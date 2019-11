Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.19

Koalitionsausschuss ringt um Einigung im Grundrentenstreit

BERLIN (dpa) - Die Spitzen der großen Koalition nehmen am Sonntag (10.00 Uhr) einen neuen Anlauf zur Lösung des monatelangen Streits über die Einführung einer Grundrente. Hinter vorgehaltener Hand hatte es zuletzt von verschiedenen Seiten der Koalition Signale gegeben, dass es in der Sitzung eine Einigung geben könne. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Freitag allerdings zurückhaltend geäußert.

Spanien wählt neues Parlament

MADRID (dpa) - Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Rund 37 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die zweite Parlamentswahl in diesem Jahr. Umfragen zufolge wird die «Sozialistische Arbeiterpartei» (PSOE) des amtierenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez die Abstimmung erneut gewinnen, aber wieder nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen. Damit droht die politische Blockade in Madrid weiterzugehen.

Rumänen wählen neuen Präsidenten

BUKAREST (dpa) - In Rumänien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis, der in Umfragen mit weitem Abstand vorne liegt. Er wird von der bürgerlichen Partei PNL unterstützt. Diese regiert erst seit einer Woche, nachdem die sozialdemokratische Vorgängerregierung mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden war.

Evangelische Kirche beginnt Jahrestagung zu Frieden und Missbrauch

DRESDEN (dpa) - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) startet am Sonntag (9.30 Uhr) ihre Synodentagung in Dresden, auf der es um Gerechtigkeit und Frieden sowie das Aufarbeiten von Missbrauchsfällen geht. Nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Kreuzkirche wird eine Grundsatzrede des EKD-Ratsvorsitzenden und Münchner Bischofs Heinrich Bedford-Strohm erwartet.

Japans neues Kaiserpaar zeigt sich bei Parade seinem Volk

TOKIO (dpa) - Japans neuer Kaiser Naruhito und seine Gemahlin Kaiserin Masako werden sich am Sonntag bei einer Parade durch Tokio ihrem Volk zeigen. Die Fahrt am Nachmittag (Ortszeit) in einem schwarzen Cabrio führt vom Palast über eine 4,6 Kilometer lange Strecke zur kaiserlichen Residenz im Stadtteil Akasaka und wird etwa eine halbe Stunde dauern.

Bundesliga: Alle Europa-League-Starter im Einsatz

BERLIN (dpa) - Der Bundesliga-Sonntag steht im Zeichen der Europa-League-Starter. Die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, die als Tabellenführer in den 11. Spieltag gegangen war, trifft zur Mittagszeit (13.30 Uhr/DAZN) auf Werder Bremen. Der VfL Wolfsburg, der in der Tabelle zuletzt aus der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga ins Mittelfeld zurückgefallen war, empfängt um 15.30 Uhr (Sky) Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt spielt am frühen Abend (18.00 Uhr/Sky) beim SC Freiburg.

ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres beginnen

LONDON (dpa) - In London beginnen am Sonntag die ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres. Im ersten Spiel des Tages trifft Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien auf den italienischen Turnier-Debütanten Matteo Berrettini (15.00 Uhr). Im Abend-Match bekommt es der sechsmalige Champion Roger Federer aus der Schweiz mit dem österreichischen French-Open-Finalisten Dominic Thiem zu tun (21.00 Uhr). Alle Partien werden live im TV-Sender Sky übertragen.