Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.20 | Aktualisiert um: 02:25 | Überblick

Laschet fliegt nach Griechenland - Besuch in Flüchtlingslager

DÜSSELDORF: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) startet am Sonntag zu einem mehrtägigen Griechenland-Besuch. Höhepunkt der Reise ist am Dienstag ein Besuch in Flüchtlingslagern auf der Insel Lesbos. Dort will sich Laschet mit Hilfsorganisationen austauschen und sich ein persönliches Bild von der Situation in Flüchtlingslagern machen. Zuvor sind am Montag Gespräche mit der griechischen Regierung in Athen geplant.

Uraufführung von neuem Handke-Stück bei den Salzburger Festspielen

SALZBURG: Bei den Salzburger Festspielen kommt am Sonntag ein mit Spannung erwartetes neues Werk von Literaturnobelpreisträger Peter Handke heraus. In dem Stück «Zdenec Adamec - Eine Szene» geht es um einen jungen Tschechen, der sich im Jahre 2003 auf dem Prager Wenzelsplatz aus Protest gegen den «Kapitalismus» mit Benzin übergoss und selbst verbrannte. Die Selbstverbrennung erinnerte an eine ähnliche Tat nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes zur Niederschlagung des «Prager Frühlings» im Jahre 1969.

Hamilton mit Chance auf siebten Formel-1-Sieg in Silverstone

SILVERSTONE: Mit besten Siegaussichten geht der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in sein Heimrennen in Silverstone. Der Mercedes-Pilot startet am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) von der Pole Position in den Großen Preis von Großbritannien. Mit sechs Erfolgen ist der 35-Jährige bereits Rekordsieger der Veranstaltung, die nur rund 80 Kilometer entfernt von seinem Heimatort Stevenage stattfindet. Neben dem WM-Spitzenreiter steht Silberpfeil-Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland in der ersten Startreihe.