Das bringt der Sonntag

Erste Tui-Kunden starten wieder nach Mallorca

HANNOVER/PALMA: Von Hannover aus fliegt der größte Reisekonzern Tui ab Sonntag (10.20 Uhr) nach langer Zwangspause wieder die ersten Urlauber nach Mallorca. Das Auslaufen der Reisewarnung für die Balearen macht dies möglich - unter anderem können Touristen nun auf eine Quarantänephase nach ihrer Rückkehr verzichten. Zuletzt hatte das Unternehmen gemeldet, die Nachfrage sei sehr stark. Andere Fluggesellschaften wie Eurowings fliegen bereits schon seit einigen Tagen von Deutschland aus wieder nach Mallorca.

Polen wird Hochinzidenzgebiet: Testpflicht schon bei Einreise

BERLIN: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Polen ab diesem Sonntag als Hochinzidenzgebiet ein. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland ist dann nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt.

Hertha und Mainz im Bundesliga-Abstiegskampf gefordert

BERLIN: Hertha BSC und der FSV Mainz 05 wollen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld vorbeiziehen. Die Berliner empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den ebenfalls kriselnden Europapokal-Aspiranten Bayer Leverkusen. Die Mainzer treten zuvor (13.30 Uhr/DAZN) bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Bereits jeweils mit einem Unentschieden würden sowohl Hertha als auch Mainz den derzeitigen Tabellen-15. Bielefeld vorerst hinter sich lassen.

Spannendes Saisonfinale im Biathlon

BERLIN: Franziska Preuß will sich beim abschließenden Massenstart der Biathletinnen in Östersund am Sonntag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) noch einen Podestplatz im Gesamtweltcup sichern. Bei den Männern kämpfen die Norweger Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid anschließend sogar noch um die große Kristallkugel. Bei den Alpinen stehen in Lenzerheide zum Saisonende noch ein Riesenslalom der Damen und ein Slalom der Herren auf dem Programm.