Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.19

Hochspannung in Shanghai: Vettel muss Bottas und Hamilton überholen

SHANGHAI (dpa) - Das 1000. Rennen der Formel 1 verspricht Hochspannung: Sebastian Vettel startet am Sonntag (8.10 Uhr/Sky und RTL) von Position drei in den Großen Preis von China.



Der Ferrari-Star konnte in der Qualifikation am Samstag auf dem Shanghai International Circuit beide Mercedes-Piloten nicht abfangen. Allerdings schnappte sich nicht der fünfmalige China-Gewinner und WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton die Pole, sondern Teamkollege Valtteri Bottas.

Kann Vettel am Start die Silberpfeile packen? Es geht. Es kann aber auch schiefgehen. Wie viel wird Sebastian Vettel wagen, um gleich nach dem Erlöschen der Roten Ampeln Bottas und Hamilton zu attackieren? Die Frage ist auch, ob und wenn ja, wie die beiden gegeneinander agieren. Ansonsten könnte es schwer werden für Vettel, vor, in oder gleich nach der ersten Kurve entscheidend nach vorn zu kommen.



Due Zahl 1000 wird immer wieder eingeblendet werden. Das 1000. Rennen soll etwas Besonderes werden. Bernie Ecclestone, der jahrzehntelang die Formel-1-Geschäfte führte und damit einen riesigen Teil der Grand Prix kommerziell verantwortete, ist bemerkenswerterweise nicht da. Welche Weltmeister sich präsentieren werden unter der Führung der neuen Formel-1-Bosse aus den USA, blieb zunächst offen. 33 gab es seit 1950 insgesamt.



Finnen wählen ein neues Parlament

HELSINKI (dpa) - In Finnland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. 200 Parlamentssitze werden in dem EU-Land neu vergeben.



Fünf Parteien lagen in den jüngsten Umfragen bei 12 bis 19 Prozent. Die Sozialdemokraten von Parteichef Antti Rinne können sich demnach bei der Abstimmung die besten Chancen auf einen Wahlsieg ausrechnen. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen legte in den vergangenen Wochen stark zu und stand zuletzt in den Befragungen auf Rang zwei.

Bombe soll mitten in Frankfurt unschädlich gemacht werden

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen der Entschärfung oder Sprengung einer US-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Sonntagmorgen Hunderte Menschen in Frankfurt ihre Häuser vorübergehend verlassen.



Der Kampfmittelräumdienst will den im Main entdeckten Sprengkörper unschädlich machen. Dabei gebe es die Option, die 250-Kilo-Bombe unter Wasser zu sprengen, hieß es vom Regierungspräsidium Darmstadt. Die Bombe war bei einem Übungstauchen der Feuerwehr entdeckt worden.

Musical «Paramour» feiert Europa-Premiere in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Zirkus trifft Musical: Mit «Paramour» feiert am Sonntag (18.30 Uhr) das erste Musical des kanadischen Zirkus Cirque du Soleil Europa-Premiere in Hamburg.



Das Broadway-Musical löst das Disney-Musical «Aladdin» im Theater Neue Flora ab und soll Musical und Artistik in einer Show vereinen. «Paramour» (Geliebte) spielt in den 1920er Jahren zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods.

FC Bayern will im Fernduell mit dem BVB zurückschlagen

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München will die Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückerobern.



Der Rekordmeister braucht am Sonntag (15.30 Uhr) einen Sieg bei Fortuna Düsseldorf, um am 29. Spieltag wieder an den Westfalen vorbeizuziehen. Im ersten Spiel des Tages trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf Hertha BSC (13.30 Uhr). Eintracht Frankfurt würde durch einen Sieg im Duell mit dem abstiegsbedrohten FC Augsburg (18.00 Uhr) seine Champions-League-Ambitionen bestätigen.

Pauline Schäfer kämpft am Schwebebalken um erste EM-Medaille

STETTIN (dpa) - Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer kämpft am Sonntag in Stettin am Schwebebalken um ihre erste Medaille bei den Europameisterschaften der Turnerinnen.



In der Qualifikation hatte die 22 Jahre alte Chemnitzerin mit einer fehlerfreien Übung auf Rang zwei ihr Potenzial angedeutet. Bei Weltmeisterschaften stand sie schon zweimal auf dem Podest. 2017 holte sie den ersten Titel einer deutschen Turnerin an diesem Gerät seit 36 Jahren.

Paris-Roubaix: Degenkolb mit Sieg-Chancen in der «Hölle des Nordens»

ROUBAIX (dpa) - Radprofi John Degenkolb geht am Sonntag mit Sieg-Chancen in den 117. Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix.



Der Gewinner von 2015 ist neben Nils Politt der deutsche Hoffnungsträger auf dem berühmten Kopfsteinpflaster-Parcours. Im Vorjahr siegte der Slowake Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Er zählt wie der belgische Olympiasieger Greg van Avermaet zu den Top-Favoriten.