Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.19

Nach AfD-Kommentar: Nürnbergs Christkind will sich vor Presse äußern

NÜRNBERG (dpa) - Nach dem Eklat wegen eines rassistischen Kommentars auf der Facebook-Seite eines AfD-Kreisverbands will sich das neugewählte Nürnberger Christkind Benigna Munsi am Sonntag vor der Presse äußern. Bei dem für 14.00 Uhr im Nürnberger Rathaus geplanten Pressegespräch wird auch Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) Fragen beantworten.

Asean-Gipfel: Ringen um Freihandelsabkommen und Territorialstreit

BANGKOK (dpa) - Beim Asean-Gipfel im thailändischen Bangkok ist am Sonntag voraussichtlich auch der geplante Freihandelspakt RCEP Thema. Sollte das von China angeführte Vertragswerk zustande kommen, könnte unter seinem Dach ein Drittel des Welthandels abgewickelt werden. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft findet halbjährlich statt. Ein weiteres Thema sollen diesmal Territorialstreiten im Südchinesischen Meer sein, durch das wichtige Schifffahrtsstraßen führen.

Schriftsteller Norbert Scheuer erhält Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Der Autor Norbert Scheuer erhält am Sonntag (11.00 Uhr) in Braunschweig den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Der 67-Jährige bekommt die mit 30 000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman «Winterbienen». Der jährlich verliehene Preis gehört zu den angesehensten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Stifter sind die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk. Namensgeber ist der Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910).

Erstes rheinisches Bundesliga-Derby seit 1997

KÖLN (dpa) - Achim Beierlorzer steht im rheinischen Fußball-Bundesliga-Derby unter Druck. Der Trainer tritt mit dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zum ersten Nachbarschafts-Duell bei Fortuna Düsseldorf seit 1997 an. Beierlorzers Team liegt vor der Partie nur auf dem Relegationsrang und schied zuletzt am Dienstag gegen den Viertligisten Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus. Im zweiten Sonntagsspiel empfängt der FC Augsburg den FC Schalke 04 (18.00 Uhr/Sky).

Hamilton vor sechstem WM-Titel - Platz acht in Austin reicht

AUSTIN (dpa) - Lewis Hamilton kann am Sonntag (20.10 Uhr/RTL und Sky) zum sechsten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Dazu genügt dem Mercedes-Piloten beim Großen Preis der USA im texanischen Austin schon ein achter Platz. Der 34 Jahre alte Brite ist mit fünf Erfolgen der alleinige Rekordsieger auf dem Circuit und kann seinen elften Saisonsieg schaffen. Ferrari-Star Sebastian Vettel aus Heppenheim will sich in den verbleibenden drei Saisonrennen noch den dritten Rang in der Gesamtwertung sichern.