Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 19/07/2020 | Überblick

Hamilton will Sieg von der Pole aus - Vettel-Start von Rang fünf

BUDAPEST: Lewis Hamilton steuert an diesem Sonntag (15.10 Uhr/Sky und RTL) seinen achten Sieg auf dem Hungaroring an. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister startet von der Pole Position in den Großen Preis von Ungarn. Zum insgesamt 90. Mal in seiner Karriere hatte er sich den besten Platz in der Qualifikation gesichert. Neben ihm wird WM-Spitzenreiter und Teamkollege Valtteri Bottas im zweiten Mercedes das dritte Rennen der Corona-Notsaison in Angriff nehmen.