Das bringt der Sonntag

Corona-Impfkampagne startet in allen Bundesländern

BERLIN: Genau elf Monate nach Bekanntwerden einer ersten Corona-Infektion in Deutschland beginnen am Sonntag in allen Bundesländern die Impfungen gegen das tödliche Virus. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

Tschechien geht zurück in den Lockdown - Geschäfte schließen

PRAG: Tschechien geht nach den Weihnachtsfeiertagen zurück in den Lockdown. Angesichts steigender Fallzahlen gilt von Sonntag an die höchste Corona-Warnstufe der Regierung. Die meisten Geschäfte müssen erneut schließen. Geöffnet bleiben Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Landesweit gelten Ausgangsbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens.

Proteste mit Luftballons gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus

MINSK: Die Opposition in Belarus (Weißrussland) ruft für Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) zu neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf. Sie dauern seit mehr als vier Monaten an. Die Menschen sollten diesmal mit Helium gefüllte Ballons als Zeichen des Unmuts aufsteigen lassen, teilte die Demokratiebewegung mit.

Bürger in Zentralafrika wählen inmitten von Konflikt neuen Präsident

BANGUI: Inmitten von Kämpfen mit Rebellen wählt die Zentralafrikanische Republik am Sonntag einen neuen Präsidenten. Staatschef Faustin-Archange Touadéra bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der stärkste Oppositionskandidat ist Ex-Regierungschef Anicet-Georges Dologuélé, nachdem das Verfassungsgericht die Kandidatur von Oppositionsführer und Ex-Präsident François Bozizé zurückgewiesen hat.

Italien will erste Corona-Impfungen in Rom verabreichen

ROM: In Italien werden ab Sonntag die ersten Corona-Impfungen verabreicht - so wie in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern auch. Der Start anlässlich des europäischen Impftags «V-Day» soll im nationalen Institut für Infektionskrankheiten, Lazzaro Spallanzani, in Rom erfolgen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Darts-Profi Clemens fordert bei WM Titelverteidiger Peter Wright

LONDON: Als letzter verbliebener Deutscher will Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London für ein Novum sorgen. Der 37 Jahre alte Saarländer spielt am Sonntag (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen Schottlands Weltmeister Peter Wright und könnte als erster Deutscher in der WM-Geschichte das Achtelfinale erreichen.