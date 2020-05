Das bringt der Samstag

Written by: Redaktion (dpa)

Bundesweit Tausende Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen erwartet

BERLIN: Bundesweit wollen am Samstag wieder mehrere Tausend Menschen gegen die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie demonstrieren. Allein in Stuttgart sind 5000 Teilnehmer angekündigt. Auch in München, Berlin, Dortmund und vielen anderen Städten wollen Gegner der Maßnahmen auf die Straße gehen.

Eurovision-Song-Contest-Ersatzshows bei ARD und ProSieben

HAMBURG/KÖLN/HILVERSUM: Nach der coronabedingten Absage des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam gibt es am Samstagabend im deutschen Fernsehen mehrere Ersatz-Musikshows. Das Erste überträgt ab 20.15 Uhr aus der Elbphilharmonie in Hamburg die Sendung «Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale» mit Barbara Schöneberger. Dort soll gegen 22 Uhr ein «Sieger der Herzen» aus den eigentlich für Rotterdam vorgesehenen Teilnehmern feststehen.

Revier-Derby steht beim Neu-Start der Bundesliga im Blickpunkt

Berlin (dpa) - Nach 63 Tagen Corona-Pause startet die Fußball-Bundesliga am Samstag wieder den Spielbetrieb. Sportlicher Höhepunkt der neun Geisterspiele des 26. Spieltages ist das Revier-Derby: Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke 04. Der daheim noch ungeschlagene Tabellenzweite will mit einem Sieg gegen Schalke auf Schlagdistanz zum vier Punkte besseren Spitzenreiter FC Bayern bleiben. Die Münchner müssen einen Tag später in Berlin beim 1. FC Union antreten.