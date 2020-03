Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/03/2020

Russland und Türkei beginnen gemeinsame Patrouillen in Idlib

IDLIB: Russland und die Türkei wollen am Sonntag in Syriens letztem großen Rebellengebiet um die Stadt Idlib mit gemeinsamen Patrouillen entlang einer wichtigen Schnellstraße beginnen. Darauf hatten sich die beiden Länder vor mehr als einer Woche geeinigt. Die ebenfalls vereinbarte Waffenruhe für die umkämpfte Region hält seitdem weitestgehend. Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierung, die Türkei steht an der Seite der Rebellen. Am Sonntag jährt sich zugleich der Ausbruch des Konflikts zum neunten Mal.

Macron vor Stimmungstest bei Kommunalwahlen in Frankreich

PARIS: Trotz der Coronavirus-Krise werden am Sonntag in Frankreich Tausende neue Bürgermeister und Gemeindevertreter gewählt. Am Sonntag findet der erste Wahlgang der Kommunalwahlen statt. Rund 48 Millionen Wähler können ihre Stimme abgeben. Auch in Frankreich lebende EU-Bürger dürfen über die Besetzung der Kommunalparlamente mitbestimmen. Die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Emmanuel Macron - seine Partei La République en Marche könnte bei den Wahlen abgestraft werden und ist außerdem in den Regionen kaum verankert.

Kommunalwahlen in Bayern inmitten der Corona-Krise

MÜNCHEN: Inmitten der Corona-Krise stehen am Sonntag in Bayern Kommunalwahlen an. Überall im Freistaat werden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage - und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4000 Wahlen sind in Summe fast 40 000 Mandate zu vergeben. Für die Parteien sind die Kommunalwahlen ein wichtiger Stimmungstest nach der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019 - wobei Kommunalwahlen traditionell sehr stark als Persönlichkeitswahlen gelten.