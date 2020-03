Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 08/03/2020

Koalitionsspitzen beraten über Krisenthemen

Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und SPD wollen am Sonntagabend über Maßnahmen beraten, die die Wirtschaft in der Coronavirus-Krise stützen können. Angedeutet hatte sich zuletzt, dass die Koalition die Hürden für Kurzarbeit senken will. Im Raum stehen auch sogenannte Überbrückungskredite, Bürgschaften oder Steuerstundungen. Bei dem Treffen soll es außerdem um die Lage der Migranten und Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze gehen, nachdem der türkische Präsident Erdogan die Grenzen nach Europa für geöffnet erklärt hatte.

Biathleten beenden Weltcup mit Massenstarts - Skispringen in Oslo

NOVE MESTO: Zum Abschluss des Geister-Weltcups im tschechischen Nove Mesto hoffen die deutschen Biathleten am Sonntag in den beiden Massenstart-Rennen auf weitere Podestplätze. Bei den Frauen ist nach dem Sprintsieg von Denise Herrmann und Rang drei in der Staffel das Selbstvertrauen groß. Auch die Wettkämpfe am legendären Osloer Holmenkollen finden wegen der Coronavirus-Krise ohne Fans statt. Karl Geiger hofft im ersten Einzelspringen der Raw Air auf Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup.