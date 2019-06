Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.19

CDU-Spitze will Wahldesaster aufarbeiten

BERLIN (dpa) - Die CDU-Spitze um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will am Sonntagabend (18.00 Uhr) und Montagvormittag das Desaster bei der Europawahl aufarbeiten.



Zu der Klausurtagung des Parteivorstands im Adenauerhaus, der Parteizentrale in Berlin, wird dazu am Sonntag auch Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) erwartet. Die Union war vor einer Woche erstmals bei einer bundesweiten Wahl unter 30 Prozent gestürzt.

Unions-Fraktionschefs sprechen über Klimapolitik

WEIMAR (dpa) - Die Unions-Fraktionschefs von Bund und Ländern starten am Sonntag (15.30 Uhr) in Weimar ihre dreitägige Konferenz, um unter anderem über Klimapolitik zu sprechen.



Zum Auftakt wollen Thüringens CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring und Bayerns CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer einen Ausblick auf die Schwerpunkte der Konferenz geben. Am Montag werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

EKD-Chef Bedford-Strohm besucht Seenotretter auf Sizilien

ROM (dpa) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, trifft sich am Sonntag auf Sizilien mit Seenotrettern.



Er will in Licata mit Crewmitgliedern der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch sprechen. Das Schiff «Sea-Watch 3» hatte Mitte Mai Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen und nach Italien gebracht. Dort wurde es beschlagnahmt, am Samstag jedoch wieder freigegeben.

Papst erinnert an Katholiken-Verfolgung im kommunistischen Rumänien

BLAJ (dpa) - Zum Abschluss seiner dreitägigen Rumänien-Reise will Papst Franziskus nach Vatikan-Angaben am Sonntag an die Verfolgung von Katholiken während des Kommunismus in dem Land erinnern.



Bei einer Freiluft-Messe in der siebenbürgischen Kleinstadt Blaj - einem historischen Zentrum der griechisch-katholischen Kirche - will der Papst sieben Bischöfe seligsprechen, die von den Kommunisten verfolgt worden waren und in Gefängnissen starben.

Deutsches Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» beginnt

GERA (dpa) - Das Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» beginnt am Sonntag in Gera. 31 Film- und Fernsehbeiträge konkurrieren in fünf Kategorien.



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird das Festival am Nachmittag (16.30 Uhr) eröffnen. Vom 2. bis 8. Juni stehen mehr als 80 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter viele Filmvorführungen.

FC Liverpool feiert mit Siegerparade am Sonntag

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp wird sich Sonntagnachmittag bei einer Siegerparade in der Heimat feiern lassen.



Start der Tour durch die Stadt soll um 17.00 Uhr MESZ sein, wie die Stadtverwaltung am späten Samstagabend bekanntgab. Demnach werden Hunderttausende Fans an der Strecke erwartet. Der englische Fußball-Erstligist hatte am Samstag das Finale der europäischen Königsklasse mit 2:0 gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur gewonnen. Für Coach Klopp war es der erste Titelgewinn mit den Reds.

Nadal und Federer wollen bei French Open ins Viertelfinale

PARIS (dpa) - Rekordsieger Rafael Nadal und der 20-malige Grand-Slam-Gewinner Roger Federer kämpfen am Sonntag bei den French Open um den Einzug in das Viertelfinale.



Der elfmalige Roland-Garros-Champion Nadal trifft auf den Argentinier Juan Ignacio Londero. Federer bekommt es ebenfalls mit einem Argentinier zu tun - er spielt gegen Leonardo Mayer.

Achter will Titel bei Ruder-EM verteidigen

LUZERN (dpa) - Der Deutschland-Achter will bei der Ruder-EM in Luzern seinen Titel erfolgreich verteidigen.



Zwei Tage nach dem souveränen Vorlaufsieg geht das Team um den Schweriner Schlagmann Hannes Ocik am Sonntag (14.58 Uhr) als Favorit in das Finale auf dem Rotsee. Als Hauptkonkurrenten gelten die Niederländer und die Briten.

102. Giro d'Italia endet in Verona - Ecuadorianer Carapaz vor Triumph

VERONA (dpa) - Vermutlich mit dem ersten Sieg eines Ecuadorianers endet am Sonntag der 102. Giro d'Italia in Verona.



Radprofi Richard Carapaz liegt vor dem abschließenden Einzelzeitfahren über 17 Kilometer 1:54 Minuten vor dem zweimaligen Gesamtsieger Vincenzo Nibali aus Italien. Als erster Deutscher wird unterdessen Pascal Ackermann die Punktewertung der Italien-Rundfahrt gewinnen.

Vielseitigkeitsreiterin Auffarth hofft auf Sieg in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Sandra Auffarth kann am Sonntag (13.45 Uhr) beim deutschen Spring-Derby Historisches schaffen.



Die Vielseitigkeitsreiterin aus Ganderkesee gilt als eine der Top-Favoritinnen auf den Sieg bei der 90. Auflage des Klassikers in Hamburg und könnte als erste Frau seit 44 Jahren das Kult-Springen gewinnen.