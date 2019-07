Written by: Redaktion DER FARANG | 06/07/2019

SPD und Grüne entscheiden über Rot-Grün-Rot in Bremen

BREMEN (dpa) - SPD und Grüne in Bremen stimmen am Samstag auf getrennten Parteitagen über den Entwurf eines Koalitionsvertrages für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis in dem Bundesland ab.



Die Linken billigten den Vertrag bereits, allerdings steht bei der Linkspartei noch ein bindender Mitgliederentscheid an. Bei SPD (ab 10.00 Uhr) und Grünen (ab 11.00 Uhr) entscheiden die Parteitage abschließend.

Zerstrittene NRW-AfD sucht auf Parteitag neue Spitze

WARBURG (dpa) - Die zerstrittene nordrhein-westfälische AfD sucht bei einem vorgezogenen Parteitag am Samstag (12.00 Uhr) eine neue Führung.



Die Doppelspitze aus den beiden Vorsitzenden Thomas Röckemann und Helmut Seifen solle mitsamt dem Landesvorstand abgewählt werden und den Weg für einen Neuanfang freimachen, hatte Parteisprecher Martin Schiller der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Jüngster Royal wird getauft - Archies Taufpaten noch unbekannt

WINDSOR (dpa) - Das erste Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37), der kleine Archie, wird am Samstag in Windsor getauft.



Die Zeremonie soll in einem kleinen Kreis stattfinden. Die britische Königin Elizabeth II. (93) wird nicht bei der Taufe ihres Urenkels dabei sein, da sie andere Terminverpflichtungen hat.

Unesco entscheidet über deutsche Anträge für Weltkulturerbe

BAKU (dpa) - Nach tagelangen Beratungen wird es bei der diesjährigen Sitzung des Welterbekomitees der Unesco nun spannend für die Anträge aus Deutschland.



Womöglich am Samstag könnte das Gremium der Kulturorganisation der Vereinten Nationen über drei Anträge entscheiden, die auch Deutschland betreffen.

Münchner Filmfest endet mit Preisverleihungen und Komödie

MÜNCHEN (dpa) - Mit der Verleihung der internationalen Festivalpreise geht am Samstagabend das Filmfest München zu Ende.



Ausgezeichnet werden unter anderem der beste Film im Wettbewerb Cinemasters und der Filmnachwuchs. Der Verband der Filmkritik vergibt zudem seinen Fipresci-Preis.

Tennisprofis Görges und Struff mit Achtelfinal-Chance in Wimbledon

LONDON (dpa) - Nach dem frühen Aus von Alexander Zverev und Angelique Kerber spielt ein deutsches Tennis-Duo am Samstag in Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale.



Die 30-jährige Julia Görges bekommt es im ersten Match auf dem zweitgrößten Platz (14.00 Uhr/MESZ) mit der US-Amerikanerin Serena Williams zu tun. Der 29 Jahre alte Sauerländer Jan-Lennard Struff trifft auf Michail Kukuschkin aus Kasachstan und kann sich gute Chance ausrechnen (2. Spiel nach 12.00 Uhr MESZ).

England und Schweden bestreiten in Nizza Spiel um Platz drei

NIZZA (dpa) - Einen Tag vor Abschluss der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich steigt das Spiel um Platz drei.



In Nizza treffen im «kleinen Finale» am Samstag (17.00 Uhr/ZDF) England und Deutschland-Bezwinger Schweden aufeinander.

50 Jahre nach Merckx-Premierentriumph: Tour startet in Brüssel

BRÜSSEL (dpa) - 50 Jahre nach dem ersten Tour-de-France-Titel von Eddy Merckx startet das größte Radrennen der Welt am Samstag in Brüssel.



Der Beginn der 194,5 Kilometer langen Flachetappe, die von Brüssel über die Mauer von Geraardsbergen und Chaleroi zurück in die belgische Hauptstadt führt, ist für 12.00 Uhr angesetzt.