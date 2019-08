Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.19

100.000 Menschen in Moskau bei Protest gegen Polizeigewalt erwartet

MOSKAU (dpa) - Nach massivem Gewalteinsatz der Polizei gegen friedliche Demonstranten hat die russische Opposition zu Massenprotesten für Samstag (14.00 Uhr MESZ) in Moskau aufgerufen.



Erwartet werden rund 100.000 Teilnehmer. Dabei geht es nicht nur um Willkür der Behörden bei den gewaltsamen Festnahmen während ungenehmigter Demonstrationen in der russischen Hauptstadt. Die Opposition will auch die Zulassung zur Stadtratswahl am 8. September erreichen. Regierungskritiker sind dort wegen angeblicher Formfehler bei ihren Registrierungsanträgen nicht zugelassen.

Parteienstreit befeuert italienische Regierungskrise

ROM (dpa) - Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht für die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung keine Zukunft mehr und will Neuwahlen.



Seine Partei hat angekündigt, im Senat ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Giuseppe Conte einbringen zu wollen. Auch im Vorfeld der erwarteten Abstimmung dürfte der Streit in der seit 14 Monaten regierenden Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung am Wochenende weitergehen.

Hongkonger wollen erneut demonstrieren

HONGKONG (dpa) - Hongkongs Protestbewegung will am Samstag wieder auf die Straße gehen. Geplant sind Protestmärsche und Kundgebungen.



Auch am Flughafen, wo sich bereits am Freitag Hunderte Demonstranten versammelten, soll wieder protestiert werden.

DFB-Pokal: Acht Bundesligisten gefordert - Underdogs hoffen

BERLIN (dpa) - Nach den drei Spielen am Freitagabend steigen am Samstag gleich 13 weitere Erstrunden-Partien im DFB-Pokal.



Acht Fußball-Bundesligisten sind gefordert, darunter der FC Schalke 04 beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (15.30 Uhr).