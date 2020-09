Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 27.09.20 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

Merkel berät mit CDU-Regierungsmitgliedern über weitere Strategie

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Sonntag (15.30 Uhr) bei einem Strategietreffen mit den CDU-Mitgliedern ihres Kabinetts und Fraktionschef Ralph Brinkhaus wichtige Weichen für die inhaltliche Arbeit der kommenden Monate stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die Kabinettsmitglieder gebeten, in ihren jeweiligen Bereichen nach Themen zu suchen, die aus Sicht der Union im Rest der Legislaturperiode von der schwarz-roten Regierung vorangetrieben werden sollen.

Großdemo nach Vereidigung Lukaschenkos in Minsk erwartet

MINSK: Die Opposition in Belarus (Weißrussland) hat für diesen Sonntag zu Protesten gegen die international kritisierte Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko aufgerufen. Dabei sollen die Menschen im ganzen Land ab 13.00 Uhr MESZ die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja symbolisch bei einer «Amtseinführung des Volkes» zur Präsidentin ernennen. Die Lukaschenko-Gegner hoffen nach der Vereidigung auf noch mehr Zustrom von Demonstranten als an den vergangenen Protesten.

Schweiz stimmt über Personenfreizügigkeit und Vaterschaftsurlaub ab

BERN: In der Schweiz steht ein Super-Abstimmungssonntag bevor - mit fünf nationalen und zahlreichen regionalen Vorlagen. Die aus Sicht der europäischen Nachbarn brisanteste ist eine Initiative zur Beendigung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Mehr als 300.000 Deutsche leben im Nachbarland. Seit 1990 stieg die Bevölkerungszahl der Schweiz um rund ein Viertel auf 8,6 Millionen. Die konservative SVP befürchtet eine Überbevölkerung und Minderung des Wohlstands.

Stichwahlen in NRW um kommunale Spitzenposten

DÜSSELDORF: Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Bürger am Sonntag über Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte in fast 130 Kommunen. Besonders spannend dürften die Stichwahlen in der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Ruhrmetropole Dortmund werden. In beiden SPD-regierten Städten haben CDU-Herausforderer Chancen. Auch Aachen, Bonn, Münster und Wuppertal stehen im Fokus. Dort könnten Grünen-Kandidaten zum Zug kommen.

In Rumänien finden Kommunalwahlen statt

BUKAREST: In Rumänien finden an diesem Sonntag landesweite Kommunalwahlen statt. Sie gelten als Weichenstellung für die noch in diesem Jahr fällige Parlamentswahl. Entschieden wird über Bürgermeister, Regionalpräsidenten sowie Gemeinde- und Regionalparlamente. In dem EU-Land regieren die Bürgerlichen von Ministerpräsident Ludovic Orban derzeit ohne sichere Mehrheit im Parlament. Die Regierung wird von den oppositionellen Sozialdemokraten toleriert.

In Frankreich wird der Senat zur Hälfte neu gewählt

PARIS: In Frankreich wird der Senat - das Oberhaus des Parlaments - am Sonntag etwa zur Hälfte neu gewählt. Die Senatorinnen und Senatoren werden in indirekter Wahl von rund 87.000 Kommunal- und Regionalpolitikern bestimmt. Der Senat setzt sich aus 348 Mitgliedern zusammen, die für sechs Jahre gewählt werden. Alle drei Jahre wird etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt.

Hamilton peilt in Sotschi Schumachers Siegrekord an

SOTSCHI: Lewis Hamilton steuert am Sonntag (13.10 Uhr) in Sotschi den 91. Sieg seiner Formel-1-Karriere an und würde damit den Rekord von Michael Schumacher einstellen. Der britische Mercedes-Pilot startet von der Pole Position in den Großen Preis von Russland. Als Zweiter beginnt Red-Bull-Fahrer Max Verstappen das zehnte Saisonrennen. Dritter ist der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel belegte nach einem Unfall in der Qualifikation nur den 15. Platz.

French Open der Tennisprofis beginnen - Zverev gleich im Einsatz

PARIS: Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen beginnen am Sonntag die French Open der Tennisprofis in Paris. Anders als noch bei den US Open zuvor in New York sind bei dem Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt Zuschauer zugelassen. 1000 Besucher dürfen pro Tag auf die Anlage. US-Open-Finalist Alexander Zverev ist gleich am ersten Turniertag im Einsatz. Der 23-Jährige trifft im vierten und letzten Match des Tages (Beginn der Spiele 11.00 Uhr/Eurosport) auf Dennis Novak aus Österreich.

Bayern wollen auch gegen Hoffenheim siegen - Freiburg gegen Wölfe

BERLIN: Zweieinhalb Tage nach dem Gewinn des europäischen Supercups muss der FC Bayern München wieder in der Fußball-Bundesliga antreten. Das Team von Trainer Hansi Flick gastiert am Sonntag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim. Nach dem 8:0 zum Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04 soll der nächste Sieg gelingen. Bei den Hoffenheimern ist seit dieser Saison Sebastian Hoeneß Trainer. Der Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß trainierte in der vergangenen Spielzeit noch die Bayern-Amateure, mit denen er Meister in der 3. Liga wurde.

WM-Straßenrennen in Imola: Schachmann und Co. wollen Serie beenden

IMOLA: Zum Abschluss der Straßenrad-WM in Imola steht für Maximilian Schachmann und das deutsche Team das Highlight an. Auf 258,2 Kilometern wird an diesem Sonntag (10.00 Uhr/Eurosport 2/ZDF) ein neuer Weltmeister im Straßenrennen gesucht. Schachmann und sein Teamkollege Simon Geschke bilden auf dem anspruchsvollen Kurs rund um die Rennstrecke von Imola eine Doppelspitze. Im Als Favoriten gelten der belgische Allrounder Wout van Aert und der Franzose Julian Alaphilippe. Auch Tour-de-France-Gewinner Tadej Pogacar aus Slowenien ist dabei.