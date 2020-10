Das bringt der Samstag

Österreichs Regierung stellt neue Corona-Maßnahmen vor

WIEN: Österreichs Regierung will am Samstag neue Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Coronavirus-Infektionszahlen im Land vorstellen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz (16.30 Uhr) in Wien informieren. Zuvor trifft er sich mit den Chefs der Bundesländer sowie der Opposition und dem Bundespräsidenten. Welche Maßnahmen geplant sind und ab wann sie gelten, blieb zunächst offen. Viele Medien spekulieren über einen Teil-Lockdown in etwa analog zu den deutschen Maßnahmen.

BERLIN: Mit neun Jahren Verspätung eröffnet am Samstag (14.00 Uhr) mit den ersten beiden Landungen der neue Hauptstadtflughafen BER. Eine Easyjet-Maschine vom Flughafen Tegel sowie ein Lufthansa-Flug aus München sollen zeitgleich auf den beiden Start- und Landebahnen des bisherigen Flughafens Schönefeld sowie des BER aufsetzen. Der neue Flughafen gilt damit als eröffnet. Eine offizielle Feier wird es angesichts der mehrfachen Verschiebungen, verdreifachten Baukosten und jahrelangen Verzögerungen nicht geben.Georgien wählt mitten in Corona-Pandemie neues Parlament

Erste Runde landesweiter Corona-Massentests in der Slowakei beginnt

BRATISLAVA: In der Slowakei beginnt am Samstag (07.00 Uhr) die erste Runde landesweiter Massentests auf das Coronavirus. Die Armee richtet am Wochenende rund 5000 Abnahmestellen ein, unter anderem in Schulen und Rathäusern. Verwendet werden Antigen-Schnelltests, die innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis liefern, aber als weniger zuverlässig als PCR-Tests gelten. Mit den Massentests sollen bisher unbekannte Ansteckungsherde ermittelt werden.

TIFLIS: In der Schwarzmeerrepublik Georgien sind am Samstag (ab 5.00 Uhr MEZ) mehr als 3,5 Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. 48 Parteien und 2 Wahlblöcke kämpfen um die 150 Sitze in der Volksvertretung. In den Umfragen liegt die Regierungspartei Georgischer Traum des Multimilliardärs Bidsina Iwanischwili vorn. Dahinter kommt die Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr MEZ. Danach wird mit ersten Prognosen gerechnet.

Wahl in Elfenbeinküste - Amtsinhaber Ouattara tritt erneut an

ABIDJAN: Bei der Wahl in der westafrikanischen Republik Elfenbeinküste bewirbt sich Präsident Alassane Ouattara am Samstag um eine dritte Amtsperiode. Der 78-Jährige hatte im März zwar den Verzicht auf eine erneute Kandidatur verkündet, war dann nach dem überraschenden Tod seines designierten Nachfolgers aber doch erneut angetreten. Beobachter wie die International Crisis Group räumen der weitgehend zersplitterten Opposition und ihren Kandidaten kaum Chancen ein.

Atomkraftgegner erwarten Castor-Transport im Hafen Nordenham

NORDENHAM: Kernkraftgegner rechnen für Samstag mit der Ankunft eines Atommülltransports aus Großbritannien im Hafen Nordenham an der Unterweser. Die sechs Castor-Behälter kommen aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield und sollen mit der Bahn in ein Zwischenlager am stillgelegten Kernkraftwerk Biblis in Hessen gebracht werden. Die genaue Ankunftszeit ist nach Angaben des Protestbündnisses «Castor stoppen» nicht bekannt. Die Castor-Gegner wollen nachmittags in Nordenham demonstrieren.

Schriftstellerin Elke Erb wird mit Georg-Büchner-Preis geehrt

DARMSTADT: Der Schriftstellerin Elke Erb wird an diesem Samstag (16.00 Uhr) für ihr literarisches Lebenswerk in Darmstadt der Georg-Büchner-Preis verliehen. Die Laudatio auf die 82-Jährige wird im Staatstheater der Lyriker Hendrik Jackson halten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hält trotz der Corona-Pandemie an der Verleihung fest, allerdings fast ohne Publikum. Die Veranstaltung werde jedoch via Livestream zu verfolgen sein, teilte die Akademie mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Halloween fällt im Corona-Jahr praktisch aus

BERLIN: In Millionen Familien sieht das Halloween-Fest im Corona-Jahr an diesem Samstag (31.10.) anders aus. Experten sehen das übliche Um-die-Häuser-Ziehen von Kindern wegen der Corona-Pandemie sehr kritisch. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey schloss sich der Einschätzung an: «In Gruppen von Tür zu Tür zu laufen und Süßigkeiten zu sammeln - dafür ist aktuell nicht die Zeit.» Der amerikanische Brauch ist seit Jahren auch in Deutschland weit verbreitet. Für evangelische Christen ist der 31. Oktober der Reformationstag. Er ist in neun Bundesländern Feiertag.

FC Bayern in Köln gefordert - Gladbach empfängt RB Leipzig

BERLIN: Der FC Bayern München strebt am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze an. Der Rekordmeister muss am Samstag (15.30 Uhr) beim noch sieglosen 1. FC Köln antreten und könnte mit einem Erfolg Rang eins von RB Leipzig übernehmen. Die Sachsen reisen drei Tage nach dem 0:5 in der Königsklasse bei Manchester United zum Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach am Abend (18.30 Uhr). Borussia Dortmund will mit einem Sieg bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (15.30 Uhr) seinen Platz in der Spitzengruppe festigen.

Formel 1 testet Zweitagesformat in Imola

IMOLA: Nach dem Verzicht auf das komplette Freitagstraining erwartet die Formel 1 ein stressiger Samstag in Imola. Nur eine 90-minütige Übungseinheit (ab 10.00 Uhr) bleibt Fahrern und Teams, sich auf die Strecke im Autodromo Enzo e Dino Ferrari nahe Bologna einzustellen. Auf dem Kurs gastierte die Rennserie zuletzt im Jahr 2006, daher fehlen Erfahrungswerte. So stellen sich die Rennställe auf hektische Betriebsamkeit ein, um möglichst viele Daten für die Qualifikation am Nachmittag (ab 14.00 Uhr) zu sammeln.