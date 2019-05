Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.19

Papst Franziskus auf Balkanreise in Bulgarien und Nordmazedonien

SOFIA (dpa) - Papst Franziskus beginnt am Sonntag eine Balkanreise nach Bulgarien und Nordmazedonien.

«Frieden auf Erden» lautet das Motto der zweitägigen päpstlichen Visite in Bulgarien, die in einem Friedenstreffen gipfeln soll. In dem christlich-orthodox geprägten EU-Land sind weniger als ein Prozent der Bevölkerung Katholiken sowie gut zehn Prozent muslimische Türken mit Wurzeln aus der Zeit des Osmanischen Reiches. In der der Hauptstadt Sofia will Franziskus mit Flüchtlingen zusammentreffen.

Kramp-Karrenbauer bei Europa-Initiative «Pulse of Europe» in Berlin

BERLIN (dpa) - Drei Wochen vor der Europawahl sucht die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Nähe zur Europa-Initiative «Pulse of Europe».

Kramp-Karrenbauer will am Sonntag (14.00 Uhr) auf dem Berliner Gendarmenmarkt eine Rede bei einer Demonstration der Initiative halten. Auch in anderen deutschen Städten sind Pro-Europa-Demonstrationen geplant.

Nordmazedonien wählt neues Staatsoberhaupt

SKOPJE (dpa) - In Nordmazedonien wird am Sonntag in einer Stichwahl das künftige Staatsoberhaupt bestimmt.

Der Präsidentschaftskandidat der regierenden Sozialdemokraten, Stevo Pendarovski, errang in der ersten Runde vor zwei Wochen einen hauchdünnen Vorsprung vor der parteilosen Politikerin Gordana Siljanovska-Davkova, die von der nationalistischen Opposition unterstützt wird.

Präsidentenwahl in Panama

PANAMA-STADT (dpa) - Panama wählt einen neuen Präsidenten. Als Favorit geht der Agrarunternehmer und frühere Landwirtschaftsminister Laurentino Cortizo in die Abstimmung am Sonntag.

Um die weit verbreitete Korruption in dem mittelamerikanischen Land zu bekämpfen, will er unter anderem das Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge reformieren.

Bangkok erwartet nach Krönung von König Rama X. große Prozession

BANGKOK (dpa) - In Bangkok sollen die Krönungsfeiern für Thailands König Maha Vajiralongkorn am Sonntag einen neuen Höhepunkt erreichen.

Der frisch gekrönte Monarch wird auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Hauptstadt getragen (Beginn: 11.00 Uhr MESZ). Dazu werden Hunderttausende Schaulustige erwartet.

Schalke will Klassenerhalt besiegeln - Leverkusen empfängt Frankfurt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Im Heimspiel gegen den FC Augsburg will der FC Schalke 04 auch die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga beseitigen.

Vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Eurosport Player) gegen die sicher geretteten Augsburger haben die Königsblauen sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. VfB Stuttgart und die klar bessere Tordifferenz im Vergleich mit den Schwaben.