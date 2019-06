Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.19

Treffen der konservativen Werte-Union - Maaßen als Gastredner

FILDERSTADT (dpa) - Die Werte-Union kommt am Samstag (ab 11.00) Uhr zu ihrem Bundestreffen in Filderstadt bei Stuttgart zusammen.



Der Bundeschef der konservativen Strömung in der Union, Alexander Mitsch, stellt sich dort zur Wiederwahl. Als Gastredner ist der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eingeladen.

Verteidigungsministerin verabschiedet «Rosinenbomber» nach Berlin

FAßBERG (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am Samstag auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Faßberg zum «Tag der Bundeswehr» erwartet.



Ein Highlight dabei ist die Erinnerung an die Luftbrücke vor 70 Jahren - knapp 20 «Rosinenbomber» flogen in dieser Woche nach Faßberg. Die Ministerin wird die betagten Propellerflugzeuge am Nachmittag aus der Heide in Richtung Berlin verabschieden.

Erster Auftritt von Amanda Knox nach Rückkehr in Italien erwartet

MODENA (dpa) - Die US-Amerikanerin Amanda Knox tritt am Samstag (10.00 Uhr) erstmals nach ihrem Freispruch im Fall einer ermordeten Austauschstudentin in Italien auf.



Die 31-Jährige wird beim «Festival der Strafjustiz» in Modena sprechen, bei dem es um Justizirrtümer geht. Es wird ein großer Andrang an Journalisten erwartet.

Netzwerk Recherche verleiht Negativ-Preis «Verschlossene Auster»

HAMBURG (dpa) - Im Rahmen des Jahrestreffens der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche wird am Samstag (15.15 Uhr) in Hamburg der Negativ-Preis «Verschlossene Auster» verliehen.



Die Auszeichnung bekommen Menschen, Verbände, Vereine oder Unternehmen, die Journalisten bei ihrer Arbeit behindert oder Transparenz verhindert haben.

Erstmals wieder Messe in Notre-Dame

PARIS (dpa) - Zwei Monate nach dem Großbrand von Notre-Dame findet am Samstagabend (18.00 Uhr) erstmals wieder eine Messe in der Kathedrale statt.



Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit wird den Gottesdienst gemeinsam mit anderen Priestern und den Gläubigen zelebrieren. Aus Sicherheitsgründen werden nur zwischen 20 bis 30 Menschen erwartet.

Fußballstar Ramos heiratet TV-Moderatorin

SEVILLA (dpa) - Der spanische Fußball-Star Sergio Ramos von Real Madrid heiratet am Samstagabend seine Lebenspartnerin Pilar Rubio.



Der 33-jährige Clubkollege des deutschen Nationalspielers Toni Kroos und die acht Jahre ältere TV-Moderatorin und Schauspielerin geben sich in der Kathedrale von Sevilla im Süden Spaniens das Ja-Wort.

Winnetou stirbt, doch sein Darsteller sagt: «Alles wird gut»

ELSPE (dpa) - Taschentücher nicht vergessen, heißt es dieses Jahr bei den Karl-May-Festspielen im sauerländischen Elspe.



Dort steht diesen Sommer «Winnetou III» mit dem Tod des edlen Apachenhäuptlings auf dem Programm. Am Samstag (14.45 Uhr) ist die Premiere auf der Naturbühne. Winnetou-Darsteller Jean-Marc Birkholz («Polizeiruf 110» und «SOKO Leipzig») verriet vorab: «Es gibt natürlich den Moment des Schluckens, den Taschentuch-Moment, aber: Alles wird gut.»

Erste Runde im DFB-Pokal wird ausgelost - Ein Sechstligist dabei

BERLIN (dpa) - Drei Wochen nach dem Sieg des FC Bayern im Finale in Berlin gegen RB Leipzig wird die erste DFB-Pokalrunde für die kommende Saison ausgelost.



Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund zieht die Weltmeisterin von 2003, Nia Künzer, am Samstag (18.00 Uhr/ARD) die Lose. Der FSV Salmrohr ist als Sechstligist der unterklassigste aller 64 qualifizierten Vereine.

24-Stunden-Klassiker beginnt in Le Mans

LE MANS (dpa) - Eines der wichtigsten Motorsport-Rennen der Welt startet am Samstag (15.00 Uhr) im französischen Le Mans.



Zum 87. Mal wird der 24-Stunden-Klassiker auf dem Ciruit de la Sarthe ausgetragen. Prominentester Teilnehmer ist der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso.

Tennisprofi Struff spielt um Einzug ins Finale von Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff spielt am Samstag (nicht vor 13.00 Uhr/Sky) beim Rasenturnier in Stuttgart um den Einzug ins Finale.



Der 29-Jährige aus Warstein trifft im Halbfinale auf den Italiener Matteo Berrettini. Struff ist die Nummer 38 der Welt und hat noch nie ein Endspiel auf der ATP-Tour erreicht.