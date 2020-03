Das bringt der Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 28/03/2020

Licht aus - Solidarität an: Earth Hour trotz Coronavirus-Pandemie

GENF: Weltweit gehen an diesem Samstag wieder die Lichter an berühmten Bauwerken und in Millionen Wohnungen aus. Bei der 2007 gestarteten Aktion «Earth Hour» (Stunde der Erde) setzen Menschen jeweils um 20.30 Uhr an ihren Standorten durch das Ausschalten der Lichter für eine Stunde ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz. Das sei auch in Zeiten der Coronavirus-Pandemie möglich, so der Initiator, die Umweltstiftung WWF.

Aufsichtsrat entscheidet im Machtkampf im HSV-Vorstand

HAMBURG: Der Aufsichtsrat des Hamburger SV trifft sich am Samstag, um über den Vorstandsstreit des Fußball-Zweitligisten zu beraten. Es wird erwartet, dass die sieben Mitglieder des Kontrollgremiums Personalentscheidungen treffen. Nach Medienberichten soll Vorstandschef Bernd Hoffmann vor der Ablösung stehen.

Digitale Eishockey-Gala mit Auszeichnung der besten Spieler

NEUSS: Bei einer digitalen Gala kürt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Samstag (19.00 Uhr) den besten Trainer und die besten Spieler der vorzeitig beendeten Saison. Die Auszeichnung soll über Facebook, Instagram, Youtube und MagentaSport live zu verfolgen sein. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus war die ursprünglich für den 14. März in Wolfsburg geplante jährliche Gala abgesagt worden. Die DEL-Saison war vor den Playoffs abgebrochen worden. Ein Meister wurde in diesem Jahr nicht gekürt.