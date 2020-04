Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 26/04/2020 | Überblick

Kretschmer und Haseloff beraten weiteren Kurs in Corona-Pandemie

HALLE: Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer, wollen am Sonntag gemeinsam über den weiteren Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie beraten. Die beiden CDU-Politiker treffen sich im Zoo in Halle, wie die Magdeburger Staatskanzlei mitteilte.

Kirchenglocken erinnern an Schulmassaker - keine Gedenkveranstaltung

ERFURT: 18 Jahre nach dem Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium weicht das Gedenken an die Bluttat vom Ablauf der vergangenen Jahre ab. Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Schule am Sonntag, dem Jahrestag des Massakers, auf eine Gedenkfeier, das Läuten der Schulglocke und das Niederlegen von Blumen, wie sie mitteilte. Am Sonntag sollen aber die Glocken der Erfurter Kirchen ab 11.00 Uhr läuten.

Ganzes Hochhaus wird auf Corona getestet - Großeinsatz für Behörden

GREVENBROICH: Weil zwei Familien in einem Hochhaus in Grevenbroich trotz Corona-Infektionen ihre Quarantäne verlassen haben, sollen am Sonntag 450 Bewohner der 117 Wohnungen getestet werden. Ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss bestätigte, dass der Komplex umzäunt wird und dann rund acht Stunden lang die Tests durchgeführt werden sollen. Die «Rheinische Post» hatte zuvor berichtet.