal Heimrecht und kann vor eigenem Publikum in der Serie im Modus «Best of Seven» den zweiten Sieg schaffen. Für Hauptrunden-Sieger Mannheim geht es nach der Auftakt-Niederlage darum auszugleichen.

Titelverteidiger Williams eröffnet Snooker-WM in Sheffield

SHEFFIELD (dpa) - Titelverteidiger Mark Williams eröffnet an diesem Samstag (11.00 Uhr/Eurosport) die Snooker-WM in Sheffield.



Für den Waliser fällt gegen den Engländer Martin Gould an diesem Samstag auch gleich die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale, da er am Abend (20.00 Uhr) auch seine zweite Session bestreitet.