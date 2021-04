Das bringt der Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 25/04/2021 | Überblick

Bürger in Albanien wählen neues Parlament

TIRANA: In Albanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. In den Meinungsumfragen liegen die Sozialisten von Ministerpräsident Edi Rama vorne. Das Balkanland ist politisch tief gespalten, die verfeindeten Lager sprechen einander die Daseinsberechtigung ab. Die national-konservative Opposition wirft Rama Wahlbetrug und Korruption vor. Sie boykottiert zusammen mit einer kleineren, sozialliberalen Partei seit mehr als zwei Jahren das Parlament. Sie nimmt aber an dieser Wahl wieder teil. Die Wahllokale öffnen um 07.00 und schließen um 19.00 Uhr (MESZ).

Leipzig will Rückstand auf Bayern verkürzen - Gladbach gefordert

BERLIN: Fußball-Bundesligist RB Leipzig will den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern verkürzen und den frühzeitigen Titelgewinn des Rekordmeisters vorerst verhindern. Die Sachsen empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) am 31. Spieltag Aufsteiger VfB Stuttgart. Verliert RB nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen auch gegen die Stuttgarter, wäre der FC Bayern vorzeitig zum 31. Mal Meister. Für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann geht es nach drei sieglosen Heimspielen auch darum, Platz zwei zu festigen.

Deutsches Team zum Abschluss der Turn-EM mit drei Medaillenchancen

BASEL: Zum Abschluss der Turn-Europameisterschaften in Basel hat die deutsche Mannschaft an diesem Sonntag (ab 13.00 Uhr) noch einmal drei Chancen auf eine Medaille. Andreas Toba aus Hannover bestreitet am Reck sein erstes Finale bei einem internationalen Championat. Der 30-Jährige war mit 14,433 Punkten ebenso als Bester der Qualifikation in den Endkampf der besten Acht eingezogen wie Lukas Dauser aus Unterhaching mit 15,166 Punkten am Barren. Im letzten von vier Einzel-Finals bei den Frauen tritt die Stuttgarterin Kim Bui am Boden an.

Schachmann startet als Mitfavorit bei Lüttich-Bastogne-Lüttich

LÜTTICH: Radprofi Maximilian Schachmann geht am Sonntag als Mitfavorit in den Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der 27 Jahre alte Berliner, der 2019 bei dem ältesten Eintagesrennen der Welt bereits den dritten Platz belegt hatte, zeigte sich zuletzt in guter Form. Die Topfavoriten sind auf dem 259,1 Kilometer langen Parcours durch die Ardennen aber der französische Weltmeister Julian Alaphilippe und der Tour-de-France-Zweite Primoz Roglic aus Slowenien.