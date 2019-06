Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

G20-Finanzminister beraten über globale Steuerreform

FUKUOKA (dpa) - Die Finanzminister der G20-Wirtschaftsmächte beraten am Samstag im japanischen Fukuoka über eine radikale Neuordnung der internationalen Konzernbesteuerung.



Bei dem Treffen, bei dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vertreten sein wird, geht es zum einen um die Einführung globaler Mindeststeuern. Diskutiert wird außerdem eine Neuverteilung der staatlichen Besteuerungsrechte, die sich in Zukunft weniger am Produktionsstandort, dafür mehr am Ort des Marktes und des Konsums orientieren könnten.

Festivals «Rock im Park» und «Rock am Ring» gehen weiter

NÜRNBERG/NÜRBURG (dpa) - Auf dem Nürnberger Zeppelinfeld wird am Samstag das Festival «Rock im Park» mit Zehntausenden Musikfans fortgesetzt.



Parallel dazu findet das etwas größere Zwillingsfestival «Rock am Ring» am Nürburgring statt. Als Headliner in Nürnberg steht die US-Metal-Band Slipknot auf dem Programm. Mehr als 70.000 Fans werden zu dem dreitägigen Spektakel in Franken erwartet.

Briefmarkensammlung von Ex-Tengelmann-Chef kommt unter den Hammer

WIESBADEN/MÜLHEIM (dpa) - Ein Teil der größten und bedeutendsten Briefmarkensammlung aus Deutschland wird am Samstag (11.00 Uhr) versteigert.



Zu den herausragenden Losen aus dem Besitz des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub zählt der «Baden-Fehldruck 9 Kreuzer» mit einem Startgebot von 800.000 Euro, wie das Heinrich Köhler Auktionshaus in Wiesbaden mitteilte.

Fußball-Nationalteam strebt auch ohne Löw Sieg in Weißrussland an

MINSK (dpa) - Mit einem Sieg in Weißrussland will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr) den nächsten Schritt zur Europameisterschafts-Endrunde 2020 machen.



Dabei muss die DFB-Auswahl in Borissow ohne Joachim Löw auskommen. Der Bundestrainer muss sich noch von den Folgen eines Sportunfalls erholen. Löw wird von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten.

DFB-Frauen hoffen auf erfolgreichen WM-Start gegen China

RENNES (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen bestreiten am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen China ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich.



Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fiebert ihrem ersten Pflichtspiel mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes genauso entgegen wie die Spielerinnen. Mit einem Sieg will das Team den Grundstein für den Einzug in die K.o.-Runde legen.

Deutsches Doppel greift nach Titel - Herren-Halbfinale wird gespielt

PARIS (dpa) - Die Tennisspieler Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den French Open in Paris am Samstag die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren.



Der Kölner Mies und der Coburger Krawietz treffen nach dem Damen-Finale auf die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin (ca. 17.00 Uhr/Eurosport). Die letzten deutschen Doppel-Sieger bei einem Grand-Slam-Turnier waren Gottfried von Cramm und Henner Henkel im Jahr 1937.

Kampf um Pole Position in Kanada: Mercedes als Favorit

MONTRÉAL (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel hofft auf einen vorderen Startplatz für das Formel-1-Rennen von Kanada.



Der viermalige Weltmeister und Vorjahresgewinner muss in der Qualifikation am Samstag (20.00 Uhr MESZ) in Montréal aber in erster Linie Mercedes bezwingen.