Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 31.05.20 | Aktualisiert um: 08:35 | Überblick

Dortmund und Gladbach wollen Champions-League-Plätze sichern

BERLIN: Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wollen in den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga jeweils drei Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze einspielen. Beim Tabellenzweiten aus Dortmund werden vor der Partie beim SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky) böse Erinnerungen an das Hinspiel wach, als man gegen den Abstiegskandidaten zur Halbzeit 0:3 zurücklag und gerade noch ein 3:3 rettete. Borussia Mönchengladbach könnte zuvor (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg über den 1. FC Union Berlin zurück in die Top 4 klettern.