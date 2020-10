Das bringt der Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 10/10/2020 | Überblick

Stichwahlen zum Senat in Tschechien gehen zu Ende

PRAG: In Tschechien werden die zweitägigen Stichwahlen um die verbleibenden 26 Sitze im Senat fortgesetzt. Die Bürger können ihre Stimme am Samstag noch von 8.00 bis 14.00 Uhr abgeben. Mit dem Ergebnis wird bis zum Abend gerechnet. Hochrechnungen und Prognosen gibt es nicht. Angesichts massiv steigender Corona-Zahlen in Tschechien gelten strenge Hygienevorschriften.

Nordkorea feiert Gründungstag der Arbeiterpartei - Militärparade?

SEOUL: Nordkorea feiert an diesem Samstag den 75. Gründungstag der im Land herrschenden Arbeiterpartei. In Südkorea wird erwartet, dass das abgeschottete Nachbarland eine große Militärparade in der Hauptstadt Pjöngjang abhält. In diesem Zusammenhang wird auch spekuliert, dass Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete vorführen könnte. Die Führung in Pjöngjang nimmt häufig wichtige Gedenk- oder Feiertage zum Anlass, um Stärke zu demonstrieren.

Tennis-Doppel Krawietz und Mies bestreitet French-Open-Finale

PARIS: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat bei den French Open die Chance auf die Wiederholung des Vorjahressieges. Die Titelverteidiger treffen am Samstag in Paris nach dem Damen-Finale (ca. 17.00 Uhr/Eurosport) auf die US-Open- Champions Mate Pavic (Kroatien) und Bruno Soares (Brasilien).

Nationalteam strebt in Ukraine ersten Sieg in Nations League an

KIEW: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft strebt am Samstag (20.45 Uhr) in Kiew gegen die Ukraine den langersehnten Premierensieg in der Nations League an. Zum Auftakt der zweiten Auflage des vor zwei Jahren erstmals ausgespielten Wettbewerbs reichte es im vergangenen Monat nur zu zwei 1:1-Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz. Die DFB-Auswahl steht damit schon unter Erfolgsdruck.

Nur ein Formel-1-Training vor Startplatzjagd auf dem Nürburgring

NÜRBURG: Nach der Absage des kompletten Trainingstags am Freitag wartet auf die Formel-1-Piloten beim Grand Prix der Eifel viel Arbeit. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und seinen Rivalen bleibt vor der Qualifikation am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) nur eine einzige Einheit zur Abstimmung ihrer Autos. Das einstündige Abschlusstraining auf dem Nürburgring beginnt um 12.00 Uhr.