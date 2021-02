Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 28/02/2021 | Aktualisiert um: 16:17 | Überblick

Erster Auftritt Trumps seit Auszug aus dem Weißen Haus

WASHINGTON: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump tritt am Sonntag (21.40 MEZ) erstmals seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus mit einer Ansprache in der Öffentlichkeit auf. Der Republikaner ist als Redner bei der der jährlichen Konferenz CPAC angekündigt - einer Veranstaltung konservativer Aktivisten in Orlando im Bundesstaat Florida. Der Sender Fox News - der zu den CPAC-Sponsoren gehört - berichtete vorab, Trump werde scharfe Kritik an der Politik seines Nachfolgers Joe Biden üben. Erwartet werde, dass Trump in seiner Ansprache eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 erwähne, aber nicht formell verkünde.

Große Goldchance für Kombinierer - Skisprung-Team im Mixed gefordert

OBERSTDORF: Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft gibt es zum Abschluss der ersten Wettkampfwoche gleich zwei deutsche Chancen auf Medaillen. Im Teamwettbewerb der Nordischen Kombination ist das Quartett von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) Mitfavorit. Im Einzel hatte Eric Frenzel am Freitag den vierten Platz belegt. Härtester Rivale ist Norwegen um Dominator Jarl Magnus Riiber, der gleich zum Auftakt den WM-Titel im Einzel gewann. Im Skispringen steht auf der Normalschanze (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) das Mixed mit jeweils zwei Frauen und zwei Männern auf dem Programm.

Mainz kann Abstiegsplätze in der Fußball-Bundesliga verlassen

BERLIN: Der FSV Mainz 05 kann in der Fußball-Bundesliga die Abstiegszone verlassen. Dem Team von Trainer Bo Svensson reicht an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bereits ein Unentschieden gegen den FC Augsburg, um Arminia Bielefeld vom Relegationsrang 16 zu verdrängen. Mit einem Sieg würden sich Mainzer sogar vom 17. auf den 15. Platz verbessern. Zuvor (13.30 Uhr/DAZN) empfängt der 1. FC Union Berlin die TSG 1899 Hoffenheim. Zum Abschluss des 23. Spieltages spielt Bayer Leverkusen drei Tage nach dem Europa-League-Aus gegen den SC Freiburg (18.00 Uhr/Sky).

Volleyball-Pokalsieger werden in Mannheim ermittelt

MANNHEIM: In Mannheim werden am Sonntag die neuen Volleyball-Pokalsieger gekürt. Vor coronabedingt leeren Rängen in der SAP-Arena treffen zunächst bei den Frauen der SC Potsdam und der SSC Palmberg Schwerin (14.15 Uhr) aufeinander. Schwerin hatte im Halbfinale Titelverteidiger Dresdner SC besiegt. Später heißt erstmals seit 2013 der Pokalsieger der Männer nicht Berlin Volleys oder VfB Friedrichshafen: Die United Volleys aus Frankfurt wollen im Finale die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen (17.00 Uhr) bezwingen. 2013 hatte General Haching den Pokal gewonnen. Beide Endspiele werden live von Sport1 übertragen.