Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 12/04/2020 | Überblick

Papst Franziskus feiert Ostersonntag mit Segen «Urbi et Orbi»

VATIKANSTADT: Papst Franziskus setzt am Sonntag die Osterfeierlichkeiten mit einer Messe und dem Segen «Urbi et Orbi» (12.00 Uhr) fort. Wegen der Corona-Pandemie findet die Messe (11.00 Uhr) im Petersdom ohne Gläubige statt. Das katholische Kirchenoberhaupt hatte auch die anderen Zeremonien dieser Feiertage im kleinen Kreis ohne Pilger begangen. Normalerweise reisen Tausende Menschen extra für Ostern nach Rom, um den Papst zu sehen. Die Messe und der traditionelle Segen werden im Internet zu verfolgen sein sowie von vielen Fernsehsendern weltweit gezeigt.

Schülergruppe kehrt auf Segler nach Deutschland zurück

CUXHAVEN: Ein Großsegler mit 27 Schülerinnen und Schülern an Bord soll am Sonntag (13.00 Uhr) unter strengen Seuchenschutzregeln nach Cuxhaven zurückkehren. Die Gesundheitsbehörden haben das Wiedersehen der Jugendlichen mit ihren Eltern und die Abreise an die jeweiligen Heimatorte genau geplant. Die Gruppe, organisiert von der Firma Ocean College, hatte ein halbes Jahr auf der «Pelican of London» verbracht und dabei zweimal den Atlantik überquert. Zum Alltag an Bord gehörten Schulunterricht, Exkursionen und das Segeln des Dreimasters.