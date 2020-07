Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.07.20 | Aktualisiert um: 08:35 | Überblick

Kroatien wählt neues Parlament

ZAGREB: Im Schatten der Corona-Pandemie wählen die Bürger Kroatiens am Sonntag ein neues Parlament. 3,8 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die Verteilung der 140 Mandate zu entscheiden. In letzten Umfragen lagen die oppositionellen Sozialdemokraten (SDP) knapp vor der regierenden konservativen Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft (HDZ). Keine der beiden Parteien dürfte aber auf eine absolute Mehrheit kommen. Es wird mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr MESZ und schließen um 19.00 Uhr.

Formel 1 startet mit Geisterrennen in neue Saison

SPIELBERG: Mit fast vier Monaten Verspätung startet die Formel 1 am Sonntag (15.10 Uhr) in Österreich in ihre neue Saison. Die erste Pole Position des Jahres sicherte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Der Finne düpierte in der Qualifikation seinen Teamkollegen Lewis Hamilton, der in diesem Jahr mit dem siebten WM-Titel die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen könnte. Als Dritter startet der Niederländer Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot hatte den Grand Prix in Spielberg in den beiden Vorjahren gewonnen.