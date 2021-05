Das bringt der Samstag

Großeinsatz der Polizei wegen Demonstrationen an Pfingsten in Berlin

BERLIN: Wegen zahlreicher angekündigter Demonstrationen sieht die Berliner Polizei am Pfingstwochenende einem Großeinsatz entgegen. Rund 3000 Polizisten sollen unterwegs sein, Unterstützung kommt aus zahlreichen anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Besonders zwei große, inzwischen von der Polizei verbotene Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen am Samstag und Sonntag auf der Straße des 17. Juni stehen im Fokus - ebenso wie mehrere Demonstrationen von Palästinenser-Gruppen gegen die Politik Israels.

Finale des Eurovision Song Contest geht in Rotterdam über die Bühne

ROTTERDAM: In Rotterdam kämpfen am Samstag (ab 21.00 Uhr live im Ersten) unter Corona-Regeln 26 Finalisten um den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest. Es ist der 65. ESC, letztes Jahr fiel der Musikwettbewerb wegen der Corona-Pandemie erstmals seit 1956 aus. Viele der 2020 nominierten Teilnehmer nehmen erneut teil - jedoch mit einem neuen Lied. Für Deutschland (Startnummer 15) geht der neu gefundene Jendrik Sigwart mit «I Don't Feel Hate» ins Rennen. Bei den Buchmachern hat der 26-Jährige aus Hamburg wenig Chancen. Als Favoriten gelten Länder wie Malta, Frankreich, Island, Italien und die Schweiz. Das Siegerlied steht nach der traditionell komplizierten Punktevergabe gegen 1.00 Uhr nachts (Pfingstsonntagfrüh) fest.

17. Architekturbiennale zur Zukunft des Wohnens startet in Venedig

VENEDIG: In der norditalienischen Stadt Venedig beginnt am Samstag (11.00 Uhr) die 17. Internationale Architekturbiennale. Bei der wichtigsten Präsentation zur Baukunst weltweit zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern ihre Entwürfe und Ideen. Außerdem kann das Publikum 61 Länderpavillons betrachten. Die Schau, die bis zum 21. November läuft, steht unter dem Motto «How will we live together?» (Wie werden wir zusammenleben?).

Letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga: Zweiter Absteiger gesucht

BERLIN: Am 34. und letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga entscheidet sich an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), wer neben dem FC Schalke 04 in die 2. Liga absteigt und wer in die Relegation muss. Der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln braucht daheim gegen Schalke unbedingt einen Sieg. Werder Bremen steht vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Relegationsrang 16, Arminia Bielefeld belegt vor dem Spiel beim VfB Stuttgart den rettenden 15. Platz.

Eishockey-Nationalteam bestreitet zweites WM-Spiel gegen Norwegen

RIGA: Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist nur 20 Stunden nach dem 9:4-Pflichtsieg zum Auftakt gegen Italien bei der Weltmeisterschaft wieder gefordert. Am frühen Samstagmittag (11.15 Uhr/Sport1) trifft die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm in Riga auf Norwegen und muss für das angestrebte Erreichen des Viertelfinals nachlegen. Das zweite Gruppenspiel dürfte schwieriger werden als die Partie gegen die Italiener, die im Vorfeld von insgesamt 15 Corona-Fällen betroffen waren.

Kampf um die Monaco-Pole: Ferrari schließt zum Favoritenkreis auf

MONTE CARLO: Der Große Preis von Monaco geht an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky) in seine vorentscheidende Phase. In der Qualifikation steht der Kampf um die besten Startplätze an. Wer die Pole Position für den Formel-1-Klassiker am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) holt, hat auch große Siegchancen. In den vorangegangenen elf Ausgaben gewann achtmal der Fahrer, der auch von Platz eins aus gestartet war auf dem engen und nur 3,337 Kilometer langen Stadtkurs an der Côte d'Azur.