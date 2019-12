Written by: Redaktion DER FARANG | 01/12/2019

EU-Kommission unter Ursula von der Leyen startet

BRÜSSEL (dpa) - Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen startet an diesem Sonntag offiziell. Ursprünglich sollten die Kommissionspräsidentin und ihre Kommissare schon am 1. November ihre Ämter antreten. Doch das Nominierungsverfahren verzögerte sich, weil drei Anwärter vom Europaparlament abgelehnt wurden.

Saudi-Arabien übernimmt für ein Jahr G20-Vorsitz

BERLIN (dpa) - Saudi-Arabien übernimmt am Sonntag den Vorsitz in der G20-Staatengruppe führender Wirtschaftsmächte. Das Königreich löst Japan an der Spitze der «Gruppe der 20» ab, die zwei Drittel der Weltbevölkerung und 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung repräsentiert. Die saudische Präsidentschaft ist wegen der Menschenrechtslage in dem autoritär geführten Wüstenstaat und der Beteiligung am Jemen-Krieg höchst umstritten.

AfD beendet Bundesparteitag mit weiteren Vorstandswahlen

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Die AfD beendet ihren Bundesparteitag in Braunschweig am Sonntag mit weiteren Vorstandswahlen. Am Samstag hatten die knapp 600 Delegierten den 44-jährigen Tino Chrupalla zum Nachfolger von Alexander Gauland an die Parteispitze gewählt. Zugleich bestätigten sie Jörg Meuthen (58) als Co-Vorsitzenden.

Dönhoff-Preis für Tusk und Fridays for Future - Gauck als Laudator

HAMBURG (dpa) - Der am Freitag ausgeschiedene EU-Ratspräsident Donald Tusk wird am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Marion-Dönhoff-Preis 2019 geehrt. Die Laudatio im Hamburger Schauspielhaus werde Altbundespräsident Joachim Gauck halten, teilte der «Zeit»-Verlag mit. Der Förderpreis geht an die Bewegung Fridays for Future. Mit ihren Protesten hätten die Schüler weltweit auf die dramatischen Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht.

Kenia-Bündnis in Sachsen präsentiert Koalitionsvertrag

DRESDEN (dpa) - CDU, Grüne und SPD in Sachsen wollen am Sonntag (13.30 Uhr) ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Regierung vorstellen. Damit gehen sechswöchige Verhandlungen zu Ende. Am Mittag kommen die künftigen Partner im Landtag noch einmal in großer Runde zu abschließenden Beratungen zusammen.

Tschechien stellt Lkw-Maut um - Betreiber warnt vor Staus

PRAG (dpa) - In Tschechien geht am Sonntag ein neues satellitengestütztes Lkw-Mautsystem an den Start. Die Betreibergesellschaft Czechtoll rechnet in den ersten Dezembertagen mit stockendem Verkehr oder Staus an zahlreichen Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten. Mehr als 150.000 Lkw und Reisebusse seien noch nicht mit neuen Bordgeräten ausgerüstet.

John Neumeier inszeniert «Die Glasmenagerie» von Tennessee Williams

HAMBURG (dpa) - Hamburgs Ballett-Chef John Neumeier bringt das Theaterstück «Die Glasmenagerie» von Tennessee Williams als Ballett auf die Bühne. Das Drama um eine Familie im Amerika der 1930er Jahre feiert am Sonntag (18.00 Uhr) seine Uraufführung an der Hamburger Staatsoper. Als Musik wählte Neumeier Werke von Charles Ives, Philip Glass und Ned Rorem, die musikalische Leitung übernimmt Simon Hewett.

Deutsche Handball-Frauen peilen bei WM zweiten Vorrundensieg an

YAMAGA (dpa) - Die deutschen Handball-Frauen peilen gegen Australien ihren zweiten Vorrundensieg bei der Weltmeisterschaft in Japan an. Nach dem Auftakterfolg gegen Brasilien geht die DHB-Auswahl an diesem Sonntag (10.00 Uhr) als klarer Favorit in das Duell mit dem krassen Außenseiter, der in seinem ersten Turnierspiel eine herbe 12:37-Niederlage gegen Dänemark kassierte.

Vettel als Vierter ins Formel-1-Finale - Hamilton auf Startplatz eins

ABU DHABI (dpa) - Sebastian Vettel muss sich auf einen schwierigen Saisonabschluss in der Formel 1 einstellen. Der Ferrari-Pilot startet erst hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc von Position vier in den letzten Grand Prix der Saison. Ganz vorne steht am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) in Abu Dhabi Lewis Hamilton.

Gladbach will zurück an die Tabellenspitze - Bremen im Abstiegskampf

BERLIN (dpa) - Borussia Mönchengladbach will am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Heimspiel gegen den SC Freiburg die Tabellenspitze zurückerobern. Im zweiten Sonntagspiel (18.00 Uhr/Sky) trifft der VfL Wolfsburg zu Hause auf Werder Bremen. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Europa League-Plätze halten. Werder steckt mitten im Abstiegskampf.