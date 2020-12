Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.20 | Aktualisiert um: 16:24 | Überblick

Bund und Länder beraten über Lockdown

BERLIN: Bund und Länder wollen an diesem Sonntag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Voraussichtlich um 10.00 Uhr werden sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Videokonferenz zusammenschalten. Nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann (Grüne) ist mit einem bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten zu rechnen.

Entscheidung im Brexit-Drama oder wieder nur eine gerissene Frist?

LONDON/BRÜSSEL: Viereinhalb Jahre nach dem Votum der Briten zum EU-Austritt soll an diesem Sonntag eine richtungsweisende Entscheidung fallen: Werden die stockenden Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt für gescheitert erklärt - oder zeichnet sich ein Durchbruch ab? Beide Seiten hatten sich nach mehreren Telefonaten und einem Krisentreffen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson auf Sonntag als entscheidendes Datum geeinigt.

Opposition in Belarus ruft zu neuen Protesten gegen Lukaschenko auf

MINSK: In Belarus (Weißrussland) wollen am Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) Tausende Menschen den Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko fordern. Die Opposition hat zu den neuen Protesten aufgerufen, die bereits seit Mitte August organisiert werden. Mit dem Marsch soll dem Aufruf zufolge angeprangert werden, dass Sicherheitskräfte für Gewalt an friedlichen Demonstranten bislang nicht zur Rechenschaft gezogen worden seien.

Neue Angebote und neue Preise für Bahnkunden

HAMBURG/BERLIN: Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Sonntag weitet die Deutsche Bahn ihr Angebot aus und erhöht die Preise. Zwischen Hamburg und Berlin fahren Fernzüge tagsüber durchschnittlich im Halbstundentakt. Dieser Takt soll in einigen Jahren auf weiteren wichtigen Strecken folgen. 60 statt bisher 45 Züge verbinden nun täglich die beiden größten deutschen Städte. Neue Direktverbindungen gibt es zwischen Berlin und Bonn. Auf der wichtigen Strecke Berlin-Köln kommen jetzt ICE mit mehr Sitzen sowie Fahrradabteil zum Einsatz.

Nach 26 Spielen: Schalke will in Augsburg Sieglos-Serie beenden

BERLIN: Der FC Schalke 04 will nach 26 sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga den Bann brechen und beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr) wieder gewinnen. Das Tabellenschlusslicht ist seit vier Gastspielen in Augsburg ungeschlagen, zweimal siegten die Königsblauen sogar. Schalke-Coach Manuel Baum hatte den FCA zwischen Dezember 2016 und April 2019 in der Bundesliga betreut.

Verstappen Favorit im letzten Formel-1-Saisonrennen in Abu Dhabi

ABU DHABI: Der Niederländer Max Verstappen geht mit besten Siegchancen in das letzte Formel-1-Rennen der Saison. In seinem Red Bull startet der 23-Jährige am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) von der Pole Position in den finalen 17. WM-Lauf. Hinter Verstappen lauern Valtteri Bottas und Lewis Hamilton jeweils im Mercedes auf den Plätzen zwei und drei, allerdings gewann in den vergangenen fünf Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten immer der Sieger der Qualifikation.

WM-Teamfliegen in Planica - Zwei Biathlon-Rennen

PLANICA/HOCHFILZEN: Nach dem Triumph von Karl Geiger und dem Gewinn der Bronzemedaille durch Markus Eisenbichler bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica geht es am Sonntag mit dem Teamfliegen weiter. Schaffen die deutsche Adler den nächsten Titel-Coup in Slowenien?