Written by: Redaktion (dpa) | 05/04/2020

Queen hält Rede an die Nation

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. (93) will sich wegen der Coronavirus-Pandemie mit einer Ansprache an das britische Volk und den Commonwealth wenden. Ausgestrahlt werden soll die Rede am Sonntag um 20.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ). Die Ankündigung gilt als Zeichen, dass die britische Regierung zunehmend beunruhigt ist durch die rasch wachsende Zahl der Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19.