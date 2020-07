Das bringt der Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

G20-Finanzminister sprechen über Corona-Hilfen und Digitalsteuer

DSCHIDDA/BERLIN: Die Finanzminister großer Industrie- und Wirtschaftsmächte sprechen am Wochenende über zusätzliche Hilfen für arme Länder in der Corona-Krise und die Besteuerung großer, internationaler Digitalfirmen. Die Bundesregierung erhofft sich unter anderem einen Fahrplan für die geplante weltweite Steuerreform, die wegen der Pandemie ins Stocken geraten ist. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wolle das Thema vorantreiben, hieß es in Berlin. Die USA hatten zuletzt angekündigt, sich vorerst aus den Gesprächen zurückzuziehen.

EU-Staaten suchen Einigung über Corona-Hilfen

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder versuchen am Samstag in Brüssel, eine Einigung über die Finanzpolitik der kommenden Jahre zu finden. Verhandelt wird über den Vorschlag eines 750 Milliarden Euro schweren Programms zum wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise sowie über den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen von 1074 Milliarden Euro. Es ist der zweite und letzte Tag des EU-Gipfels. Der Freitag war geprägt von Verhandlungen über Konfliktpunkte wie den Umfang beider Programme, Rabatte für große Beitragszahler und Bedingungen für Krisenhilfen.