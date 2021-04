Das bringt der Samstag

Corona-Notbremse: Beschränkungen seit Mitternacht

BERLIN: In der Nacht zum Samstag ist erstmals die neue Corona-Notbremse des Bundes in Kraft getreten. Die Regelung gilt automatisch in Landkreisen oder Städten, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag. Das betrifft 325 Kreise und kreisfreie Städte. Von Mitternacht bis 5 Uhr darf niemand mehr das Haus verlassen, außer es gibt gewichtige Gründe wie etwa die Pflege von Angehörigen, die Versorgung von Tieren, Notfälle oder die Arbeit.

Russland will Seegebiete im Schwarzen Meer sperren

MOSKAU: Russland will ab diesem Samstag mehrere Seegebiete im Schwarzen Meer sperren. Von der bis zum 31. Oktober geplanten Sperrung soll die Schifffahrt durch die Meerenge von Kertsch an der Halbinsel Krim aber nicht betroffen sein. Aus der EU und der Ukraine sowie von der Nato kam dennoch Kritik an dem russischen Vorhaben. Es besteht unter anderem die Sorge, dass die im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verankerten Durchfahrtsrechte eingeschränkt und die internationale Schifffahrt behindert werden könnten.

Viel Kritik vor Asean-Sondergipfel zur Krise in Myanmar

JAKARTA: Knapp drei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar will die Vereinigung Südostasiatischer Staaten (Asean) am Samstag bei einem Sondergipfel über die schwere Krise in ihrem Mitgliedsland beraten. Im Vorfeld gibt es viel Kritik, weil zu dem Treffen auch der Junta-Chef Min Aung Hlaing in der indonesischen Hauptstadt Jakarta erwartet wird. Putsch-Gegner hatten Interpol in einem Schreiben aufgefordert, den General bei seiner Reise festnehmen zu lassen und Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuleiten.

FC Bayern kann bereits Meister werden - BVB in Wolfsburg gefordert

BERLIN: Der FC Bayern München kann schon am Samstag (15.30 Uhr) seinen neunten deutschen Meistertitel in Serie perfekt machen. Bei einem Sieg beim FSV Mainz 05 wäre das Team von Trainer Hansi Flick an den folgenden drei Spieltagen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Vor dem 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig zehn Punkte. Die Leipziger spielen erst am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart. Für die Bayern wäre es die 31. deutsche Meisterschaft insgesamt.

Nach Aus von München: Erreichen Mannheim und Berlin DEL-Halbfinale?

MANNHEIM/BERLIN: In der Deutschen Eishockey Liga fallen am Samstag (17.30 Uhr/MagentaSport) die Entscheidungen über die drei weiteren Halbfinalisten. Nach dem Aus des EHC Red Bull München müssen die Mitfavoriten Adler Mannheim und Eisbären Berlin gewinnen, um ein Aus im Playoff-Viertelfinale zu vermeiden. Die Mannheimer haben im dritten Duell mit den Straubing Tigers beim Serien-Stand von 1:1 Siegen ebenso wieder Heimrecht wie die Berliner gegen die Iserlohn Roosters.

Elisabeth Seitz bestreitet bei Turn-EM Stufenbarren-Finale

BASEL: Zum Auftakt der Einzelentscheidungen bei den Turn-Europameisterschaften in Basel ist Elisabeth Seitz am Samstag als einzige Deutsche an den Start. Die 27 Jahre alte Stuttgarterin tritt ab 15.10 Uhr am Stufenbarren an. Sie hatte sich mit 14,033 Punkten als Drittbeste für das Finale der besten Acht qualifiziert.