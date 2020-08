Das bringt der Samstag

Belarus-Protest: Frauen planen großen Marsch gegen Lukaschenko

MINSK: Trotz scharfer Demonstrationsverbote in Belarus (Weißrussland) haben Gegner des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko zu einem breiten Protest von Frauen gegen «Europas letzten Diktator» aufgerufen. Ziel sei es, die Freilassung von Gefangenen zu erreichen, die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgen zu lassen und Neuwahlen zu erwirken, hieß es in dem Aufruf. Die Aktion läuft unter dem Namen «Große Parade der weiblichen Friedenstruppen».

Projekt autofreie Friedrichstraße startet in Berlin

BERLIN: Nach monatelangen kontroversen Debatten startet am Samstag (13.00 Uhr) das mit Spannung erwartete Modellprojekt autofreie Friedrichstraße in Berlin. Der Abschnitt zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße wurde zu einer Flaniermeile umgestaltet, in der Autos bis Ende Januar tabu sind. Stattdessen sollen Bäume, Sitzgelegenheiten und Freiluftgastronomie zum Bummeln und Verweilen einladen. Mittendrin gibt es einen breiten Radweg.

Trotz Corona: Lack- und Lederschiff auf dem Bodensee unterwegs

FRIEDRICHSHAFEN/KONSTANZ: Das «Torture Ship» lockt eigentlich jedes Jahr mehrere Hundert Fans der Fetisch- und Swingerszene an den Bodensee. Doch dieses Jahr müssen die Partygäste wegen der Corona-Krise einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Maximal 250 Gäste seien bei dem Fest am Samstag (19 Uhr) erlaubt, sagte der Veranstalter Thomas Siegmund im Vorfeld. Zudem gelte Maskenpflicht und Security-Mitarbeiter würden auf dem Schiff darauf achten, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden.

Tour de France startet in Nizza - Einschränkungen wegen Corona

NIZZA: Begleitet von großen Corona-Sorgen beginnt am Samstag in Nizza die 107. Tour de France. Nachdem die Infektionszahlen in Frankreich stark gestiegen sind, wurden die Maßnahmen noch einmal verschärft. Zuschauer sind an der Strecke zugelassen, aber stark limitiert. Sportlich gelten auf dem 3484,2 Kilometer langen Kurs bis Paris Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien und der slowenische Vuelta-Gewinner Primoz Roglic als die Top-Favoriten.

Mercedes will Pole Serie in Spa fortsetzen

SPA-FRANCORCHAMPS: Der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes will die siebte Pole Position im siebten Saisonrennen. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton sowie dessen Teamkollege Valtteri Bottas müssen sich in der Qualifikation an diesem Samstag (15.00 Uhr/Sky und RTL) im belgischen Spa-Francorchamps aber auf Gegenwehr gefasst machen. Beide teilten sich bisher die Poles in diesem Jahr: Viermal fuhr Hamilton von Position eins los, zweimal Bottas.