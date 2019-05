Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.19

Finale der Europawahl in Deutschland und 20 anderen EU-Ländern

BRÜSSEL (dpa) - Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament.

Ab etwa 19.30 Uhr werden erste Prognosen aus allen 28 EU-Staaten zur Verteilung der 751 Mandate veröffentlicht. Die letzten Wahllokale schließen um 23.00 Uhr in Italien. Erwartet werden Verluste bei Christ- und Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2014 und Erfolge rechter EU-Kritiker in wichtigen Ländern.

Landtagswahl in Bremen - bleibt der Stadtstaat rot?

BREMEN (dpa) - Im kleinsten deutschen Bundesland Bremen sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) rund 478 000 Wahlberechtigte aufgerufen, eine neue Bürgerschaft (Landtag) zu wählen.

Das aus Bremen und Bremerhaven bestehende Bundesland wird seit Mitte 2007 von einer rot-grünen Koalition regiert, die aber Umfragen zufolge keine Mehrheit mehr hat. Der SPD, die seit mehr als 70 Jahren ununterbrochen den Regierungschef des Stadtstaates stellt, droht zudem der Verlust des Bürgermeisteramts, das seit 2015 Carsten Sieling inne hat.

Golf und Sumo-Ringen - Trumps sportlicher Sonntag in Japan

TOKIO (dpa) - Donald Trump will den zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Japan sportlich verbringen:

Am Sonntagvormittag kommt der US-Präsident auf Einladung des japanischen Premierministers Shinzo Abe auf eine Runde Golf in den Mobara Country Club. Am Nachmittag geht es zum Sumo-Ringen in Tokio. Trump wird den Sieger des ersten Turnieres unter dem neuen Kaiser Naruhito ehren. Aus diesem Anlass wurde mit dem «Presidents Cup» eigens ein Pokal geschaffen.

Belgier wählen nach fünf Monaten Übergangsregierung neues Parlament

BRÜSSEL (dpa) - Gut acht Millionen Belgier sind am Sonntag (ab 8.00 Uhr) dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

Fünf Monate nach dem Bruch der Mitte-Rechts-Regierung des liberalen Premierministers Charles Michel ist somit ein Ende der Übergangsregierung in Sicht. Auch die Regionalparlamente in Flandern, der Wallonie und der Hauptstadtregion Brüssel sowie das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft werden neu gewählt. In Belgien besteht Wahlpflicht.

Stichwahl um Präsidentenamt in Litauen

VILNIUS (dpa) - Litauen wählt am Sonntag in einer Direktwahl ein neues Staatsoberhaupt.

Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden bei einer Stichwahl, wer für die nächsten fünf Jahre das höchste Staatsamt in dem baltischen EU- und Nato-Land übernimmt. In dem Abstimmungsduell parallel zur Europawahl treten die ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte und der Ökonom Gitanas Nauseda gegeneinander an. Aussagekräftige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

French Open beginnen in Paris - Kerber und Kohlschreiber im Einsatz

PARIS (dpa) - In Paris beginnt am Sonntag das zweite Grand-Slam-Tennisturnier der Saison.

Am Eröffnungstag der French Open sind fünf der 18 deutschen Profis im Einsatz. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber bestreitet um 11.00 Uhr das erste Spiel auf dem Center Court gegen die 18 Jahre alte Russin Anastassija Potapowa. Anschließend steht Maximilian Marterer gegen den an Nummer sechs gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas vor einer schweren Aufgabe. Philipp Kohlschreiber tritt gegen den Niederländer Robin Haase an.

Schweres Unterfangen für Vettel - Hamilton startet von Pole

MONTE CARLO (dpa) - Sebastian Vettel steht beim Formel-1-Klassiker an diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) vor einer ganz schwierigen Aufgabe.

Als Vierter in der Qualifikation muss der Ferrari-Pilot beim Großen Preis von Monaco schon auf ein kleines Wunder im Kampf gegen WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas hoffen, die von der Pole Position und vom zweiten Rang in das Rennen starten.