Das bringt der Samstag

CSU-Parteitag im Netz mit Rede von Söder über Corona-Krise

MÜNCHEN: Eine Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder und die Bearbeitung eines fast 400 Seiten starken Antragsbuchs stehen an diesem Samstag im Fokus des CSU-Parteitags. Wegen der Corona-Krise findet der Parteitag (Beginn 13.00 Uhr) nur im Internet statt. Rund 800 Delegierte werden zu der Videokonferenz erwartet. Lange hatte die CSU gehofft, den großen Parteitag im 75. Jahr ihres Bestehens als Präsenzveranstaltung abhalten zu können.

Gedenken zum Oktoberfest-Attentat mit Steinmeier

MÜNCHEN: Zum 40. Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats auf das Münchner Oktoberfest werden am Samstag (10.00 Uhr) Politiker, Überlebende und Opfervertreter bei einer Gedenkfeier an der Theresienwiese erwartet. Erstmals kommt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein deutsches Staatsoberhaupt zu dem alljährlichen Termin. Auch die Teilnahme von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist eine Premiere. Am Abend des 26. September 1980 hatte eine Bombe zwölf Wiesnbesucher sowie den rechtsextremen Bombenleger Gundolf Köhler in den Tod gerissen.

Trump will seine Kandidatin für die Ginsburg-Nachfolge verkünden

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump will am Samstag (23.00 Uhr MESZ) im Weißen Haus verkünden, wen er für die Nachfolge der verstorbenen Richterin am Obersten US-Gericht, Ruth Bader Ginsburg, nominiert. Klar ist bereits, dass Trump eine Frau für den Posten vorschlagen will. Ginsburg war am 18. September im Alter von 87 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Um die Nachbesetzung ihres Postens am einflussreichen Supreme Court ist zwischen Republikanern und Demokraten ein erbitterter Streit entbrannt. Die Republikaner streben eine Abstimmung im Senat über die Kandidatin noch vor Jahresende an - möglicherweise sogar noch vor der Wahl am 3. November. Die Demokraten fordern, dass der Sieger der Präsidentschaftswahl einen Kandidaten für den Posten vorschlägt.

Thüringer SPD wählt ihre Spitze neu - Parteitag mit Scholz

BAD BLANKENBURG: Der thüringische Innenminister Georg Maier soll Thüringens Sozialdemokraten in die Neuwahl im kommenden Jahr führen. Maier tritt am Samstag (9.30 Uhr) auf einem Landesparteitag in Bad Blankenburg bei der Wahl zum SPD-Landesvorsitzenden an. Er will Nachfolger von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee werden, der aus Altersgründen nicht mehr kandidiert. Gleichzeitig soll Maier auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 nominiert werden.

Corona im Griff: Automesse beginnt in Peking - größter Markt erholt

PEKING: Als erste große internationale Automesse seit mehr als einem halben Jahr öffnet die «Auto China 2020» an diesem Samstag in Peking die Pforten. Da China das Coronavirus weitgehend im Griff hat und schon länger kaum noch lokale Ansteckungen mehr zählt, wird die im Frühjahr zunächst verschobene große Automobilausstellung auf dem weltgrößten Fahrzeugmarkt bis zum nächsten Wochenende nachgeholt. Aus Angst vor der Einschleppung des Coronavirus hat China strenge Einreisebeschränkungen mit zwei Wochen Quarantäne verfügt.

Teil der Olbricht-Sammlung wird in Köln versteigert

KÖLN: Teile der Kunstkollektion des Privatsammlers Thomas Olbricht werden am Samstag (10.00 Uhr) in Köln versteigert. Die Auktion umfasst nach Angaben des Auktionshauses Van Ham etwa 500 Objekte. Die Sammlung Olbricht gilt als eine der wichtigsten Privatsammlungen in Deutschland. In Berlin hatte Olbricht zehn Jahre lang den «me Collectors Room» betrieben. Im Mai wurde bekannt, dass er sich nach Essen zurückzieht, wo er mit seiner Frau Claudia lebt.

Bundesliga-Krisenduell auf Schalke

DÜSSELDORF: Schon am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Duell zweier Krisen-Clubs. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Werder Bremen. Bei einer Niederlage könnte der Job von Schalke-Trainer David Wagner in Gefahr sein. Zum Saisonauftakt hatten die Gelsenkirchener 0:8 beim FC Bayern München verloren. Die Bremer unterlagen zu Hause Hertha BSC 1:4. Zum Spitzenspiel empfängt Bayer Leverkusen zuvor RB Leipzig.

Kiel und Flensburg spielen um ersten Handball-Titel der Saison

DÜSSELDORF: Mit dem Duell um den Supercup läuten Rekord-Champion THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky Sport News HD) die neue Handball-Saison ein. Fünf Tage vor dem Bundesliga-Auftakt geht es für die Nordrivalen in Düsseldorf um den ersten Titel der Spielzeit 2020/21. Die Supercup-Statistik zwischen den beiden Topteams ist ausgeglichen.